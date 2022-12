Les vêtements tendance de cet hiver

Cette année, la tendance est au style edgy, à composer avec un peu de fantaisie ou d’élégance en fonction des goûts de chaque fashionista. Pour l’hiver, la tendance ne change pas et l’on verra dans les rues un défilé de pièces tantôt originales, tantôt avant-gardistes, tantôt vintages. Voici 5 vêtements à avoir dans sa garde-robe pour rester à la pointe de la mode cet hiver.

Le manteau : l’incontournable de l’hiver

Il va de soi que le manteau est un indispensable durant la saison froide. Du côté des enfants, le manteau pour fille ou pour garçon en drap de laine reste une valeur sûre. Ce vêtement tiendra vos petits bien au chaud.

Ensuite, pour ce qui est des manteaux pour adultes, le choix se révèle largement plus vaste avec des modèles plus variés. Par exemple, le manteau long XXL sera hype comme jamais. Puis, vous retrouverez de multiples designs : le manteau cape constitue une pièce chic, le manteau à fourrure vous fera arborer un look à la Cruella d’Enfer, le manteau matelassé comme la doudoune est une pièce bouffante qui aspire au confort.

La jupe longue en denim pour un look Y2k

Le look des années 2000 — Y2k (Year 2000) pour les intimes — fait son retour sur le podium. Cette année, la jupe taille basse en denim a été aperçue lors des défilés des grandes marques de la mode. En été, la tendance était à la micro jupe. Pour cet hiver, c’est la jupe longue qui est de retour.

Cette dernière se décline dans des designs différents : avec de grosses poches latérales, à la coupe crayon, avec une longueur qui descend jusqu’au sol, en patchwork, avec des boutons sur le devant, etc. Pour rester dans la tendance avec la jupe en denim, vous pouvez troquer le style Y2k contre un look plus rétro avec une jupe en denim mi-long taille haute.

La tendance biker avec un blouson en cuir

Si vous êtes adepte du style rocker ou biker, vous serez ravie, car le blouson en cuir fait partie des items vestimentaires phares de cet hiver. Perfecto, blouson d’aviateur ou bomber, vous pouvez intégrer ce vêtement à tous les styles.

Pour un look street, portez un sweat à capuche sous votre blouson et complétez votre tenue avec des sneakers. Pour un style plus casual, associez votre vêtement en cuir avec un sous-pull et une écharpe. Adoptez un look soft grunge en mariant votre blouson en cuir avec un joli jean et de grosses bottes à plateforme.

Les vêtements métallisés pour un hiver qui brille

Tout vêtement au reflet métallisé sera très à la mode pour cet hiver. Il peut s’agir d’un pantalon lamé, d’une veste en lurex ou encore d’un pull à sequins. L’aspect ciré de ces types de vêtements en fait des items de choix pour sublimer tout spécialement les fêtes de fin d’année.

Afin de ne pas trop faire « boule à facettes », il convient d’équilibrer votre look en portant votre vêtement brillant avec un item plus sobre. Sans quoi, si vous êtes une grande audacieuse, vous pouvez toujours opter pour un total look métallisé. Dans ce cas, l’astuce est de jouer sur la texture de vos vêtements.

Le pull sans manches pour un look BCBG

Cet hiver, le pull sans manches se taille une belle place dans la garde-robe pour vous permettre de composer un look preppy. Ce vêtement se porte en principe en layering (superposition). Il respecte ainsi très bien la règle des trois couches concernant l’habillement pour la saison froide.

Le pull sans manches peut être à col roulé, avec un col en V ou à col rond, long ou en version crop top. Lors de la saison hivernale, optez pour un pull sans manches en mailles épaisses. En dessous, mettez un sous-pull en mailles fines. Pour composer un look à l’anglaise, portez votre pull sans manches avec une petite jupe à carreaux et des derbies. N’oubliez pas le collant en hiver ! Autrement, vous pouvez adopter un look androgyne et porter un pantalon de tailleur avec le vêtement.

Vous savez désormais quels sont les items vestimentaires phares de cet hiver. Il est temps de garnir votre dressing avec les éléments concernés.