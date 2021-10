Quelle veste pour un mariage ?

Mes débuts dans le monde des vestes de mariée ont eu lieu l’hiver dernier, quand une amie a téléphoné avec enthousiasme pour me dire qu’elle se marierait l’automne suivant.

« J’ai besoin de votre aide dans le département de la mode et du style », a-t-elle dit.

« Je suis votre fille ! » J’ai répondu. « Qu’est-ce que je peux faire ? »

« Je n’ai aucune idée de ce qu’il faut faire pour porter quelque chose pour rester au chaud. Nous serons dehors pour aller et repartir de la voiture à l’église, à la réception, et certainement pour nos photos. »

Ayant moi-même eu un mariage d’été, ce n’était pas quelque chose que j’avais même envisagé d’acheter. Même si la soirée devenait fraîche, nous serions à l’intérieur de la salle de réception en restant au chaud en dansant une tempête.

Les mariages d’automne et d’hiver ont cet élément supplémentaire d’une journée froide, dans laquelle vous ne pouvez souvent pas braver le plein air les épaules nues sans vous geler la queue. Une veste de mariée peut non seulement être la chose parfaite pour se couvrir et rester au chaud, mais elle peut également être un complément très luxueux à votre look général.

La scène du jour du mariage est mise en place : les feuilles changent de couleur et se fondent dans une belle palette d’oranges, de rouges et de verts brillants. Vous êtes prêt à sortir pour prendre des photos incroyables.

Ce que nous aimons dans une veste de mariée, c’est que vous pourriez potentiellement l’utiliser plusieurs fois dans votre rotation régulière de vestes. Si vous choisissez une couverture de style et de coupe classiques (pensez à un blazer court), vous pourrez peut-être étirer votre dollar en la portant plus tard au travail ou lors d’événements officiels.

Comment pouvez-vous vraiment vous tromper avec une pièce qui peut rester dans votre garde-robe bien après votre grand jour ? Sans oublier que vous vous sentirez chaud et flou chaque fois que vous l’enfilerez.

Choisissez la veste de mariée parfaite pour votre robe

Vous devez tenir compte du style de votre robe : est-ce classique ? Boho ? Intemporel ou démodé ?

Une robe plus élaborée — porter une robe avec beaucoup de détails comme des perles, des paillettes, des perles ou de la dentelle ? Vous voudrez garder les choses assez simples sur le dessus. Un boléro basique, un châle ou une veste à mancherons iront bien à compléter votre look d’automne.

Robe plus simple – en particulier sur le dessus (un bustier basique ou un décolleté en cœur), vous pouvez devenir un peu plus aventureux avec votre camouflage. Une élégante étole de fourrure, des détails en dentelle ou à œillets et même un peu de bling seraient un excellent ajout à une robe simple.

Mariée avec un budget limité – il existe des moyens d'économiser en ce qui concerne les vestes. La fausse fourrure peut être tout aussi luxueuse et belle sur les photos. Achetez une veste blanche unie et ornez-la vous-même d'appliques thermocollantes, de pierres précieuses ou de paillettes comme celle-ci que nous avons trouvée sur Amazon. Enfin, si vous avez un ami ou un membre de votre famille astucieux, choisissez un tissu/laine luxueux, trouvez un motif et demandez-lui de coudre, tricoter ou Crochez-en un pour vous comme cadeau de mariage.

Après mon enquête approfondie, non seulement j’ai trouvé la veste parfaite pour ma meilleure amie (au cas où vous êtes curieux qu’elle ait choisi la veste Joliet de BHLDN), j’en ai trouvé plusieurs qui étaient tout simplement trop belles pour ne pas les partager.

Vestes de mariée haut de gamme — Automne 2021

Notre liste des meilleurs vestes et enveloppements de mariée pour l’automne 2021 comprend des styles classiques coûteux à abordables pour les mariées traditionnelles, celles qui sont définitivement des matériaux de mariée bohème, et tout ce qui se trouve entre les deux.

1) Veste en fourrure de Chamonix

par Forever Couture Bridal

Une belle capelette de couleur neige est votre veste en fourrure classique. Avec ses plumes et sa fourrure authentiques, cette pièce est aussi douce et luxueuse que possible. Nous adorons le fait qu’il ait des manches ouvertes pour un effet drapé délicat sans compromettre la chaleur. L’avantage de cette belle pièce à la mode est qu’elle peut être portée encore et encore longtemps après le mariage.

