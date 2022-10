Pourquoi avoir choisi le nom de Nike ?

La marque Nike demeure sans aucun doute l’une des marques les plus en vogue et les plus appréciées au monde non seulement pour ses produits mais aussi pour ses équipements sportifs. Celle-ci est même très populaire auprès des personnalités célèbres comme Michael Jordan, Lebron James, Maria Sharapova, et Venus. La marque a connu une évolution fulgurante depuis sa création. Mais pourquoi le choix de ce nom ?

En référence à la mythologie grecque

A l’instar de plusieurs marques, comme Midas, Mars ou Hermès, l’équipementier sportif s’inspire pleinement de l’Antiquité. En effet, il reprend le nom de la divinité Niké qui est la déesse de la Victoire. D’ailleurs, La Victoire de Samothrace au Louvre est une représentation de la déesse Niké.

La déesse Niké est synonyme de vitesse et elle possède des ailes. Fille de l’Océanide Styx et du Titan Pallas, elle a pour frères et sœurs Zélos (l’Ardeur), Bia (La Force) et Cratos (la Puissance) une famille qui n’a absolument rien à envier aux valeurs que prône la marque Nike. Il s’agit d’un choix stratégique pour Nike. En effet, la référence à la mythologie n’est pas anodine, elle offre à la marque la possibilité de s’inscrire dans une base de références communes.

Réservoir infini d’images et de valeurs et de représentations collectives, la mythologie aide à développer un storytelling, à reprendre les valeurs du personnage afin de les appliquer à la marque, à personnifier la marque en l’associant à une déesse connue. Par ailleurs, ce choix assez particulier de déesse offre au logo Nike la possibilité de diffuser toutes les valeurs sportives qu’elle souhaite.

Pour les valeurs que prône la marque

Nike est une source d’inspiration vers la réussite pour l’ensemble des entrepreneurs. En effet, la célèbre marque à la virgule qui a pour slogan “Just do it”, partage des valeurs optimistes comme l’effort ou la persévérance pour la réussite. Cette virgule horizontale que représente la marque, est aujourd’hui très significative dans le monde entier.

En effet, elle fait référence à la déesse grecque de la victoire, Niké et évoque le dynamisme. Rappelons que c’est suite à un rêve où Davidson avait vu une déesse qui lui rappelait Niké qu’il s’est penché pour le nom de la marque. Cela ne fait qu’augmenter la volonté de véhiculer et de pousser au dépassement de soi peu importe les circonstances. Ce sont ces valeurs que l’on retrouve dans la vie d’un entrepreneur.

Le nom de la marque devait être suffisamment significatif pour prôner les valeurs de la marque. En effet, la déesse était victorieuse, forte, aimée, connue pour son interaction avec le peuple. C’est aussi pourquoi, au-delà d’apporter un soutien au milieu du sport, Nike est surtout une source d’inspiration et de force.

Pour l’adhésion du groupe

Si les promoteurs de la marque se sont enfin décidés pour choisir le nom animé inspiré de la déesse Niké, c’était aussi pour l’adhésion du groupe. En effet, la marque ne propose pas uniquement des produits, mais surtout des produits qui doivent véhiculer une attitude bien distincte. Quand on pense à Nike, on pense aussitôt à l’élite c’est-à-dire ceux que ceux qui portent Nike vont réussir, ceux qui portent la marque valent plus que leurs adversaires.

Le choix du nom Nike qui est très symbolique a activement participé à ce que Nike devienne un mythe efficace. Ce que Nike fait, c’est de dire que les gens « cool » portent Nike sans le dire bien sûr, que ceux qui réussissent brillamment portent Nike, que ceux qui portent la marque Nike sont les meilleurs.

Leur publicités sont bourrées de musiques hip hop dernière mode, d’effets spectaculaires et de vedettes, le tout pour ancrer dans la tête des consommateurs que Nike, c’est tout simplement l’avant-garde c’est-à-dire le produit pour la classe supérieure. La stratégie de la marque a été si parfaite que seuls ceux qui portent régulièrement des Nike sont vraiment respectés. Sans avoir choisi le nom Nike pour la marque, celle-ci ne serait peut-être pas aussi cotée qu’elle l’est aujourd’hui.