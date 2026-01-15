Marques tendances : Découvrez les marques qui font sensation cette saison

Fin 2024, certains labels n’auront tenu que le temps d’un battement de cils. D’autres, à peine lancés, auront vu leurs collections disparaître des rayons en quelques heures. Sur le marché secondaire, l’effervescence ne retombe pas : les griffes émergentes affolent la demande, plus vite que les algorithmes ne peuvent la suivre.

Le paysage se transforme à grande vitesse, porté par des alliances inattendues : des maisons historiques qui s’acoquinent avec de jeunes talents, des investisseurs qui misent désormais sur des marques nées sur Instagram ou TikTok, reléguant certains noms traditionnels au second plan. Les codes se fissurent, la mode se réinvente sous nos yeux.

À voir aussi : Vinted : quel objet se vend le plus ? Découvrez la tendance actuelle !

Quelles sont les marques qui bousculent la mode en 2025 ?

Le haut du classement, selon Lyst, appartient sans conteste à Miu Miu. Filiale de Prada, elle enregistre un bond de 138 % d’intérêt depuis 2022, un chiffre qui en dit long sur son attraction actuelle. Son esthétique entre provocation et fraîcheur a conquis la génération ultra-connectée et, fait notable, inspire même les grandes maisons installées.

À Paris, l’énergie créative de Jacquemus ne faiblit pas. Simon Porte Jacquemus continue de surprendre, alternant mises en scène spectaculaires et silhouettes ensoleillées. Ami Paris déploie son logo comme un manifeste et multiplie les collaborations prestigieuses. Dans le même élan, Courrèges s’offre une renaissance sous la direction de Nicolas di Felice, injectant à chaque collection une tension graphique entre épure et sensualité.

Vous pourriez aimer : Invendus des marques : découvrez où les acheter à prix réduit !

Le duo derrière Coperni, Sébastien Meyer et Arnaud Vaillant, bouscule la routine avec des concepts choc, tandis que Marine Serre impose l’upcycling comme une évidence, fusionnant sport, couture et conscience environnementale depuis qu’elle a remporté le Prix LVMH en 2017.

Pour mieux cerner la diversité de cette scène, voici quelques marques et leurs spécificités :

Marque Direction Spécificité Diesel Glenn Martens Esthétique pop, audace des matières Sézane Morgane Sézalory Fidélité internationale, esprit vintage Skims Kim Kardashian Bodywear révolutionnaire ERL Eli Russell Linnetz Colorama californien, audace visuelle Botter Rushemy Botter & Lisi Herrebrugh Collaborations multiples, engagement social

La scène française rayonne à l’international, sans rien perdre de sa singularité. Ami Paris, Coperni, Diesel ou Sézane tracent de nouvelles frontières du style, de Paris à Milan en passant par Los Angeles. Pour les connaisseurs, ce sont les noms à retenir cette année.

Zoom sur les nouveaux labels à suivre absolument cette saison

La jeune garde française impose son rythme. Une nouvelle vague de labels indépendants a quitté la confidentialité pour s’imposer dans les sélections pointues des concept-stores et attirer l’œil averti des professionnels. L’exemple d’Amoses, 12LUNES ou ARNTREAL illustre cette tendance : chaque pièce raconte une histoire, loin des logiques de production massive.

Human With Attitude incarne le vestiaire urbain, imprégné de préoccupations sociétales. Triple Sphere et Tern misent sur la sobriété graphique. De son côté, Call It By Your Name, fondée par Colombe Campana (passée par Sonia Rykiel et Tara Jarmon), marie élégance et liberté, signant une identité forte et immédiatement reconnaissable.

Loulou De Saison, imaginée par Chloé Harrouche, séduit par son sens du détail et une modernité assumée. D’autres noms émergent : Maison 52, Nubes Studio, DivinByDivin… Tous privilégient des collections capsules, souvent en séries limitées, pour répondre à une clientèle exigeante en quête d’originalité.

