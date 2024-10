Indémodable, la Air Jordan 4 Red Cement continue de susciter un fort engouement parmi les passionnés de mode, les amateurs de sneakers, année après année. Ces baskets font partie de la ligne Air Jordan, qui a été lancée en 1985. C’est le fruit d’une collaboration entre la marque de sport Nike et le célèbre basketteur Michael Jordan. La Air Jordan 4 Red Cement a été lancée pour la première fois en 1989. Jusqu’à ce jour, elle continue à avoir une place spéciale dans le monde de la mode et des sneakers.

Caractéristiques

Conçue par le designer Tinker Hatfield, la air jordan 4 red cement est célèbre pour sa conception distinctive. En fait, il s’agit de la première chaussure de la ligne Jordan ayant présenté une unité Air-Sole qu’on peut remarquer au talon. Elle est aussi caractérisée par les éléments suivants :

Son look vintage

Son système de laçage élastique

Sa semelle extérieure en caoutchouc avec des motifs de traction

Sa tige en cuir blanc avec des accents de rouge et de noir sur la semelle intermédiaire

Sa languette avec le logo Jumpman, représentant Michael Jordan en train de dunker

Certaines versions des Air Jordan 4 Red Cement présentent le logo Nike Air sur le talon.

Héritage historique de la Air Jordan 4

Le légendaire Tinker Hatfield a introduit plusieurs innovations à l’époque de sa sortie en 1989. Il s’agit de la première chaussure Air Jordan qui présente une semelle intermédiaire en polyuréthane et un système de laçage élastique, ce qui offre un meilleur amorti et un ajustement plus sûr. La Air Jordan 4 a aussi introduit le coloris Bred, c’est-à-dire Black and Red. Cette couleur est associée à l’équipe des Chicago Bulls de Jordan. Portées par de nombreuses célébrités, les Air Jordan 4 ont joué un rôle clé dans la popularisation des sneakers en tant qu’élément de mode. Pour toutes ces raisons, l’héritage historique de ce modèle perdure. Ces chaussures continuent de séduire les collectionneurs et les amateurs de chaussures de sport.

Attrait des collectionneurs

La Air Jordan 4 Red Cement est très populaire. Elle a été rééditée à plusieurs reprises au fil des ans, ce qui permet aux amateurs de ces chaussures de les collectionner et de les porter à tout moment. Les éditions originales de cette série sont devenues rares au fil des ans, ce qui en fait une pièce de collection intéressante. Les collectionneurs sont toujours là à la recherche de versions authentiques. En fait, les rééditions périodiques de ces baskets permettent aux générations suivantes de découvrir leur charme.

Conseils d’achat

L’achat d’une Air Jordan 4 Red Cement est une expérience passionnante pour les amateurs de sneakers. Avant d’acheter vos baskets, quelques précautions doivent être prises pour vous assurer d’avoir une paire authentique et de grande qualité. Donc, il est conseillé d’effectuer vos achats auprès des détaillants officiels de Nike et d’autres revendeurs de confiance. Pour vous assurer de l’authenticité, vous n’avez qu’à vérifier les caractéristiques spécifiques de la Air Jordan 4 Red Cement. Vous pouvez aussi utiliser des applications d’authentification de sneakers comme Nike SNKRS et StockX.