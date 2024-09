Les étapes à suivre pour bien se démaquiller au quotidien

Le démaquillage est sans aucun doute l’étape la plus importante pour avoir une peau éclatante et dénuée d’imperfections. En effet, l’accumulation des matières cosmétiques tend à boucher les pores de la peau. À terme, des boutons et des points noirs apparaissent, votre épiderme se déshydrate et le teint devient plus terne. Pour éviter cela, il convient d’adopter les bons gestes et réaliser un démaquillage complet avant de vous coucher. Découvrez toutes les étapes à suivre pour éliminer votre make-up en profondeur et conserver une peau lisse et lumineuse.

Retirer le maquillage à l’aide d’un démaquillant

Avant toute chose, commencez par retirer votre make-up à l’aide d’un produit démaquillant. Il éliminera la matière présente à la surface de votre épiderme.

Néanmoins, veillez à choisir un démaquillant qui respecte votre peau. Si vous avez la peau sèche, privilégiez un lait démaquillant. Sa texture légère et onctueuse éliminera le maquillage tout en hydratant votre épiderme. Vous avez la peau grasse ? Tournez-vous vers une huile démaquillante. En plus de réguler la production de sébum, cette dernière apporte un supplément d’hydratation à votre épiderme.

Une fois votre démaquillant choisi, déposez quelques gouttes sur un coton. Effectuez de légers tapotements sur l’ensemble de votre visage. Ne réalisez, en aucun cas, des frottements à la surface de votre épiderme. De tels gestes pourraient agresser votre peau et créer des lésions à sa surface. Cela est d’autant plus vrai au niveau du contour des yeux, la peau étant particulièrement fine et fragile sur cette zone.

Nettoyer sa peau en profondeur

Une fois votre maquillage retiré, nettoyez votre peau en profondeur. Cette étape est essentielle pour éliminer tous les résidus de make-up et l’excédent de démaquillant. Une fois encore, veillez à choisir un savon adapté à votre type de peau. Dans le cas contraire, des rougeurs, des tiraillements ou des imperfections pourraient apparaître.

Les savons surgras se révèlent être de parfaits alliés pour les peaux sèches. En revanche, optez pour un nettoyant naturel et dénué d’agents chimiques si vous avez la peau sensible. Pour les peaux grasses, il est recommandé de se tourner vers des savons purifiants. Ils rééquilibreront le pH de la peau et réguleront la production de sébum.

Appliquer une eau micellaire

En parallèle d’un bon nettoyage, appliquez une eau micellaire sur l’ensemble de votre visage. Celle-ci permet d’éliminer les derniers résidus de matière et d’apaiser les peaux les plus sensibles.

Imbibez votre coton de produit. Réalisez de petits tapotements sur l’ensemble de votre visage. Aucune trace de make-up ne doit être présente sur votre coton. L’avantage de l’eau micellaire est qu’elle ne nécessite aucun rinçage. De ce fait, cette étape peut être réalisée à la fin de votre routine de soin. Votre peau n’en sera que plus nourrie et hydratée.

Gommer et exfolier sa peau

Enfin, pour une peau démaquillée en profondeur, n’oubliez pas de réaliser un gommage une fois par semaine. Ce soin éliminera tous les résidus et impuretés accumulés dans les couches inférieures de l’épiderme.

Optez pour un gommage à petits grains pour ne pas endommager votre peau. Si vous avez la peau sèche ou fragile, tournez-vous vers un gommage enzymatique.