Pour illustrer cette nouvelle scène, voici quelques noms à suivre de près :

Amoses : audace conceptuelle

: audace conceptuelle 12LUNES : artisanat revisité

: artisanat revisité Call It By Your Name : expertise et héritage

: expertise et héritage Loulou De Saison : allure contemporaine

Cette saison s’annonce comme un laboratoire fertile pour ces jeunes maisons, qui transforment la création en manifeste et redéfinissent le désir de mode.

Collaborations inédites et collections événement : ce que les créateurs nous réservent

Les alliances inattendues dictent le tempo. Les maisons rivalisent d’audace, invitent artistes, labels ou icônes à co-signer leurs créations. Coperni frappe fort avec Bella Hadid, marquant la fashion sphère d’une performance virale. Marine Serre s’associe à Repetto pour transformer la danse en terrain de jeu créatif. La capsule Moon Boot x Guest in Residence, jouant sur les matières et les volumes, réinvente l’outdoor sans jamais perdre de vue l’élégance.

Les collections événement s’enchaînent : Diesel invite Karol G à défiler, Melissa multiplie les capsules avec Vivienne Westwood, Y/Project ou Diesel. Les frontières s’estompent : MM6 Maison Margiela fusionne avec Salomon ; From Future s’associe à Alpine F1 Team pour explorer les codes de la vitesse. Chaque collaboration ouvre une nouvelle perspective sur le vêtement.

Quelques exemples marquants de ces unions créatives :

A. P. C. s’inspire de Jane Birkin, Tame Impala ou Marc Jacobs pour réinventer ses classiques.

s’inspire de Jane Birkin, Tame Impala ou Marc Jacobs pour réinventer ses classiques. Ganni et Chloé s’engagent avec Vestiaire Collective autour de collections responsables et circulaires.

et s’engagent avec Vestiaire Collective autour de collections responsables et circulaires. Desigual fait appel à Lisi Herrebrugh et Rushemy Botter pour réinterpréter ses codes.

Sur le segment technique et urbain, la collaboration Aimé Leon Dore x The North Face s’impose comme une référence. La saison privilégie la surprise : chaque association propose une nouvelle lecture du vêtement, orchestrant la rencontre entre univers qui n’échangeaient pas hier encore. Les créateurs transforment chaque capsule en événement, jouant la carte du décloisonnement.

Pourquoi ces marques font vibrer la fashion sphère cette année

Miu Miu mène la danse. Selon Lyst, l’intérêt pour la marque a explosé de 138 % depuis 2022. Cette progression fulgurante s’explique par une capacité à surprendre, à capter les tendances et à s’imposer au-delà des podiums, jusque dans les recherches et les looks du quotidien.

Chez Courrèges, Nicolas di Felice ressuscite l’esprit Françoise Hardy, tout en lui insufflant une note futuriste. Le vestiaire rétro trouve un nouvel élan, loin des simples reprises. Carel adopte une posture similaire : les babies Kina, portées par Alexa Chung ou Lucy Boyton, incarnent une nostalgie aiguisée, bien loin du passéisme.

Leur force ? Rassembler une audience mondiale. Sézane en est la preuve : Kate Middleton et Letizia d’Espagne s’approprient la maille parisienne, symbole d’un chic français contemporain. Chez Loulou De Saison, des personnalités comme Hailey Bieber ou Kendall Jenner propulsent la marque sur la scène internationale.

Voici quelques associations clés qui illustrent leur influence :

Marque Icônes associées Impact Miu Miu Kaia Gerber, Gigi Hadid Hausse de 138 % des recherches Sézane Kate Middleton, Letizia d’Espagne Leadership international Carel Alexa Chung, Lucy Boyton Référence du néo-rétro

Roger Vivier, Christian Louboutin, Mango, Moon Boot : chaque label évoque une galerie d’icônes, de Catherine Deneuve à Emily Ratajkowski. La mode, désormais, se raconte à plusieurs voix : sur Instagram, dans la rue, à travers chaque choix de look. Les marques tendances de 2025 font vibrer la planète style en maîtrisant cet équilibre subtil entre héritage, désir et rayonnement global. Qui refuserait de s’installer au premier rang d’un tel spectacle ?