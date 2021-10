Quels sont les basiques à avoir dans sa garde-robe ?

Il ne peut pas y avoir une femme dehors qui ne s’est pas tenue devant son placard et qui s’est dit « je n’ai rien à porter ». Mais si vous avez les bons éléments essentiels de votre garde-robe dans votre garde-robe, il n’est pas nécessaire que ce soit le cas pour vous.

Si vous avez des vêtements de base comme « fondement » de votre garde-robe, vous pourrez toujours créer une tenue que vous aimez.

Ces éléments de base seront différents pour chaque femme car nous avons tous un type de corps, une personnalité de style, un style de vie et des préférences différents.

Cependant, quels que soient les basiques de votre garde-robe, vous pouvez ensuite utiliser ces essentiels vestimentaires comme base d’une garde-robe capsule pour vous habiller élégamment en un clin d’œil. Jetez un coup d’œil au guide ultime pour créer une garde-robe capsule qui vous convient.

Utilisez les essentiels de votre garde-robe pour construire votre garde-robe !

Un placard que vous assemblez sur une base de pièces soigneusement sélectionnées facilite grandement l’habillement quotidien.

Alors, par où commencer lorsqu’il s’agit de choisir les éléments essentiels de votre garde-robe ?

Ci-dessous, j’énumère 33 pièces que vous pouvez utiliser comme point de départ. Comme mentionné précédemment, le vôtre peut être légèrement différent.

Il vaut la peine d’investir davantage dans vos produits de base, car ceux-ci peuvent constituer l’épine dorsale de votre garde-robe pendant de nombreuses années à venir. Recherchez donc des articles classiques de bonne qualité. Pensez au coût par usure plutôt qu’au coût d’achat seul.

Essentiels vestimentaires : votre garde-robe basique

Une fois que vous avez compris l’essentiel, vous pouvez les « colorier » avec des pièces de héros, plus de couleurs et plus d’accessoires. En ayant vos pièces essentielles en place, vous pourrez toujours les mélanger et les assortir facilement.

Ce sont les éléments de base de votre garde-robe et les éléments constitutifs de votre garde-robe plus grande.

33 essentiels de garde-robe pour l’HIVER et le printemps

Voici une liste des essentiels de votre garde-robe que nous avons créé pour vous. Vous pouvez l’utiliser pour créer votre propre liste personnalisée.

Comme la plupart d’entre vous seront en hiver et attendent avec impatience le printemps, il existe de nombreuses options qui fonctionneront pendant ces saisons. Mais vous pouvez facilement adapter ces éléments essentiels, quel que soit le temps qu’il fait.

Poursuivez votre lecture pour découvrir mes 33 essentiels ainsi qu’un placard capsule créé avec eux. N’oubliez pas de me faire savoir dans les commentaires en bas de l’article si vous êtes d’accord avec moi, ou si vous souhaitez ajouter quelque chose à ma liste des essentiels.

Essentiels de garde-robe — Hauts

1. Une chemise blanche

Une chemise blanche boutonnée offre des possibilités infinies de tenues.

Il y a tellement de façons de le porter. Vous pouvez l’associer à un jean, un blazer et des ballerines pour un look classique, ou encore sous un pull ou une robe pour donner plus d’intérêt à votre tenue.

La chemise blanche (ci-dessous) de Ming Wang présente une asymétrie, ce qui le rend à la fois intemporel mais aussi intéressant.

Blouse asymétrique boutonnée sur le devant Ming Wang

2. Pull en cachemire

Un pull en cachemire ajoute une sensation instantanée de luxe à vos tenues les plus décontractées, ce qui le rend parfait pour ajouter à vos essentiels de garde-robe. Portez-le avec un jean et des bottines, ou encore avec une jupe en cuir ou plissée pour le soir.

Le pull en cachemire signature de Nordstrom (ci-dessous) est assez long pour être parfait avec un legging, et dispose d’un décolleté asymétrique pour donner un peu plus de piquant à votre tenue.

