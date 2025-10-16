Mannequin le plus riche du monde : Découvrez qui remporte ce titre

Les revenus issus de la mode dépassent souvent ceux du cinéma ou de la musique, générant des fortunes colossales pour une poignée d’élues. Les contrats publicitaires, parts dans des entreprises ou investissements stratégiques modifient radicalement la hiérarchie des plus grandes fortunes du mannequinat.

Certaines figures emblématiques ont transformé leur notoriété en véritables empires financiers, cumulant salaires records, lignes de produits à succès et placements avisés. Leur capacité à diversifier leurs activités explique des écarts de revenus parfois vertigineux, loin des podiums traditionnels.

Comprendre l’ascension des mannequins vers des fortunes colossales

Au sommet du classement, un nom s’impose : Gisele Bündchen. Sa fortune, évaluée à 400 millions de dollars, n’a rien d’un hasard. Forbes la place régulièrement en tête, soulignant la trajectoire fulgurante de ce mannequin brésilien. Derrière les flashs et les podiums de Victoria’s Secret ou Chanel, elle a construit sa réussite sur une stratégie redoutable : investissements dans l’immobilier, lancement de sa gamme de cosmétiques bio, choix d’ambassadrices réfléchis. La diversification se révèle ici une arme redoutable.

Kendall Jenner, quant à elle, illustre la nouvelle vague. Mannequin américaine, elle jongle habilement entre défilés pour Chanel ou Balmain, revenus stratosphériques sur Instagram, cofondation de la tequila 818 et collaborations mode avec Kendall + Kylie. Sa fortune, entre 40 et 45 millions de dollars, repose sur une combinaison subtile entre influence digitale et poids des marques avec lesquelles elle s’associe.

Autour de ces deux figures, un cercle restreint se démarque, chacune ayant trouvé sa voie pour capitaliser sur sa notoriété. Chrissy Teigen s’est tournée vers la télévision et l’écriture, Rosie Huntington-Whiteley a multiplié les projets dans la beauté, Cara Delevingne a choisi le cinéma, tandis qu’Adriana Lima, Gigi Hadid, Bella Hadid, Joan Smalls Rodriguez et Liu Wen affichent des fortunes oscillant entre 19 et 39 millions de dollars.

Pour mieux cerner les ressorts de leur réussite, voici les piliers qui soutiennent leur succès financier :

Lancement de produits, que ce soit dans la lingerie, les cosmétiques ou l’habillement

Investissement dans l’immobilier ou des entreprises innovantes

Force de frappe sur les réseaux sociaux

Liu Wen, première mannequin chinoise à fouler le podium de Victoria’s Secret, incarne à la perfection l’ouverture du secteur à l’international. Saisir les opportunités, s’adapter, sortir du cadre : voilà l’état d’esprit qui redéfinit la réussite dans la mode actuelle.

Quels sont les tops modèles féminins qui dominent le classement des mannequins les mieux payés ?

Sur ce podium, une valeur sûre domine : Gisele Bündchen. Avec 400 millions de dollars à son actif, la Brésilienne symbolise la force de frappe du mannequinat mondial. Victoria’s Secret, Chanel, immobilier, cosmétiques : chaque étape de sa carrière s’est transformée en opportunité de croissance.

Derrière elle, la dynamique Kendall Jenner s’impose avec une fortune qui atteint 45 millions de dollars. Défilés de prestige, réseaux sociaux en surchauffe, marques de tequila et de vêtements, sa stratégie s’articule autour d’une maîtrise parfaite de son image et de son influence digitale. Chaque post compte, chaque collaboration pèse dans la balance.

Le peloton, quant à lui, ne se contente pas de suivre. Chrissy Teigen, Rosie Huntington-Whiteley, Cara Delevingne, Adriana Lima, Gigi Hadid, Bella Hadid, Joan Smalls Rodriguez et Liu Wen, toutes affichent des fortunes impressionnantes. Chacune a trouvé la formule gagnante pour faire fructifier sa renommée : télévision, cinéma, création de lignes de vêtements, diversification des activités.

