Comment choisir la frange idéale pour une femme de 60 ans

À 60 ans, choisir une frange peut transformer un visage et apporter une touche de fraîcheur. Les cheveux évoluent avec l’âge, et opter pour une frange adaptée peut mettre en valeur les traits du visage tout en masquant les petites imperfections.

Le type de frange à choisir dépend de la texture des cheveux et de la forme du visage. Une frange effilée peut adoucir les traits marqués, tandis qu’une frange droite et épaisse peut donner un look plus audacieux. L’important est de se sentir à l’aise et de choisir une coupe facile à entretenir au quotidien.

Les différents types de franges adaptées aux femmes de 60 ans

À l’approche de la soixantaine, choisir la frange qui sublimera votre visage peut représenter un véritable défi. Heureusement, plusieurs types de franges sont particulièrement adaptées aux femmes de cet âge, offrant à la fois style et praticité.

La frange effilée

Recommandée par Gianni Coppa, fondateur du salon R Factory Paris, la frange effilée se révèle idéale pour adoucir les traits du visage. En jouant sur les longueurs et les dégradés, elle apporte légèreté et mouvement. La frange effilée peut aussi rajeunir le visage en atténuant les rides et en encadrant harmonieusement les yeux.

La frange rideau

Pour celles qui souhaitent camoufler les signes de l’âge, la frange rideau est une option à envisager. Cette frange, popularisée par les icônes de beauté des années 70, séduit par sa capacité à dissimuler les petites imperfections tout en offrant un look à la fois sophistiqué et décontracté. Elle se porte longue, légèrement ouverte au milieu, et convient à toutes les formes de visage.

idéale pour les visages ovales, elle apporte un look structuré. Frange asymétrique : parfaite pour les visages carrés, elle affirme la personnalité.

Choisir en fonction de la texture des cheveux

La texture des cheveux joue un rôle fondamental dans le choix de la frange. Pour des cheveux fins, optez pour des franges plus légères, comme la frange effilée. Pour des cheveux plus épais, la frange droite ou la frange rideau apportera une structure sans alourdir le visage.

Considérez aussi l’entretien de votre frange. À 60 ans, il faut choisir une coupe facile à coiffer et à maintenir. Une frange effilée demande moins de retouches qu’une frange droite, et la frange rideau peut être aisément intégrée à différentes coiffures, offrant une grande flexibilité au quotidien.

Visage ovale

Les visages ovales bénéficient de la grande majorité des styles de frange. Vous pouvez opter pour une frange droite ou une frange rideau. Ces deux options encadrent bien le visage et mettent en valeur les traits harmonieux. Considérez aussi la frange effilée, qui ajoute du mouvement sans alourdir le regard.

Visage rond

Pour un visage rond, privilégiez les franges asymétriques ou effilées. Ces styles apportent de la structure tout en allongeant visuellement le visage. La frange asymétrique est idéale pour casser la rondeur et donner un effet de profondeur. Une autre option intéressante est la coupe Pixie avec une frange légère, qui offre un look moderne et dynamique.

Visage carré

Les visages carrés se marient bien avec des franges plus douces et texturées. La frange rideau est parfaite pour adoucir les angles marqués et apporter de la douceur. Vous pouvez aussi opter pour une frange effilée, qui crée un effet de légèreté et de mouvement, atténuant ainsi la rigidité des traits.

Visage allongé

Pour les visages allongés, l’objectif est de réduire l’effet de longueur. Une frange droite et épaisse, coupée juste au-dessus des sourcils, peut aider à raccourcir visuellement le visage. Évitez les franges trop courtes qui accentuent la longueur. La frange rideau peut aussi être une bonne option, car elle équilibre les proportions tout en offrant un look élégant et raffiné.

parfaite pour les visages ronds et carrés. Frange rideau : polyvalente et adaptée à presque toutes les formes de visage.

Conseils pour entretenir et coiffer sa frange à 60 ans

Le bon entretien au quotidien

Entretenir sa frange est essentiel pour éviter qu’elle ne devienne une source de frustration. Une frange bien entretenue peut rajeunir le visage et camoufler les signes de l’âge. Gianni Coppa, fondateur du salon R Factory Paris, recommande une coupe régulière toutes les trois à quatre semaines pour maintenir une longueur et une forme harmonieuses.

Hydratation et soins spécifiques

Les cheveux matures nécessitent une attention particulière. Utilisez des produits hydratants et nourrissants pour éviter la sécheresse et les pointes fourchues. Biocoiff propose un diagnostic capillaire gratuit pour adapter les soins à vos besoins spécifiques. Choisissez des shampoings et des après-shampoings adaptés à votre type de cheveux pour préserver leur santé et leur éclat.

Techniques de coiffage adaptées

Pour coiffer votre frange, optez pour une brosse ronde et un sèche-cheveux. Séchez la frange en la brossant vers le bas pour un effet lisse ou vers les côtés pour un look plus naturel. Rémi Billaud, responsable de la formation chez Franck Provost, conseille l’utilisation de sprays texturisants pour apporter du volume et du mouvement sans alourdir le cheveu.

: utilisez des produits nourrissants et adaptés. Coiffage : brosse ronde et sèche-cheveux pour un effet lisse ou naturel.

La frange peut être effilée ou rideau, chacune ayant ses propres avantages. La frange rideau peut camoufler les signes de l’âge, alors que la frange effilée apporte de la légèreté et du dynamisme. Gianni Coppa recommande la frange effilée pour un look plus moderne et moins figé.