Vous pouvez toujours porter la chemise blanche en dessous.

Pull en cachemire Nordstrom Signature

Il y a aussi d’excellentes suggestions de la part de la communauté des plus de 40 styles sur les meilleures marques de pulls en cachemire à acheter.

3. Chemise en soie

La soie est une autre des ces tissus qui ajoutent un luxe instantané à vos tenues.

Vous pouvez vous attendre à payer plus cher pour la soie, mais la beauté de celle-ci est que vous pouvez la porter avec absolument tout pour toutes les occasions.

La blouse en soie de Vince (ci-dessous) est disponible dans un choix de trois couleurs et sera parfaite avec votre jean préféré.

Blouse en soie à col bandeau Vince

4. Top asymétrique

Je suis un grand fan de l’asymétrie pour toutes sortes de raisons.

L’asymétrie peut rendre une tenue simple beaucoup plus intéressante. Il peut également vous aider à minimiser les parties de votre corps qui ne vous passionnent pas et à jouer ce que vous aimez.

Le haut à ourlet mouchoir (ci-dessous) d’Amazon se drape bien et serait une bonne option à porter par-dessus un legging ou un jean skinny. Il est disponible dans une vaste gamme de couleurs et a de nombreuses critiques positives de la part de femmes qui disent qu’il est fluide et fabuleux, ainsi que suffisamment de tissu pour couvrir les « bosses ». et rouleaux ».

Tunique fluide LARACE

Vous aimerez peut-être également cet article sur la façon de porter des vêtements asymétriques, qui propose des options de magasinage élégantes.

5. Vêtements de base – un t-shirt de couleur unie

Il est souvent conseillé d’avoir un t-shirt blanc uni dans votre placard. Et je ne suis pas en désaccord avec le fait qu’un t-shirt blanc peut être un aliment de base extrêmement utile dans le placard.

Mais il n’est pas forcément nécessaire qu’il soit blanc.

Un t-shirt de couleur unie peut fournir un arrière-plan utile pour mettre en valeur tous les bijoux que vous possédez.

Si, par exemple, vous avez un superbe collier rouge, opter pour un t-shirt bleu, bleu marine ou gris pourrait vous permettre de le montrer magnifiquement.

Le t-shirt en jersey extensible de Halogen (ci-dessous) présente des fronces flatteuses autour du ventre et sera bien habillé ou décontracté.

Haut à manches coudées froncées halogène

Bottoms vous devrait avoir dans vos vêtements essentiels

6. Pantalon noir

Que vous le portiez au travail ou que vous l’habilliez pour le soir, un pantalon noir classique ne se démodera jamais.

Ce pantalon de costume en laine Theory (ci-dessous) présente un style classique à jambes larges qui est particulièrement tendance cette année.

Pantalon de costume Theory

7. Pantalon blanc

Tout comme les pantalons noirs, les pantalons blancs devraient être un incontournable de votre garde-robe. À part le noir, aucune autre couleur n’est aussi facile à combiner et l’avantage supplémentaire est qu’une tenue à base blanche aura l’air fraîche et énergique.

Vous pouvez toujours porter des pantalons blancs pour l’hiver, mais vous voudrez probablement troquer vos sandales pour une option à bout fermé comme des bottines !

Pantalon court cargo Club Monaco

8. Jean en denim foncé

Il n’est pas facile de trouver le jean parfait. Mais je vous conseillerais certainement de Faites-en une paire délavée foncée.

Non seulement ils fonctionnent dans un large éventail de scénarios, mais ils sont également très flatteurs. De plus, ils sont moins susceptibles de se tacher, donc si vous investissez dans une paire qui coûte un peu plus cher que la norme, ils dureront probablement plus longtemps.

