Pourquoi ne pas raser le duvet ?

Sur le corps humain, on distingue différentes catégories de poils. De la tête au pied, on retrouve les cheveux, la moustache, le duvet, la barbe et autres… La moustache et le duvet sont souvent négligés dans les routines de soins. Généralement taillés et même rasés, ils doivent, eux aussi, bénéficier de soins. Pour cela, vous pouvez utiliser des produits naturels et bios disponibles dans les commerces.

Vous avez un large choix de produits comme les beurres et huiles végétales. Ce sont des ingrédients qui présentent de nombreuses propriétés et bienfaits. Il existe aussi des marques qui ont centré leurs activités sur la production de produits de soins pour cette zone du visage. Parmi elles on peut citer elias cosmetics. Mais, avant de prendre soin de cette zone, il est primordial de définir ce qu’est un duvet.

Qu’est-ce que le duvet ?

Le duvet est un type de poil. Il recouvre en grande partie l’ensemble du corps et est quasiment invisible. Il est présent aussi bien chez les hommes que chez les femmes. C’est un poil lisse et très fin. Il a pour rôle de protéger toutes les parties qu’il recouvre des agressions extérieures comme la pollution ou encore des coups de soleil trop intenses. Peu importe votre type de peau, sa pigmentation est beaucoup plus claire, cela lui permet de s’y confondre facilement.

Néanmoins, au niveau du visage, il se trouve qu’il est souvent plus visible. Il attire l’œil. Cela peut s’avérer être désagréable chez les femmes. On entend fréquemment parler dans ce cas-là de moustache. Mais c’est un abus de langage, il faut bien faire la distinction entre duvet et moustache. La moustache n’est présente que sous le nez. On ne la trouve pas sur d’autres parties du corps. Toutefois, pour les femmes qui présentent des moustaches il faudra consulter un médecin, cela peut être dû à une anomalie hormonale. Chez les hommes, il est progressivement substitué par la moustache pendant la période de la puberté.

Les conséquences du fait de raser le duvet ?

Le rasage est une action qui comporte énormément de risques. Cela peu importe la zone à raser. Le rasoir étant un objet fait de lames, vous risquerez de :

vous blesser

d’attraper une infection

d’irriter la zone

De grosses coupures ou encore de toutes petites, ça reste désagréable. En fonction de la lame que vous utilisez, si elle n’a pas été préalablement stérilisée, cela peut vous donner certaines maladies. Dans le cas où vous effectuez votre rasage chez un coiffeur. Le matériel qu’il utilise ne vous est pas spécialement dédié. Vous pouvez attraper une hépatite C. Pour ceux qui ne le savent pas cette maladie en cas grave peut être un élément déclencheur de cancer du foie.

Si vous tenez obligatoirement à vous raser, vous pouvez acheter vous-même votre matériel et demander au coiffeur de l’utiliser. Une peau non préparée pour un rasage peut devenir très irritante juste après. Cette irritation, si elle n’est pas traitée, peut aussi vous causer des blessures. Enlever ses poils à l’aide d’une lame à tendance à refaire pousser les poils plus rapidement et à accroître leur épaisseur.