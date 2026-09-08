La montre à gousset, l’accessoire vintage qui s’impose en 2026

Elle dormait dans les vitrines des brocanteurs et les tiroirs de grands-pères. Aujourd’hui, la montre à gousset refait surface sur les podiums, dans les séries télévisées et, de plus en plus, dans les tenues de ceux qui cherchent à se démarquer. Son retour n’est ni nostalgique ni anecdotique : en 2026, la pocket watch s’impose comme l’un des accessoires horlogers les plus discutés.

Un revival bien documenté, porté par la culture pop et l’horlogerie de niche

Revolution Watch titrait en mai 2026 : « Pourquoi la montre à gousset pourrait être la plus grande tendance de 2026. » Ce n’est pas une formule en l’air. L’influenceur Khaby Lame est apparu avec pas moins de vingt montres à gousset épinglées sur un costume BOSS personnalisé, tandis que le designer Dapper Dan optait pour une Cartier vintage de poche. T3, média lifestyle international, constatait dès avril que « les montres à gousset sont partout en ce moment », citant de nouvelles collaborations entre marques horlogères autour de ce format longtemps délaissé.

Les séries comme Peaky Blinders ont joué un rôle dans cette résurgence, en plaçant l’objet au cœur de costumes devenus iconiques. Plus largement, la tendance 2026 en horlogerie va vers des formats compacts, des inspirations néo-rétro et des pièces à l’histoire assumée. La montre à gousset coche toutes ces cases. Suivez le lien pour en savoir plus sur les modèles mécaniques, automatiques ou à quartz proposés par une boutique spécialisée reste un bon point de départ.

Trois siècles d’histoire dans la poche

La montre de poche est née au XVIe siècle, dans la foulée de l’invention de l’horloge à ressort. D’abord volumineuse et portée en pendentif, elle finit par se glisser dans la petite poche de gilet. À partir de 1850, la production se massifie et les complications mécaniques se multiplient. C’est en 1882 que le terme « montre à gousset » apparaît officiellement, la même année que la fondation de la maison Audemars Piguet. La Première Guerre mondiale sonne le début de son déclin : la montre-bracelet, plus pratique sur le terrain, prend le relais. Mais un objet qui a traversé trois siècles ne disparaît pas si facilement.

C’est souvent la question qui freine. Porter une montre à gousset en 2026 ne signifie pas reconstituer un costume d’époque. L’association classique reste le costume trois pièces ou la veste, avec la chaîne glissée dans la poche de gilet. Mais elle fonctionne aussi avec un jean, des bottines et une veste structurée, dans un esprit ouvrier revisité du début du XXe siècle. En version pendentif, elle devient un accessoire unisexe, à mi-chemin entre la montre et le bijou. Il existe même des déclinaisons fonctionnelles, comme la montre infirmière portée épinglée à la blouse, qui allie usage pratique et esthétique rétro.

L’essentiel est de traiter la pièce comme ce qu’elle est : un accessoire fort, qui n’a pas besoin d’être justifié !