Un bootcut classique conviendra à la plupart des morphologies, mais vous pouvez également opter pour une coupe évasée, courte ou skinny, selon le style qui vous convient le mieux.

Le jean bootcut Joe’s Curvy (ci-dessous) flattera la plupart des morphologies et serait parfait avec la chemise en soie de #3.

Jean bootcut Joe’s Curvy

9. PANTALON LOUNGE

Les pantalons lounge ne figuraient pas auparavant parmi les essentiels de ma garde-robe, mais j’ai décidé qu’il était vraiment temps de les ajouter, étant donné que beaucoup d’entre vous passeront plus de temps à la maison que d’habitude en ce moment – et voudront rester au chaud et à l’aise.

Vous pouvez porter le pantalon lounge Free People (ci-dessous) pour un look décontracté une sortie avec des baskets ou tout simplement pour se détendre à la maison. Bien entendu, vous pouvez toujours ajouter un toit intelligent pour les réunions virtuelles si vous travaillez à domicile.

pantalons de survêtement Free People

10. Une jupe classique

Une jupe classique signifiera différentes choses pour différentes femmes. Mais la plupart des femmes conviendront aux deux styles classiques. Choisissez un crayon ou une ligne trapèze pour mettre en valeur votre silhouette.

Vous pouvez opter pour une jupe à motifs à porter avec vos hauts unis ou une jupe unie à porter avec vos hauts à motifs. Ou, bien sûr, vous pouvez essayer un mélange de motifs.

Cette jupe (ci-dessous) de Lyssé n’est pas « classique » comme on pouvait s’y attendre en raison de ses détails asymétriques, mais je l’ai incluse dans mes essentiels de garde-robe car elle peut être portée de nombreuses façons, et elle est disponible dans une nuance de noir polyvalente qui ira avec tout.

Mouchoir Lyssé midi

jupe Incontournables de garde-robe : Robes

11. Une robe de soirée pour les occasions formelles

Que vous sortiez fréquemment ou pas du tout, tout le monde a besoin d’une robe que vous pouvez sortir de votre placard à court terme pour des événements officiels, et savoir qu’elle aura fière allure.

Une petite robe noire classique vous guidera à travers la plupart des événements. Vous pouvez ajouter une enveloppe en soie ou de superbes bijoux pour qu’ils soient différents à chaque fois.

Choisissez un style adapté à votre morphologie. La robe noire (ci-dessous) de Betsey & Adam présente des manches drapées flatteuses, ce qui est parfait si vous préférez cacher le haut des bras.

Robe de cocktail Betsy & Adam en crêpe plongeante au dos drapé

12. Une robe portefeuille

Une robe portefeuille est l’un de ces indispensables de la garde-robe qui convient à tout le monde, quel que soit votre type de corps.

La robe portefeuille définit votre taille grâce au lien à la taille et allonge votre silhouette grâce au col en V. Il écrémé sur vos hanches et vos cuisses, ce qui en fait une option flatteuse pour les formes de poires.

Non seulement cela, mais vous pouvez porter une robe portefeuille pour presque toutes les occasions. Selon le tissu que vous choisissez, vous pouvez le porter au travail, lors d’un déjeuner décontracté ou lors d’un événement formel comme un mariage.

De nombreuses robes portefeuille ont également des manches si vous préférez une robe qui couvre le haut des bras.

Pour plus d’options de robes à manches, consultez cet article.

Cette robe fausse portefeuille (ci-dessous) d’Eliza J a des fronces et un drapé flatteurs et est parfaite pour toutes les saisons. Vous pouvez le porter avec des collants et des bottes hautes pour l’hiver, ou avec des sandales à talons pour l’été.

Robe portefeuille Eliza J

Vêtements d’extérieur

Bien sûr, la plupart d’entre nous ne vivent pas dans un climat suffisamment chaud toute l’année pour ne jamais avoir besoin de porter une veste ou un manteau.

