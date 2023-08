Les ponchos, ces vêtements polyvalents, apportent charme et chaleur à de nombreuses tenues. Afin de bien les porter, il faut maîtriser quelques astuces. Dans cet article, découvrez les secrets pour arborer le poncho avec assurance et allure, révélant ainsi tout son potentiel dans votre garde-robe.

Le poncho appartient à la catégorie des vestes et des gilets. Il se distingue par sa simplicité. Il est constitué d’une pièce de tissu, généralement carrée. Il est soit posé sur les épaules, soit enfilées comme un pull, mais ne possédant pas de manches. Il ressemble en quelque sorte à une cape fendue.

Historiquement porté par les hommes et les femmes, il est désormais davantage associé à la mode féminine. De plus, il est disponible en une variété de modèles colorés. Son allure ample et fluide, ainsi que ses motifs inspirés de l’ethnie, en fait un élément caractéristique du style bohème. Vous pouvez vérifier via ce lien. Néanmoins, il existe également des versions unies et plus classiques se mariant parfaitement bien avec diverses tenues.

Personnalisez votre look avec un poncho

Même si le poncho trouve ses origines dans le style ethnique et bohème, il offre diverses possibilités afin de l’adapter à vos goûts vestimentaires.

Adoptez un style bohème et hippie

Si vous avez un penchant pour le look bohème, le poncho bohème pourrait devenir un ajout particulièrement apprécié dans votre garde-robe. Il offre la possibilité d’embrasser cette tendance pendant la saison automne-hiver. En effet, il partage les mêmes qualités que la robe bohème, avec son côté ample et fluide, tout en maintenant une chaleur bienfaisante.

Le poncho bohème s’harmonise parfaitement avec les teintes emblématiques du style boho et s’associe également aux matières naturelles caractérisant ce style.

Adoptez une allure féminine et plus chic

Vous envisagez de porter un poncho, mais vous vous inquiétez de ne pas obtenir une tenue suffisamment élégante ? En combinant le poncho avec des vêtements ajustés et formels, vous pouvez créer une tenue chic vous convenant parfaitement. Afin de créer un look raffiné, portez un poncho uni ou à motifs simples.

Vous pouvez associer de la manière suivante :

Choisissez un legging ou jegging noir, éventuellement en similicuir

Complétez avec des cuissardes ou des bottes à talons

Associez une jupe courte de type jupe crayon, avec un motif classique si votre poncho est uni pour faire un style haut de gamme

Ajoutez un sac à main élégant en cuir de la même couleur que vos chaussures

Pour une tenue cosy et casual en hiver

Vous souhaitez rester bien au chaud pendant l’hiver tout en restant confortablement vêtu ? Une excellente option serait de choisir un poncho en laine épais, éventuellement avec un col roulé. Vous pouvez le combiner avec une écharpe et un bonnet assorti, et porter en dessous des vêtements. Cela vous procurera du confort, comme un legging ou un sous-pull moulant.

Afin de compléter votre look, portez des bottines élégantes et un sac à main chic, ainsi vous ajouterez une touche d’élégance à votre tenue.