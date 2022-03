Comment s’habiller avec classe : conseils pour les hommes

Chacun a sa propre définition de ce que signifie s’habiller avec classe, mais avant tout, bien s’habiller doit signifier être à l’aise dans ses vêtements. S’habiller pour une occasion formelle ne signifie pas qu’il faille porter un smoking – il existe de nombreuses tenues qui conviennent à tous les événements.

Ajoutez des accessoires à vos basiques

Assurez-vous d’avoir au moins une paire de lunettes de soleil bien ajustée, des bouton de manchette avec une autre paire de manche, une ceinture unie de la collection Belt 52, un portefeuille pratique, quelques bracelets, et une montre simple.

Achetez des vêtements à votre taille

Achetez des vêtements à votre taille réelle plutôt qu’à une taille inférieure ; les articles trop petits ne vous iront jamais aussi bien. Portez des vêtements bien ajustés pour ne pas gêner vos mouvements.

Ne vous contentez pas de regarder comment un vêtement s’adapte à votre corps, demandez-vous aussi s’il flatte votre silhouette. La taille plus haute d’une jupe crayon peut donner une forme de sablier, tandis que certains cols de chemises pour hommes peuvent aider à équilibrer un visage rond.

Achetez la qualité plutôt que la quantité.

Les vêtements bon marché ont mauvaise mine au bout d’un certain temps parce que leur couleur se décolore. Ils perdent rapidement leur forme, ce qui signifie que les gens doivent dépenser plus d’argent pour acheter de nouveaux articles vestimentaires.

Mélangez et associez

Mélangez et associez vos pièces préférées pour créer des looks différents que vous pouvez porter au quotidien. Ce n’est pas parce qu’un vêtement est étiqueté pour la nuit qu’il ne peut pas être porté le jour, et vice versa.

Investissez dans des pièces classiques

Investissez dans des pièces classiques qui dureront de nombreuses années ; par exemple, des escarpins noirs, un jean délavé foncé ou un haut péplum ajusté. Il est également important de se rappeler que classique ne signifie pas toujours ennuyeux !

Choisissez soigneusement les imprimés

Mélangez les imprimés pour ajouter de l’intérêt sans être trop criards. Vous ne penserez peut-être pas à combiner un pantalon imprimé avec un haut en dentelle, mais cela vaut la peine d’essayer de nouvelles choses pour développer votre style personnel.

Nettoyage à sec

Prenez soin de vos vêtements en les lavant au cycle délicat et en les suspendant pour les faire sécher. Cela vous permettra d’éviter les plis et de conserver des couleurs éclatantes.

Nettoyez à sec les costumes en tissu comme la soie ou la dentelle, même s’ils sont lavables en machine ! Investissez dans des cintres antidérapants de bonne qualité et envisagez d’acheter un défroisseur à vapeur qui est plus douce pour les vêtements que le repassage.

Choisissez des couleurs et des styles neutres

Privilégiez les couleurs et les styles neutres, mais n’ayez pas peur d’essayer de nouvelles choses. Faites preuve d’ouverture d’esprit et essayez de styliser un article différemment de ce qui est présenté dans son emballage original ou sur un mannequin dans le magasin.

Parfois, le simple fait de changer la façon dont vous portez un vêtement est un moyen facile de donner de la vie à votre garde-robe et de donner un nouveau souffle à une vieille pièce.

Ne suivez pas aveuglement la mode

Ne vous attachez pas trop à un style particulier. Rappelez-vous toujours que les tendances vont et viennent. Si une tendance ou un look vous plaît beaucoup en ce moment, il y a de fortes chances qu’il soit terminé dans six mois.

N’attendez pas pour faire du shopping

N’attendez pas d’avoir un événement particulier pour faire du shopping ! Même si vous n’avez besoin de rien pour le moment, planifier à l’avance vous permettra de vous assurer que lorsque quelque chose se présente, il y a déjà des pièces dans votre garde-robe qui correspondent.

Ainsi, vous n’aurez qu’à prendre ces articles et à les porter, plutôt que d’avoir à acheter quelque chose dont vous n’avez pas encore besoin.