Non seulement cela, mais une couche de vêtements d’extérieur peut ajouter du style à vos tenues. Voici mes essentiels.

13. Veste moto en cuir ou en similicuir

Une veste de moto en cuir est un classique qui dégage un certain cool rock star. C’est l’une des pièces incontournables des femmes qui ont une personnalité de style rock.

Vous pouvez le porter lors de journées décontractées avec un jean et des baskets.

Mais vous pouvez également utiliser une veste de moto pour vous durcir et ajouter un élément inattendu à des tenues telles qu’une robe longue ou une jupe midi plissée avec un pull et des bottillons. Bref, ça va à peu près avec tout.

De plus, une veste en cuir peut s’améliorer avec l’âge. Vous êtes donc sûr de la garder pendant de nombreuses années si vous choisissez un style classique et ajusté.

Vous n’êtes pas obligé de choisir le noir classique. Vous pouvez opter pour une couleur plus claire qui peut être plus flatteuse près de votre visage, et que vous pourrez également porter au printemps et en été.

La veste moto en daim Blank NYC (ci-dessous) ira à merveille avec votre jean. J’aime aussi l’idée de faire équipe avec différents neutres en le portant avec un pantalon blanc.

Blouson moto en daim BLANKNYC

Vous pouvez également consulter notre liste des meilleures vestes en cuir pour femmes que vous pouvez porter avec n’importe quelle tenue.

14. Trench

Il peut y avoir peu de vêtements d’extérieur aussi emblématiques que le trench-coat.

Développé comme une alternative aux manteaux lourds portés par les soldats pendant la Première Guerre mondiale, un trench ajoute une touche instantanée de classe à n’importe quelle tenue, même si vous portez simplement un jean et une chemise blanche.

La forme elle-même est un classique et vous pouvez opter pour la couleur beige traditionnelle ou vous pouvez opter pour une couleur différente comme le bordeaux de ce trench London Fog (ci-dessous).

Trench à double boutonnage London Fog

15. Blazer

Un blazer est une autre de ces pièces si polyvalentes. Choisissez un modèle intemporel couleur ou motif et ce sera quelque chose que vous voudrez porter pendant de nombreuses années.

Vous pouvez l’ajouter à votre jean avec un t-shirt et une paire de baskets ou des talons pour rehausser instantanément votre tenue, ou vous pouvez le porter pour une soirée ou pour le travail.

Vous voudrez opter pour un style qui s’insère à la taille pour l’effet le plus flatteur, à moins que vous n’ayez une silhouette rectangulaire et que vous souhaitiez jouer votre silhouette androgyne avec une coupe plus ample de style petit ami.

Il y a d’autres idées sur la façon d’habiller le rectangle.

Un style à bouton unique comme celui-ci (ci-dessous) de Vince Camuto est généralement plus flatteur car les blazers à double boutonnage ont le potentiel de vous faire paraître plus large.

Blazer à col cranté Vince Camuto

Jetez un coup d’œil à la façon de porter un blazer pour trouver celui qui vous convient.

16. CARDIGAN LONG

Un long cardigan est une pièce de transition fabuleuse que vous pouvez portez plutôt qu’un manteau lorsque le temps commence à se réchauffer.

Les cardigans longs, cependant, ne sont pas seulement pour la chaleur. Ils peuvent également être très utiles pour créer des lignes longues, minces et flatteuses. Portez une couleur bloc en dessous, puis ajoutez votre cardigan et vous paraissez instantanément plus grand et plus mince.

Cardigan Bobeau Duster

17. Gilet long sans manches

Un gilet long comme ce modèle en maille bleue (ci-dessous) est un vêtement d’extérieur polyvalent que vous pouvez utiliser pour ajouter de l’intérêt ou pour parcourir les parties de votre corps qui ne vous intéressent pas tant.

Il est particulièrement utile pour cacher un ventre, ou pour allonger votre silhouette si vous êtes petit.

