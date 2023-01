Quels produits utiliser pour obtenir un dégradé américain

L’origine du dégradé américain remonte dans les années 60, et la coupe proviendrait de l’armée américaine. Elle s’est popularisée beaucoup plus tard et conquis le monde. Résistant à l’épreuve du temps, elle arbore désormais différents styles. Qu’utilise-t-on pour avoir un dégradé américain ?

Faire et entretenir un dégradé américain : les produits essentiels

Un dégradé américain demandera moins de produits comparativement à un mi-long bouclé par exemple. Une fois chez le coiffeur, ce dernier utilisera principalement une tondeuse. Vous n’avez aucune préparation à faire en avance. Avec sa tondeuse, le coiffeur réalisera des coupes de différents niveaux. Afin de respecter les tailles, il changera les lames à chaque niveau de coupe. En collaboration avec celui-ci, vous pourrez définir le style de dégradé américain que vous voulez. Ce dernier pourrait faire plusieurs passages en fonction du résultat final voulu.

Après la coupe, les cheveux sur le sommet du crâne n’ont pas besoin d’entretien spécial. Mais, si vous y laissez des cheveux bouclés par exemple, vous devriez en prendre soin comme tel. Les autres zones bénéficieront d’un traitement spécial pour maintenir les hauteurs et les textures. Dès lors que tout est fini, prenez une douche et faites un shampoing ; afin d’enlever les résidus qui resteraient dans vos cheveux. En cas de nécessité ou selon votre désir, vous pourriez mettre de la cire coiffante, du gel, ou tout autre produit de coiffage.

Le dégradé américain et les formes du visage

Il existe plusieurs styles de dégradés américains et tous ne conviennent pas à toutes les têtes. Pour faire simple, demandez simplement à votre coiffeur de vous aider à faire le choix idéal. Ce dernier à l’étoffe nécessaire pour cette tâche. Ayant coiffé plusieurs clients, il saura sans doute ce qui vous convient. Toutefois, sachez que le dégradé américain est parfait pour tous les types de cheveux, quelle que soit la structure. Lorsque l’on vous coiffe, le résultat sur la nuque et sur le côté sont peu importants. Ce qui importe plus, c’est le reste de cheveux au sommet du crâne. Ce reste de cheveux impactera tout votre look. Vous devez donc prêter attention à la coiffure sur le côté.

Remarquez que le dégradé américain est une coupe en longueur. Ainsi donc, il allonge naturellement le visage. Si vous le faites alors que vous avez un visage en triangle ou allongé, le résultat ne serait pas vraiment satisfaisant. Mais, si vous avez de barbe, cette perception d’allongement pourrait bien s’atténuer. Par contre, ceux ayant un visage ovale ou carré peuvent arborer tout type de dégradé. Ils ont le choix de la coupe et du volume. Les personnes qui ont quelques imperfections sur le crâne ne devraient pas opter pour un dégradé trop à blanc. La première hauteur doit pouvoir laisser assez de cheveux pour couvrir ces défauts. Les autres emboîteront facilement le pas.

Les différents styles de dégradés américains

On compte plusieurs types de dégradés américains. Par exemple, on a : le High Fade, le Low Fade, le Medium Fade, le Skin Fade, Scissor Fade, Pompadour Fade, Fauxhawk Fade, Blowout Fade, et Caesar Fade. Chaque coupe décline un style particulier. La coupe Caesar Fade fait allusion aux styles de la période de l’antiquité alors que la coupe Pompadour Fade est un grand classique.