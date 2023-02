Comment entretenir vos vêtements chauffants ?

Les vêtements chauffants sont très utiles en hiver. Grâce à une technologie innovante, ces habits vous permettront de réaliser des activités en extérieur même lorsqu’il fait très froid. Pour bien profiter de ces vêtements, vous devez en prendre soin. Voici quelques astuces à mettre en œuvre pour conserver vos vêtements chauffants longtemps.

Retirer la batterie

Si vous comptez laver votre vêtement chauffant, vous devez au préalable retirer sa batterie. En prenant cette précaution, vous protégerez la source d’énergie. Il est vrai que la plupart de ces batteries sont conçues pour être étanches.

Néanmoins, puisqu’il s’agit d’éléments électriques, il n’est pas judicieux de les mettre en contact avec l’eau. Pour éviter tout désagrément, il faut d’abord retirer la batterie du vêtement chauffant avant de le mettre à la machine.

Sinon, vous risquez d’endommager la machine à laver et la source d’énergie de l’habit.

Protéger le câble USB

Le vêtement chauffant est un accessoire qui contient quelques équipements électriques. Ces derniers ne doivent en aucun cas se retrouver en contact avec l’eau. C’est pour cette raison qu’il est nécessaire de protéger le câble USB après avoir mis la batterie à l’écart.

Lorsque vous utilisez le vêtement chauffant, cet élément est dans une poche ouverte. C’est à partir de cette ouverture que le câble USB réalise la connexion avec la batterie.

Au moment où vous voulez laver l’habit chauffant, vous devez mettre le câble USB dans la pochette et la fermer. Cette précaution permettra à cet élément électrique de ne subir aucune détérioration durant le lavage.

Prétraiter les taches avant le lavage

Certaines taches sont plus difficiles à nettoyer que d’autres. Pour éviter toute mauvaise surprise à la fin du lavage, il est recommandé de prétraiter ces salissures.

Lorsque vous avez localisé les taches les plus tenaces sur votre vêtement chauffant, appliquez-y un produit. En fonction de l’importance de la salissure, vous pouvez utiliser du détergent, du savon, du bicarbonate, etc. Frottez délicatement le produit au niveau de la tâche jusqu’à ce qu’elle disparaisse. Le but ici est de faciliter le travail à la machine à laver. Il faut donc veiller au moins à ce que la tache soit moins tenace.

Laver le vêtement chauffant à la machine

Une fois que vous avez suivi toutes les étapes susmentionnées, vous pouvez maintenant mettre votre vêtement dans la machine. Ici, il est impératif d’éviter de réaliser un lavage à sec.

Par ailleurs, il faut préciser que les vêtements chauffants n’aiment pas les températures chaudes. En plus d’utiliser un détergent doux, vous devez vous assurer que la température au sein de la machine ne dépasse pas les 30 °C.

L’idéal est de mettre votre laveuse sur un programme doux. À la fin de l’opération, n’essorez surtout pas votre vêtement. Pour le sécher, il suffit de mettre l’habit sur une serviette ou un séchoir à plat. Vous ne devez jamais repasser le vêtement chauffant.

Les autres précautions à prendre pour l’entretien de vos vêtements chauffants

Les vêtements chauffants sont fabriqués par de nombreuses marques. Chaque firme met des particularités dans ses produits. Pour bien entretenir ces éléments, il est nécessaire de connaitre les différentes directives laissées par le fabricant.

Vous pouvez donc être amené à prendre des dispositions particulières pour la conservation ou l’entretien de votre habit. Peu importe le vêtement chauffant, il y a des précautions qu’il faut prendre.

Par exemple, vous devez éviter d’utiliser l’eau de javel pour laver cet accessoire.