Gilet long en maille La Fiorentina

Consultez cet article pour découvrir des moyens plus sûrs de cacher votre ventre avec les bons vêtements.

18. Veste en jean

Les vestes en jean sont toujours à la mode car elles dégagent un cool sans effort.

Ils ont été portés par tout le monde, de Marilyn Monroe à Madonna.

Alors que les vestes en denim oversize et boxer ont été particulièrement à la mode récemment, un style plus ajusté comme cette veste AG (ci-dessous) est généralement plus flatteur.

Vous pouvez troquer vos manteaux plus épais contre une veste en jean lorsque l’hiver commence à se tourner vers le printemps.

Veste en jean AG

19. manteau chaud

Il va sans dire que vous voudrez rester à l’aise pendant les mois les plus froids. Choisissez un manteau chaud qui correspond à votre style de vie et à votre personnalité, que vous souhaitiez une doudoune décontractée ou une option plus glamour comme l’option col en fausse fourrure Via Spiga (ci-dessous).

Manteau en laine mélangée à col en fausse fourrure Via Spiga

Chaussures

20. Une paire de chaussures confortables et élégantes pour tous les jours

Trouvez une paire de chaussures à la fois confortables ET élégantes que vous peut être porté tous les jours.

Selon l’endroit où vous vivez et votre style de vie, ceux-ci seront différents selon les femmes.

Il peut s’agir de chaussures plates ou d’un petit talon, mais vous voudrez peut-être envisager une chaussure avec support de voûte plantaire.

Un style de chaussures sur lequel je me rabat souvent est de porter une paire de chaussures de couleur métallisée. Les mocassins Nine West (ci-dessous) sont confortables, mais ils ajoutent de l’impact à vos tenues quotidiennes.

Mocassin Nine West en relief croco

21. ballerines

Une paire de ballerines est un incontournable de votre garde-robe qui ira bien avec votre jean skinny et votre pantalon capri.

Ils ne se démoderont jamais et seront suffisamment confortables pour être portés toute la journée.

La ballerine Tory Burch est un classique culte qui se décline toujours dans un bon choix de couleurs ou de neutres. Jetez un coup d’œil et voyez si vous préférez ce noir ou l’une des couleurs pastel.

Multi Tory Burch ballerines à logo

22. Sandales à talons (pour aller avec tout)

Il peut y avoir très peu de femmes qui veulent porter des talons tout le temps.

Mais si vous avez une paire de talons dans votre garde-robe, faites-en une paire polyvalente.

Je crois qu’une paire de talons carrés est une excellente option comme cette paire de Nine West (ci-dessous). Vous pouvez porter ces sandales avec tout, d’une robe de soirée à un jean et un joli haut pour une soirée plus décontractée. Vous pouvez même mélanger décontracté avec formel et porter avec le pantalon lounge d’en haut et un blazer.

Vous trouverez un talon bloc plus confortable qu’un talon aiguille classique.

Sandale à bride à la cheville Nine West

23. Baskets (blanches, noires ou métalliques)

Heureusement, les baskets n’ont jamais été aussi à la mode.

Cela signifie qu’il est facile d’être à la fois tendance ET confortable, sans avoir à souffrir pour la mode. Je n’ai jamais cru en l’ancien Adage « la beauté, c’est la douleur ».

Si vous choisissez une paire classique blanche, noire ou métallique, vous devriez trouver qu’elles vont avec beaucoup de pièces dans votre placard.

Les baskets Keds (ci-dessous) ont une semelle épaisse et sont dans une teinte foncée, ce qui devrait signifier qu’elles sont non seulement à la mode, mais aussi plus pratiques pour l’hiver.

Baskets à plateforme Keds

24. Bottines (pour habillage de transition)

L’une des chaussures les plus utiles que vous puissiez avoir dans votre garde-robe, les bottines peuvent être portées tout au long de la saison. Vous pouvez le porter avec votre jean, ou avec des collants et une robe.

