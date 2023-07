L’un des accessoires de mode à avoir avec soi lors de ces sorties estivales est la paire de lunettes de soleil. C’est l’équipement qui assurera votre protection en plein air, mais aussi en tout temps. Mais peut-on trouver des lunettes de soleil à petit prix sans sacrifier la qualité ? La réponse est oui ! Sachez que le prix de lunettes de soleil ne doit pas être le seul critère de choix. Allons découvrir les éléments importants à considérer avant d’opter pour des lunettes de soleil bon marché.

La protection anti-UV

N’oubliez pas que l’une des premières choses que vous devez vérifier est la protection anti-UV. Alors, que vous achetiez des lunettes bon marché ou de marque, il est important de considérer les catégories des verres. Vous avez les catégories 0 qui ne fournissent aucune protection. Les catégories 4 offrent une protection exceptionnelle adaptée aux environnements les plus lumineux, comme la montagne ou la mer.

Dans ce cas, quel que soit le prix des lunettes, vous devez vous assurer que la catégorie de protection est clairement indiquée à l’intérieur des branches. Méfiez-vous des lunettes de soleil sans indication de catégorie, car elles pourraient ne pas offrir une protection adéquate. Retrouvez alors une sélection de lunettes de soleil femme chez Mymonture.com.

Le matériau à privilégier

Vous devez également savoir que le matériau le plus couramment utilisé dans les lunettes de soleil bon marché est le polycarbonate. Ce dernier filtre 100% des UV. Sa qualité optique peut ne pas être aussi élevée que celle d’autres matériaux, mais il peut toutefois offrir une protection adéquate contre les rayons UV. Il est donc important de choisir des verres de qualité pour avoir la garantie pour la protection de vos yeux.

Le marquage CE

Il faut savoir que les lunettes de soleil bon marché peuvent être également des lunettes d’occasion de grande marque. Il est important de vous assurer ainsi qu’elles portent le marquage CE. Cela atteste de la conformité aux normes européennes strictes. Grâce à c marquage, vous pouvez identifier qi vos lunettes sont de qualité ou non.

Généralement les indications de normes et de catégories sont inscrites discrètement sur les branches des lunettes pour garantir leur conformité. Dans ce cas, vous devez être vigilant envers les contrefaçons vendues sur les marchés. Il est conseillé d’obtenir des produits venant de revendeurs fiables.

La monture comme élément clé

Si la qualité des verres peut être équivalente entre des lunettes bon marché et des modèles haut de gamme, c’est souvent la monture qui fait la différence. Les lunettes de soleil bon marché peuvent être moins résistantes et moins confortables à porter. D’ailleurs il faut savoir que les matériaux utilisés et la conception de la monture peuvent influencer sa durabilité.

Il est donc important de choisir ainsi une monture légère et bien équilibrée. De ce fait, vous pourrez bénéficier d’un port confortable tout au long de la journée. Nous vous conseillons d’opter pour des branches flexibles afin d’éviter les casses. Ainsi, vous pouvez utiliser vos lunettes durablement et de façon prolongée.