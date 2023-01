Le dégradé américain est une coiffure très populaire qui est devenue incontournable pour les hommes et les femmes à la recherche d’un look unique et tendance. Ben qu’elle soit relativement facile à réaliser, cette coupe demande une certaine expertise et une bonne connaissance des bases de coupe et de la technique de coloration. Si vous désirez apprendre comment réaliser un dégradé américain, cet article est fait pour vous !

Qu’est-ce qu’un dégradé américain ?

Un dégradé américain est un style de coupe de cheveux qui a été popularisé dans les années 70. Il est caractérisé par une longueur décroissante sur les côtés et sur le dessus de la tête, avec un look plus court et plus arrondi à l’arrière. Le style a été popularisé par des stars comme Elvis Presley et David Cassidy, et est toujours très prisé aujourd’hui.

Les matériels nécessaires pour réaliser un dégradé américain

Pour réaliser un dégradé américain, vous aurez besoin des matériels suivants :

Un peigne à dents fines ;

Des ciseaux spécialisés ;

Une spatule ;

Une brosse à cheveux ;

Un sèche-cheveux ;

Un shampoing et un après-shampoing adaptés à votre type de cheveux ;

Une coloration temporaire ;

Un produit de finition.

Les étapes pour réaliser un dégradé américain

Les étapes à suivre pour créer un dégradé américain sont simples et peuvent être suivies par des coiffeurs débutants. On vous les présente :

Étape 1 : préparation des cheveux

Avant de commencer à couper et à colorer les cheveux, vous devez les préparer. Utilisez un shampoing et un après-shampoing adaptés à votre type de cheveux, puis séchez-les avec un sèche-cheveux.

Étape 2 : coupe des cheveux

Pour réaliser le dégradé américain, vous devez couper les cheveux à l’aide des ciseaux spécialisés. Commencez par les couper sur les côtés et à l’arrière de la tête, en les laissant de plus en plus longs à mesure que vous vous rapprochez du milieu de la tête. Vous devez couper les cheveux de manière à ce qu’ils aient une longueur légèrement plus longue à l’arrière qu’à l’avant. Une fois la coupe terminée, peignez les cheveux à l’aide d’un peigne à dents fines.

Étape 3 : coloration des cheveux

Une fois la coupe terminée, vous pouvez passer à la coloration des cheveux. Utilisez une coloration temporaire pour teinter ceux-ci. Commencez par teinter les mèches les plus courtes, puis travaillez votre chemin vers les mèches les plus longues. Assurez-vous de bien mélanger la couleur pour obtenir un dégradé subtil et naturel. Une fois la coloration terminée, peignez à nouveau les cheveux en utilisant un peigne à dents fines.

Étape 4 : finition des cheveux

Pour finir, appliquez un produit de finition sur les cheveux pour les protéger et pour leur donner du volume. Utilisez une brosse à cheveux pour les brosser et leur redonner leur forme initiale. Vous pouvez également vous servir d’une spatule pour lisser les cheveux pour un aspect plus soigné.

En définitive, le dégradé américain est une coiffure très populaire qui est devenue incontournable pour les hommes et les femmes à la recherche d’un look unique et tendance. Avec un peu d’entraînement et une bonne connaissance des bases de coupe et de la technique de coloration, vous pourrez réaliser un dégradé américain parfait.