Balaclava ou cagoule : le must have de cet hiver !

Une cagoule est un vêtement qui couvre la tête et le cou, mais laisse le visage dégagé.

Une cagoule est un vêtement qui couvre la tête et le cou, mais laisse le visage dégagé. Il a généralement une ouverture sur toute la longueur pour les yeux ou peut avoir des trous au niveau de la bouche et du nez. Le terme « cagoule » est dérivé de « Valakaschka » qui était un vêtement militaire russe courant à la fin du 18ème siècle. Il était à l’origine fait de laine et porté comme protection contre le froid. La cagoule est un vêtement monocouche complet de la tête aux pieds souvent porté par le personnel militaire pour se protéger du froid, du vent et de la pluie. Le terme « passe-montagne » fait généralement référence à un vêtement en laine tricoté avec une ouverture pour les yeux, mais le terme peut également s’appliquer à d’autres vêtements similaires, tels qu’un masque de ski ou un bandeau en tissu. Une cagoule peut avoir des ouvertures au niveau des yeux pour la vision ou elle peut avoir des ouvertures au niveau de la mâchoire afin respiration. Une « cagoule de style arabe » est un vêtement en laine tricoté qui couvre le haut de la tête et du cou avec des manches longues, atteignant parfois les épaules.

Les cagoules sont l’un des chapeaux d’hiver les plus populaires. Ils sont parfaits pour garder votre tête et votre cou au chaud, mais ils peuvent être un peu difficiles à porter.

La première étape consiste à déterminer le type de cagoule dont vous avez besoin. Si vous avez un long cou, vous en avez besoin d’un plus long qui s’enroulera autour de votre cou et jusqu’à votre menton. Si vous avez un cou court, vous en avez besoin d’un plus court qui ne montera que jusqu’à votre mâchoire. Rendez-vous sur : festivaldemode.fr pour plus de détails !

Une fois que vous avez déterminé le type de cagoule, il est temps de l’enfiler ! Vous devez commencer par mettre le balaclava à l’envers afin que l’ouverture se trouve à l’arrière de votre tête et non devant. Ensuite, prenez le bord inférieur et tirez-le sur vos yeux avant de le retourner pour qu’il soit maintenant devant votre visage.

Le couvre-chef d’hiver que vous choisissez doit vous garder au chaud, être beau et pratique. Alors, quels sont les meilleurs couvre-chefs d’hiver pour vous garder au chaud cette année et au-delà ?

Les meilleurs couvre-chefs d’hiver pour vous garder au chaud cette année et au-delà sont les chapeaux et les écharpes. Les chapeaux doivent être en laine ou en matière synthétique comme le polyester ou l’acrylique. Les écharpes doivent être en laine ou en matière synthétique comme le polyester ou l’acrylique. Les doudounes sont souvent faites de tissu et sont utilisées pour emprisonner l’air à l’intérieur, créant ainsi une poche d’air chaud autour de votre visage. Ils sont également souvent faits de maille ou de molleton, qui est ensuite recouvert d’un matériau à membrane pour garder la chaleur à l’intérieur.

8 des meilleures cagoules pour tous les styles et tous les budgets !

Les cagoules sont un excellent moyen de protéger votre visage et votre tête du froid. Et ils ne sont pas réservés qu’à l’hiver ! Ils sont parfaits pour des activités comme le ski, le snowboard ou même simplement pour se promener en ville quand il fait froid dehors. Si vous recherchez une cagoule qui vous gardera au chaud et avec style, cette liste est faite pour vous. Nous avons compilé huit des meilleures cagoules sur le marché aujourd’hui, toutes dans des styles et des gammes de prix différents :

1) La cagoule North Face ;

2) Cagoule Patagonie ;

3) Buff ;

4) Balaclava de recherche en plein air ;

5) Cagoule Black Diamond ;

6) Cagoule Columbia ;

7) Cagoule Stio ;

8) Passe-montagne Craft Activewear.