Pour mieux visualiser ce classement, voici les montants en jeu :

Gisele Bündchen : 400 millions de dollars

: 400 millions de dollars Kendall Jenner : 40 à 45 millions de dollars

: 40 à 45 millions de dollars Chrissy Teigen : 39 millions de dollars

: 39 millions de dollars Rosie Huntington-Whiteley : 32 millions de dollars

: 32 millions de dollars Cara Delevingne : 28 à 31 millions de dollars

: 28 à 31 millions de dollars Adriana Lima : 30 millions de dollars

: 30 millions de dollars Gigi Hadid : 20 millions de dollars

: 20 millions de dollars Bella Hadid, Joan Smalls Rodriguez, Liu Wen : 19 millions de dollars

La multiplication des sources de revenus a balayé les anciens modèles. Aujourd’hui, la notoriété s’entretient bien au-delà des podiums. Les réseaux sociaux, la création de marques à leur nom et l’investissement dans d’autres domaines ont redéfini la donne. Ces mannequins sont devenues des entrepreneures à part entière, influentes aussi bien en ligne que dans les pages des magazines les plus prestigieux.

La carrière de mannequin n’est plus un simple passage sur les podiums. Gisele Bündchen ne s’est pas arrêtée à Victoria’s Secret ou Chanel. Elle a lancé sa propre marque de lingerie, investi dans la pierre à Miami et au Brésil, développé une gamme de cosmétiques bio. Sa trajectoire témoigne d’une vision à long terme, où chaque choix s’inscrit dans une stratégie globale.

Kendall Jenner, de son côté, a transformé sa notoriété en levier commercial. Sa griffe figure sur la ligne de vêtements Kendall + Kylie, elle donne le ton avec la tequila 818. Instagram, véritable caisse de résonance, renforce sa place sur l’échiquier international. Les marques s’arrachent son image : Balmain, Fendi, H&M… la liste s’allonge à vue d’œil.

Cara Delevingne, quant à elle, incarne l’audace de l’hybridation. Elle jongle entre les podiums et les plateaux de tournage, tout en développant sa propre ligne de vêtements. Chrissy Teigen s’illustre à la télévision, publie des livres, multiplie les collaborations dans la restauration. La recette de leur réussite ? Une diversification assumée et une capacité à bâtir un écosystème solide autour de leur nom.

Voici les leviers principaux qui alimentent la fortune de ces figures :

Lancement de lignes de produits

Investissements stratégiques

Exploitation active des réseaux sociaux

Maîtriser son image, anticiper les tendances, multiplier les sources de revenus : ces qualités font la différence. Les données compilées par Forbes le confirment : la réussite se joue désormais au carrefour de la mode, de l’entrepreneuriat et de l’influence numérique.

Les chiffres clés et anecdotes marquantes sur les carrières des mannequins les plus riches

Impossible de passer à côté de Gisele Bündchen. Sa fortune, estimée à 400 millions de dollars, la place loin devant ses pairs. Derrière chaque contrat, Victoria’s Secret, Chanel, Pantene, elle a su voir au-delà du cachet immédiat. Forbes la cite chaque année parmi les personnalités les plus fortunées du secteur. Fait marquant : elle a posé pour plus de 1 200 couvertures de magazines et, fait rare, sa fortune dépasse celle de Tom Brady, son ex-mari et légende du football américain.

Kendall Jenner, elle, capitalise sur une stratégie différente. Avec une fortune qui atteint 45 millions de dollars, elle multiplie les campagnes pour des marques de luxe, Chanel, Fendi, Balmain, H&M, et investit dans des entreprises à forte visibilité. Sa communauté sur Instagram propulse chacune de ses apparitions et dope la valeur de ses contrats.

Le tandem Gigi et Bella Hadid, sœurs et complices, affiche respectivement 20 et 19 millions de dollars de fortune. Victoria’s Secret, Vogue, Louis Vuitton : elles enchaînent les collaborations et imposent leur style, entre héritage familial et flair marketing.

Dans ce paysage, Cara Delevingne jongle entre le mannequinat et le cinéma, de Suicide Squad à Only Murders in the Building. Chrissy Teigen se distingue à la télévision et dans l’édition, Rosie Huntington-Whiteley multiplie les campagnes pour Gucci et Calvin Klein, tandis qu’Adriana Lima continue de briller sous les projecteurs de Victoria’s Secret.

Parmi les parcours les plus singuliers, on retrouve :

Liu Wen : première mannequin asiatique à défiler pour Victoria’s Secret

: première mannequin asiatique à défiler pour Victoria’s Secret Joan Smalls Rodriguez : campagnes pour Victoria’s Secret, Estée Lauder, Pepsi Co, L’Oréal Paris

À l’écart des projecteurs, ces mannequins ont su se réinventer en stratèges, diversifiant leurs sources de revenus et gravant leur nom sur des contrats d’envergure. Le classement n’est plus une simple affaire de beauté : il récompense avant tout la vision et l’audace de bâtir un empire. Le podium ? Il appartient désormais à celles qui transforment chaque opportunité en tremplin, et chaque projecteur en moteur de croissance.