Zara France : choisir son blazer femme (nouvelle collection)

La nouvelle collection de veste blazer Zara est sortie et avec elle une multitude de pièce haute en couleur et variée. Pastels, à carreaux, oversize, la veste blazer n’est plus le vêtement sobre d’il y a quelques décennies, seulement porté pour aller au bureau. Aujourd’hui le blazer est porté à toutes les sauces afin de créer des looks originaux. Découvrons ensemble de quoi est faite cette nouvelle collection de veste !

Zara en quelques mots

Zara a révolutionné le marché du prêt-à-porter en rendant accessible des vêtements et des accessoires inspirés de la mode de luxe. Ses créateurs Amancio Ortega Gaona et Rosalia Mera ont ouvert une première boutique en 1975 à La Corogne. Le succès fut tel qu’un magasin voit le jour hors des frontières de l’Espagne en 1988.

En 2003, Zara étend son offre en proposant de la décoration intérieure sous le nom de Zara Home. C’est 7 ans après que le site web de la marque est créé, permettant de répondre aux attentes des clients de faire leurs achats en ligne. En 2016, le chiffre d’affaire de Zara s’élevait à 18 milliards d’euros.

On trouve chez Zara des vêtements pour toute la famille et qui correspondent aux dernières tendances de la mode. Le prix correspond à un milieu de gamme. Zara se démarque aussi par la faible quantité de pièces mises en vente. Les articles sont cependant rapidement renouvelés, proposant ainsi toujours de nouvelles pièces et incitant les clients à être à l’affut des dernières nouveautés.

Des blazers Zara colorés

Les beaux jours sont là et les vestes ensoleillées sont en rayon pour un look d’été parfait. Cette année la tendance est aux couleurs pastel. Des vestes mauves aux vestes menthe à l’eau pour plus de fraîcheur, en passant par du rose pâle. Vous trouverez forcément la couleur qui ira avec la teinte de votre peau.

La nouvelle collection offre également des pièces aux couleurs vives et tranchées. Les blazers orange, vert, rose ou bleu électrique sont plus osés mais leur efficacité est redoutable. On ne verra que vous en boîte de nuit sur la piste de danse.

Ces couleurs ne sont pas sans rappeler les tendances des années 90 et 2000. Ce revival des tendances que l’on remarque chaque année remet au goût du jour des looks passés, correspond à toute une époque.

En cette saison, nous n’échappons pas toutefois aux tons blancs cassés, camels et marons clairs. Ces couleurs se prêtent aux tenues pour les vacances ou pour les événements où il convient d’avoir une tenue élégante et sobre.

Des vestes Zara pour toutes les formes

Croppées, oversizes, classiques… Il y a des modèles pour chaque occasion de votre semaine.

Idéale pour équilibrer un pantalon à taille haute, la veste courte « crop » peut mettre en valeur une jolie blouse et votre taille. La veste oversize est parfaite quant à elle pour un look stylé mais décontracté. Ses largeurs permettent de porter facilement un petit pull en dessous pour les soirées plus fraîches. Vous pouvez aussi jouer sur les contrastes en portant un débardeur crop.

Pour les moins frileuses d’entre vous, la veste sans manches a de quoi créer un look original. Alliant le côté habillé et simple à porter, ce type de veste a moins de sérieux que la veste blazer classique mais ne perd pas en élégance.

Vous aimez le style anglais ? La veste à carreaux est faite pour vous. Le carreau fini toujours par revenir, ou ne disparait jamais complètement ! Il faut oser le porter mais il assure un look authentique et inimitable. Porté avec une mini-jupe, le blazer à carreaux crée un style chic et sexy.

La variété des blazers proposés par Zara permet à toutes les morphologie de trouver ce qui lui correspond. Les styles sont moins restrictifs qu’ils ont pu l’être. Chaque femme peut explorer des looks différents selon ses goûts et ses formes.

Des blazers avec et sans boutons

Chez Zara on joue aussi avec les fermetures. Parfois les boutons sont simplement décoratifs, à la manière des vestes militaires. D’autres fois, un simple bouton referme la veste au niveau du nombril.

Les modèles offrant un carré de 4 boutons sont nombreux. Le col et la coupe au niveau du buste sont souvent larges. On trouve également des modèles à 6 boutons qui accentuent le look « british ». Cette disposition des boutons rappellent les blazers à l’ancienne, portés par la gente masculine.

Les modèles sans boutons ont des coupes un peu plus droites et longues. Ces modèles sont un peu plus ajustés afin de se tenir correctement toute la journée et que l’absence de boutons ne se fasse pas sentir.

La nouveauté par rapport à 2021

Les tendances sont sensiblement les mêmes si l’on compare avec les collections de 2021. On peut noter toutefois que l’oversize prend une place plus importante au détriment des coupes cintrées. Les inspirations vintage sont également plus marquées. Cependant les couleurs pastel et les motifs à carreaux étaient déjà là.

En somme, cette collection 2022 ne fait qu’accentuer les tendances apparaissant en 2021.