Ils peuvent également ajouter un petit avantage aux tenues.

Vous pouvez opter pour des talons plats ou des talons plats selon vos préférences. Vous pouvez également choisir des bottines en fonction de votre style et de la météo, en optant pour des bottines fermées ou ouvertes.

Cette paire de Chinese Laundry est dans un style classique qui ne date pas.

Bottine de lessive chinoise

25. BOTTES GENOUILLÈRES

Une paire de cuissardes peut être portée avec à peu près tout pendant les mois les plus froids. Portez-le avec vos jupes et robes, ou par-dessus vos leggings et jeans skinny.

Les cuissardes Steve Madden (ci-dessous) en rouge vif auront vraiment un impact.

Bottes Steve Madden à bout pointu

Accessoires

26. Ceinture en cuir classique

Pas seulement pour garder votre pantalon en place ! Une ceinture en cuir peut être utilisée pour créer un look et une sensation différents pour vos tenues.

Vous pouvez vous attacher autour d’une robe, ou vous pouvez vous serrer à la taille d’un cardigan, par exemple, pour montrer votre taille.

Vous constaterez peut-être que les pièces de ceinture que vous avez poussées à l’arrière de votre garde-robe, parce que vous ne les sentez pas assez flatteuses ou qu’elles ont assez de forme, pourraient bien leur donner une nouvelle vie.

Ceinture en cuir monogramme Max Mara

27. Sac fourre-tout

Votre sac fourre-tout doit être suffisamment grand pour que vous puissiez emporter tous vos essentiels quotidiens avec vous.

Il doit également être suffisamment robuste pour garantir sa durée de vie, même si vous l’utilisez tous les jours.

Opter pour un style classique en cuir ajoutera du luxe à votre tenue et donnera de la longévité à votre fourre-tout.

Avec tout ce qui figure sur cette liste, il vaut la peine de voir votre achat comme un investissement, mais cela vaut particulièrement le cas pour votre sac fourre-tout, comme celui de Marc Jacobs (ci-dessous).

Sac cabas en cuir Marc Jacobs

28. Pochette de soirée

Bien sûr, si vous partez pour la soirée, vous ne voudrez pas emporter votre grand cabas de jour avec vous.

Choisissez un sac de soirée qui peut contenir ce dont vous avez besoin (téléphone, rouge à lèvres, carte de crédit !) sans être trop gros pour être tenu en main.

Cette pochette (ci-dessous) Issey Miyake devrait s’accorder à merveille avec tout ce qui se trouve dans votre placard.

Pochette métallique Bao Bao Issey Miyake

29. Écharpe légère ou en soie

Un foulard vous permettra d’ajouter du piment à une tenue autrement assez simple.

Pensez simplement à quel point un simple jean et un t-shirt pourraient être plus élégants avec l’ajout d’un foulard.

Opter pour une écharpe légère apportera un luxe supplémentaire à vos tenues pendant les mois les plus chauds ou optez pour une option plus lourde pour l’hiver. Choisissez une couleur flatteuse pour votre peau et votre teint de cheveux.

Cette écharpe d’Everlane (ci-dessous) est livrée dans un cachemire doux qui devrait être agréable sur votre peau. De plus, il est disponible en quatre couleurs différentes, dont cette teinte cannelle automnale.

écharpe cachemire Everlane

30. Collier Statement

Tout comme un foulard peut vraiment faire une tenue, il en va de même pour une déclaration. collier.

Utile pour ajouter du style à des tenues qui pourraient autrement être un peu ennuyeuses, un collier tendance peut également attirer l’attention loin des parties de votre corps que vous n’êtes pas si attachées et à la hauteur de votre visage.

Optez pour un collier qui s’adapte à votre style individuel.

Ce collier (ci-dessous) de Karine Sultan ajoutera une touche moderne à n’importe quelle tenue.

