Styles innovants : Les tresses plaquées pour homme font leur grand retour

Les tresses plaquées pour homme, autrefois symbole de certaines cultures et traditions, refont surface avec une touche résolument moderne. Ce style capillaire, qui allie élégance et praticité, séduit de plus en plus d’hommes en quête d’originalité et de singularité. Les barbiers et stylistes capillaires rivalisent de créativité pour proposer des motifs et des techniques toujours plus audacieuses.

Des motifs géométriques aux lignes épurées en passant par des inspirations tribales, chaque tresse raconte une histoire unique. Les réseaux sociaux, véritables vitrines de ces créations, jouent un rôle fondamental dans cette renaissance stylistique.

A lire aussi : Astuces mode automne : bien s'habiller avec style et confort

Les tendances actuelles des tresses plaquées pour homme

Les tresses plaquées pour homme, popularisées par des icônes comme David Beckham et Alicia Keys, se déclinent aujourd’hui en une multitude de styles. Parmi les plus prisés, on retrouve les cornrows, des tresses classiques réalisées en lignes droites, ainsi que les tresses zigzag avec des motifs en chevrons.

Les styles en vogue

Tresses plaquées avec undercut : une combinaison de tresses plaquées et de rasage sur les côtés pour un look audacieux.

: une combinaison de tresses plaquées et de rasage sur les côtés pour un look audacieux. Tapered braids : des tresses plaquées avec un dégradé subtil sur les côtés.

: des tresses plaquées avec un dégradé subtil sur les côtés. Cornrows manbun : une fusion de tresses plaquées et de chignon, idéale pour les cheveux longs.

: une fusion de tresses plaquées et de chignon, idéale pour les cheveux longs. Box braids : des tresses épaisses et longues, réalisées en sections carrées pour un style protecteur.

: des tresses épaisses et longues, réalisées en sections carrées pour un style protecteur. Tresses viking : inspirées des guerriers nordiques, adaptées aux cheveux lisses et raides.

: inspirées des guerriers nordiques, adaptées aux cheveux lisses et raides. Tresses twist : consistant à tordre deux mèches ensemble pour un effet texturé.

: consistant à tordre deux mèches ensemble pour un effet texturé. Tresses colorées : des tresses avec des mèches colorées, popularisées par des artistes comme Bob Marley et Jay-Z, pour un look vibrant et unique.

Ces styles, bien que diversifiés, partagent une même volonté : celle de marquer une identité forte et de se démarquer par une coiffure à la fois soignée et créative.

Lire également : Rétrécir un jean facilement : astuces et techniques efficaces

Les différents styles de tresses plaquées pour homme

Pour ceux qui souhaitent adopter un style à la fois audacieux et soigné, les tresses plaquées pour homme offrent une multitude d’options. Voici un tour d’horizon des styles les plus prisés :

Tresse collée homme simple : cheveux tressés en une ou plusieurs nattes droites sur le cuir chevelu. Ce style minimaliste convient parfaitement à ceux qui recherchent une apparence nette sans extravagance.

: cheveux tressés en une ou plusieurs nattes droites sur le cuir chevelu. Ce style minimaliste convient parfaitement à ceux qui recherchent une apparence nette sans extravagance. Tresse collée en épi : pour un effet visuel plus complexe. Les cheveux sont tressés en motif ou en forme de chevrons, créant un look distinctif et artistique.

: pour un effet visuel plus complexe. Les cheveux sont tressés en motif ou en forme de chevrons, créant un look distinctif et artistique. Tresse collée à plusieurs brins : idéale pour ceux qui souhaitent une coiffure texturée et riche en détails. Cette technique utilise de petites nattes pour un effet dense et travaillé.

Conseils pour réaliser et entretenir ses tresses plaquées

Prenez soin de vos tresses plaquées en suivant quelques recommandations simples :

Nettoyez et séchez vos cheveux avant de les tresser. Appliquez un produit nourrissant pour protéger et fortifier la fibre capillaire.

Lavez régulièrement vos tresses avec un shampooing doux. Rincez abondamment pour éviter les résidus de produits.

Évitez le sèche-cheveux ; préférez un séchage naturel pour ne pas abîmer vos tresses.

Portez un bonnet de nuit pour protéger vos tresses durant votre sommeil et prévenir les frictions.

Ces quelques gestes simples vous permettront de conserver des tresses plaquées impeccables et stylées.

Conseils pour réaliser et entretenir ses tresses plaquées

Conseils pour une pose réussie

Pour obtenir des tresses plaquées impeccables, il faut respecter plusieurs étapes clés. Nettoyez et séchez vos cheveux avant toute manipulation. Appliquez un produit nourrissant pour protéger et fortifier la fibre capillaire. Lors de la tresse, maintenez une tension uniforme pour un résultat lisse et durable.

Conseils pour entretenir les tresses

L’entretien des tresses plaquées demande une attention particulière. Voici quelques recommandations :

Lavage : Utilisez un shampooing doux et lavez vos tresses régulièrement. Rincez abondamment pour éliminer tous les résidus de produits.

: Utilisez un shampooing doux et lavez vos tresses régulièrement. Rincez abondamment pour éliminer tous les résidus de produits. Séchage : Évitez le sèche-cheveux. Préférez un séchage naturel pour ne pas abîmer vos tresses et préserver leur intégrité.

: Évitez le sèche-cheveux. Préférez un séchage naturel pour ne pas abîmer vos tresses et préserver leur intégrité. Protection nocturne : Portez un bonnet de nuit pour protéger vos tresses durant votre sommeil et prévenir les frictions qui pourraient les endommager.

Ces quelques gestes simples vous permettront de conserver des tresses plaquées impeccables et stylées. Adopter ces mesures d’entretien garantit non seulement la durabilité de votre coiffure, mais aussi la santé de vos cheveux.