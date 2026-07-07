Problème avec un transporteur SHEIN : modèles de messages pour contacter le SAV

Un colis SHEIN bloqué chez le transporteur, un suivi qui ne bouge plus depuis une semaine, un relais Mondial Relay qui n’a jamais reçu le paquet : ces situations génèrent un volume massif de réclamations, et la difficulté tient moins au problème lui-même qu’à la façon de formuler la demande au SAV. Nous détaillons ici les points techniques à maîtriser et les modèles de messages adaptés à chaque cas de figure.

Statut du colis SHEIN bloqué : identifier le bon interlocuteur avant d’écrire

Le réflexe de contacter SHEIN directement n’est pas toujours le plus efficace. La plateforme sous-traite l’acheminement à plusieurs prestataires (Colissimo, Mondial Relay, Cainiao, Yanwen, parfois des transporteurs locaux sans interface de suivi publique). Le premier geste technique consiste à identifier le transporteur réel via le numéro de tracking fourni dans l’espace « Mes commandes ».

A voir aussi : NEW Touch Sainte Geneviève des Bois : une retoucherie de proximité à découvrir en 2026

Si le préfixe du numéro de suivi commence par un format type LP, CB ou 6A, le colis transite probablement par La Poste ou Colissimo. Un numéro commençant par YT ou SY oriente vers un opérateur intermédiaire chinois. Cette distinction change tout : un colis retenu en transit international ne relève pas du même canal SAV qu’un colis perdu au dernier kilomètre en France.

Dans le premier cas, le problème se situe en douane ou en hub de tri. Dans le second, c’est le transporteur final qui doit être relancé, et SHEIN peut forcer une enquête via son interface.

A découvrir également : Kit de Bracelet pour anniversaire enfant, une animation clé en main

Le chat en ligne dans l’application SHEIN reste le canal le plus réactif. L’adresse [email protected] est utilisée pour le marché français, mais les délais de réponse par email dépassent souvent plusieurs jours ouvrés. L’adresse [email protected] sert aux litiges formels (remboursement refusé, réponse insatisfaisante du premier niveau).

Chat in-app : accessible depuis « Mon compte » > « Service client », avec possibilité de joindre des captures d’écran du suivi transporteur

Email [email protected] : pour les réclamations écrites nécessitant une trace (utile en cas d’escalade)

Email [email protected] : réservé aux litiges non résolus après un premier échange

Modèle de message pour colis SHEIN non livré ou perdu par le transporteur

Un message efficace au SAV SHEIN suit une structure précise. Nous recommandons d’inclure systématiquement le numéro de commande, le numéro de suivi, la date de la dernière mise à jour du tracking et le mode de livraison choisi. Sans ces éléments, l’agent du chat renverra vers la page de suivi, ce qui fait perdre du temps.

Message type : colis marqué « livré » mais non reçu

Ce cas est le plus fréquent et le plus irritant. Le transporteur a scanné la livraison, mais le destinataire n’a rien reçu (ni en boîte aux lettres, ni en point relais).

« Bonjour, ma commande n° [XXXXXX] avec le numéro de suivi [YYYYYY] apparaît comme livrée depuis le [date] mais je n’ai rien reçu. J’ai vérifié auprès de mes voisins et du point relais indiqué. Je demande l’ouverture d’une enquête transporteur et un remboursement si le colis reste introuvable sous 48 h. Merci de me confirmer la procédure. »

Message type : suivi bloqué depuis plus de sept jours

« Bonjour, le suivi de ma commande n° [XXXXXX] (tracking [YYYYYY]) n’a pas évolué depuis le [date du dernier scan]. Le statut indique [préciser : ‘en transit’, ‘dédouanement’, ‘remis au transporteur’]. Je souhaite savoir si le colis est perdu ou bloqué, et connaître le délai estimé pour une résolution ou un renvoi. En l’absence de réponse sous 72 h, je demanderai un remboursement intégral. »

Réforme douanière européenne et blocage de colis SHEIN : ce qui change pour les réclamations

Depuis le 1er juillet 2026, l’Union européenne applique un droit de douane forfaitaire de 3 euros sur les colis de faible valeur importés via des plateformes comme SHEIN, Temu ou AliExpress. L’exemption qui s’appliquait aux envois de moins de 150 euros en droits de douane est supprimée.

La réforme va plus loin : elle requalifie les marketplaces en « importateurs réputés », ce qui les rend juridiquement responsables des marchandises à l’entrée dans l’UE. Pour un acheteur dont le colis est retenu en douane ou facturé de frais imprévus, SHEIN est désormais l’interlocuteur légal, pas le transporteur.

Ce point change la rédaction des réclamations. Là où un client devait auparavant contester des frais de douane auprès de La Poste ou du service douanier, il peut désormais exiger de SHEIN une prise en charge directe.

Modèle adapté : frais de douane imprévus ou colis bloqué en dédouanement

« Bonjour, ma commande n° [XXXXXX] est bloquée en douane depuis le [date]. Le transporteur me réclame des frais supplémentaires de [montant] euros qui n’étaient pas indiqués lors de la commande. En tant qu’importateur réputé au sens de la réforme douanière européenne entrée en vigueur le 1er juillet 2026, SHEIN est responsable de ces frais. Je demande soit la prise en charge de ces frais, soit le remboursement intégral de ma commande. »

Escalade et recours en cas de réponse insatisfaisante du SAV SHEIN

Le premier niveau de réponse du SAV SHEIN propose souvent un bon de réduction ou un renvoi de commande. Si le préjudice dépasse cette proposition (commande de valeur significative, multiples incidents), l’escalade suit un parcours précis.

Renvoyer un message à [email protected] en citant le numéro de ticket du premier échange et en demandant explicitement un remboursement sur le moyen de paiement d’origine

Déposer un signalement sur la plateforme européenne de règlement des litiges en ligne (RLL) accessible via le site de la Commission européenne

Envoyer une mise en demeure par courrier recommandé à l’entité légale de SHEIN en Europe (Infinite Styles Services Co. Limited, dont l’adresse figure dans les CGV)

à l’entité légale de SHEIN en Europe (Infinite Styles Services Co. Limited, dont l’adresse figure dans les CGV) Saisir le médiateur de la consommation si aucune réponse n’intervient sous trente jours

Le courrier recommandé reste l’étape qui débloque le plus de situations. Nous observons que la majorité des remboursements contestés aboutissent après réception d’une mise en demeure formelle, sans besoin d’aller au-delà.

Le point technique à retenir pour toute réclamation liée à un transporteur SHEIN : la traçabilité du message prime sur le ton. Un email structuré avec numéro de commande, copie d’écran du suivi et référence légale précise obtient une résolution plus rapide qu’une relance générique via le chat. Conservez chaque échange, chaque capture : en cas de litige formel, ces pièces constituent votre dossier.