Collier déclaration Karine Sultan

31. Bonnet chaud

Un chapeau est essentiel quelle que soit la saison. Pour l’hiver, vous voulez rester au chaud, et pour l’été, vous voulez garder le soleil à l’abri. Et, bien sûr, un chapeau peut ajouter du style et de la praticité. Le bonnet en tricot torsadé (ci-dessous) a reçu des dizaines de milliers de critiques positives sur Amazon.

Bonnet en tricot torsadé chaud C.C

Essentiels de garde-robe

Bien sûr, il y a beaucoup d’articles essentiels supplémentaires dont vous aurez besoin dans votre placard, tels que des pyjamas et autres sous-vêtements, mais j’ai inclus les deux essentiels qui amélioreront l’apparence de vos tenues et apporteront de la polyvalence à votre garde-robe.

32. Un soutien-gorge parfaitement ajusté

Tant de femmes sont coupables de ne pas avoir correctement ajusté leurs soutiens-gorge ou de porter les mêmes soutiens-gorge depuis des années.

Mais en vous assurant d’avoir des soutiens-gorge bien ajustés, vous vous assurerez que ce que vous portez par-dessus aura fière allure.

Votre buste sera soutenu et maintenu en place là où il devrait être. Vous ne voulez certainement pas que votre buste rencontre votre ventre car cela peut vous faire paraître plus vieux que vous ne l’êtes en réalité.

Le soutien-gorge que vous porterez le plus dans votre garde-robe sera un soutien-gorge t-shirt lisse que vous ne verrez pas sous vos tenues. Le soutien-gorge à armatures Bliss Natori (ci-dessous) est disponible dans un grand choix de couleurs et de tailles plus grandes.

Soutien-gorge à armatures Natori

Si vous avez des seins plus gros, voici quelques bonnes recommandations pour les meilleurs soutiens-gorge pour vous.

33. Collants ou leggings opaques

Une paire de collants opaques ou de leggings noirs est votre meilleur ami lorsqu’il s’agit d’un habillage transitionnel.

Ils donnent à vos tenues une longévité qui s’adapte à toutes les saisons et rend votre garde-robe beaucoup plus flexible.

Vous pouvez, par exemple, porter avec votre petite robe noire pour une soirée, ou sous une jupe crayon pour le travail.

Mais vous pouvez également la porter avec une robe d’été florale et l’assortir à votre veste de moto en cuir pour vous assurer de pouvoir porter votre robe pour le printemps.

Si vous choisissez des collants ou des leggings à haut contrôle, cela pourrait également vous aider à obtenir des lignes lisses sous vos vêtements.

Cette paire de leggings Zella taille haute a toujours des critiques positives. Jetez également un coup d’œil à la façon de porter des leggings de plus de 40 ans.

Legging taille haute Zella

Les essentiels de votre garde-robe en un

capsule Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des façons dont vous pouvez assembler tous les vêtements, chaussures et accessoires utilisés dans cet article.

Mais vous pouvez créer d’innombrables autres tenues. Le t-shirt vert de mer, par exemple, irait bien avec le pantalon blanc, vous pourriez porter la chemise blanche longue par-dessus un legging, le pull par-dessus le pantalon lounge ou rentrer la chemise en soie dans le pantalon à jambes larges.

Plus d’inspiration pour votre garde-robe

Les looks ci-dessous sont tirés d’une précédente liste des essentiels printemps/été. Cependant, vous pouvez voir que ce sont toutes des tenues intemporelles qui devraient tout de même vous inspirer pour les saisons à venir.

Voilà qui conclut notre liste des indispensables de la garde-robe.

Il est fort probable que votre liste soit différente et vous commencerez peut-être à réfléchir à la façon dont votre liste diffère de la mienne.

Êtes-vous d’accord avec mes choix ? Que choisiriez-vous comme garde-robe ? Des essentiels ?

