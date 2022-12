Air Jordan 6 Black Infrared – La paire la plus cool de l’année ?

L’Air Jordan 6 Black Infrared est un modèle de Jordan et l’une des baskets les plus populaires du moment. Elle est beaucoup appréciée par les accros au Jumpman. Il est alors normal de se demander si, avec un tel engouement, l’Air Jordan 6 Black Infrared est la paire la plus cool de l’année.

Présentation de l’Air Jordan 6 Black Infrared

Cette sneaker de la célèbre marque de baskets Jordan est très appréciée sur le marché. Les caractéristiques de l’Air Jordan 6 Black Infrared viennent confirmer cet amour fou à son égard. En effet, cette déclinaison inédite est pourvue d’une belle tige en mesh noir. Outre ce trait impeccable, vous verrez des superpositions en cuir ton sur ton en plus d’une finition vernie au niveau du mudguard.

En parlant des accents Infrared de l’Air Jordan 6 Black Infread, ils sont accumulés sur les brandings, le lace look, le tirant arrière ou encore sur l’outsole. Une semelle intermédiaire blackout vient s’ajouter au design de la silhouette hybride. À toute cette beauté Jumpman, s’ajoutent les coloris « Sport Blue » et « Altitude » qui accompagnent la paire.

Reconnaître une Air Jordan 6 Black Infrared authentique d’une façonnée

Il n’est un secret pour personne que le succès d’Air Jordan 6 Black Infrared a fait énormément d’envieux, ce qui entraîne une forte reproduction bas de gamme de plus en plus fréquente sur le marché des sneakers. Ce phénomène amène donc à une distinction de l’Air Jordan 6 Black Infrared originale de la copie puisque son prix n’est pas des moindres. Pour ce faire, il est possible de recourir à plusieurs astuces.

La première astuce consiste à vérifier les étiquettes de l’Air Jordan 6 Black Infrared. En effet, les étiquettes Nike avec la pointure ont pour coutume d’être cousues à l’intérieur des baskets, ce qui n’est pas le cas au niveau des fausses Air Jordan 6 Black Infrared qui possèdent une étiquette cousue derrière la languette. Le deuxième indice permettant de détecter les baskets originales de leurs copies est la couleur des étiquettes. Les Air Jordan 6 Black Infrared ont des étiquettes noires tandis que les contrefaçons en possèdent des blanches.

Toujours pour distinguer les vrais Air Jordan 6 Black Infrared des fausses, vous pouvez observer minutieusement le gardien de la languette. Cette partie du sneaker est souvent d’excellente qualité sur de vraies chaussures Nike. En effet, la coupe observée sur le gardien de la languette est plus nette au niveau de l’originale que sur la copie. Une autre astuce consiste à faire attention au prix des Air Jordan 6 Black Infrared sur le marché. Très souvent, les copies sont vendues à des coûts trop alléchants.

Bien porter l’Air Jordan 6 Black Infrared

Pour que l’Air Jordan 6 Black Infrared puisse exposer son effet magique, il est important de respecter quelques critères.

Laisser l’Air Jordan 6 Black Infrared devenir la pièce maitresse de la tenue à porter

Cette sneaker étant une pièce d’exception et n’étant pas forcément assortie à ce que l’amoureux des baskets possède dans son placard, celui-ci doit choisir sa tenue en fonction de la chaussure et de manière à mettre en avant ses particularités. Le style versatile de l’Air Jordan Black Infrared 6 permet en effet de s’habiller du haut vers le bas.

Porter l’Air Jordan 6 Black Infrared avec des jeans slim

Il est important de mettre sa sneaker avec des jeans slim adaptés à sa morphologie et qui mettent la chaussure en valeur. Les jeans larges sont déconseillés, car ils couvrent et font de l’ombre à la chaussure. Pour les femmes, des jeans moulants et pour les hommes, les jeans slim ajustés sont idéaux.

Porter des chaussettes basses et rentrer les jeans dans les chaussures

Les chaussettes basses de couleur neutre et enveloppant les chevilles sont les plus conseillées pour être mariées à la sneaker. Par ailleurs, puisque l’Air Jordan est faite pour être exposée, il faut rentrer le pantalon dans la chaussure au niveau des chevilles et tirer la languette vers le haut.

Une des chaussures les plus populaires en 2022

L’Air Jordan 6 Black Infrared créée en 2019, s’érige comme la réédition la plus proche de l’Air Jordan 6 OG Black Infrared de 1991. En tout cas, c’est ce que pensent les accros au Jumpman qui ont en leur possession toutes les Jordan 6 Infrarouge depuis la toute première. Bien vrai, ils admettent que chaque basket rétro possède sa particularité, mais restent tout de même accrochés au fait que l’Air Jordan 6 Black Infrared s’avère être la meilleure réplique. Cet écart a valu à ce modèle d’Air Jordan le sobriquet sarcastique « Infrapink ».

Toutefois, l’Air Jordan 6 Black Infrared se démarque considérablement de toutes les baskets d’autres marques présentes sur le marché. Il est même possible de la désigner comme la paire la plus cool de cette année.

Le prix de l’Air Jordan 6 Black Infrared

Les baskets de la célèbre marque Jordan sont connues pour leurs prix généralement pas trop alléchants. L’Air Jordan 6 Black Infrared coûte environ 190 euros, un prix qui est synonyme de la qualité des Air Jordan.