2) Veste boléro en dentelle française à manches longues

par Kingdom Lace

Une veste délicate et féminine que vous utiliserez sans aucun doute au-delà de votre journée spéciale. Ce boléro en dentelle est d’une coupe simple et ajustée, mais ajoute une touche spéciale avec de longues manches en dentelle pour le rendre assez chic pour être superbe sur une robe.

3) Écharpe de mariée Olney

par Maneesha Ruia

Ok, pas vraiment une veste en soi, mais pour les mariées qui portent une robe bustier, c’est notre meilleur choix pour couvrir les bras nus. Cette élégante écharpe est faite de dentelle luxueusement intemporelle. De plus, nous adorons qu’il vous donne la liberté de vous couvrir comme bon vous semble !

4) enveloppement de mariée en cachemire blanc

Par Cashmere par Flavia

Écharpe classique en cachemire blanc qui est l’une de ces options incontournables. C’est l’une des rares pièces qui s’assortiront à peu près à toutes les robes de mariée et accessoires. Enveloppez-le avec désinvolture autour de vos épaules ou épinglez-le avec une superbe broche.

5) Blazer de mariée

par BHLDN

Il y a quelque chose de sexy et d’inattendu dans un blazer classique de style petit ami juxtaposé à une robe de mariée féminine. Taillé et chic sans effort, il serait magnifique par-dessus une robe, ou même avec une route non traditionnelle ou moderne comme un pantalon.

Matériaux des vestes de mariée

Les mariées choisissent des vestes pour diverses raisons. Rester au chaud est une bonne raison, mais la mode aussi !

Vous achetez une veste de mariée pour rester au chaud ? Assurez-vous d’évaluer le matériau et de rechercher une doublure de veste. Si la veste est strictement destinée à ajouter du style et de l’attrait à la mode lors de votre grand jour, vous devez tout de même évaluer le tissu. Voici un aperçu rapide de 101 des principaux tissus que vous trouverez dans une veste de mariée.

Boucle — un fil à l’aspect rugueux et irrégulier qui est tissé dans des vêtements.

— un fil à l’aspect rugueux et irrégulier qui est tissé dans des vêtements. Charmeuse – est disponible en une variété synthétique ou en soie. Il a un tissage satiné léger avec un dos terne et une finition brillante à l’avant.

– est disponible en une variété synthétique ou en soie. Il a un tissage satiné léger avec un dos terne et une finition brillante à l’avant. Mousseline de soie – peut être synthétique ou en coton ou en soie. Le look est transparent et un peu rugueux.

– peut être synthétique ou en coton ou en soie. Le look est transparent et un peu rugueux. Plumes – peuvent provenir de divers oiseaux ou d’un matériau artificiel. Les vestes peuvent être entièrement faites de plumes ou ajoutées comme ornements. Découvrez cette robe de mariée en plumes issue d’une fonction de tournage stylée !

– peuvent provenir de divers oiseaux ou d’un matériau artificiel. Les vestes peuvent être entièrement faites de plumes ou ajoutées comme ornements. Découvrez cette robe de mariée en plumes issue d’une fonction de tournage stylée ! Fourrure : la vraie fourrure provient d’animaux tandis que la fausse fourrure est fabriquée par l’homme. La fausse fourrure et la vraie fourrure sont douces et chaudes.

: la vraie fourrure provient d’animaux tandis que la fausse fourrure est fabriquée par l’homme. La fausse fourrure et la vraie fourrure sont douces et chaudes. Le taffetas est un tissu synthétique ou de soie haut de gamme qui peut être doux ou rigide.

est un tissu synthétique ou de soie haut de gamme qui peut être doux ou rigide. Lace — est un tissu usiné ou fait à la main avec un réseau de tissus et d’espaces ouverts à motifs. La dentelle est faite de coton, de lin, de soie ou de synthétique matériaux.

— est un tissu usiné ou fait à la main avec un réseau de tissus et d’espaces ouverts à motifs. La dentelle est faite de coton, de lin, de soie ou de synthétique matériaux. Organza — généralement fabriqué à partir de soie. Cependant, il peut également être réalisé avec du nylon ou du polyester.

— généralement fabriqué à partir de soie. Cependant, il peut également être réalisé avec du nylon ou du polyester. Satin — fabriqué à partir de polyester, de nylon ou de soie avec un lustre élevé sur le devant et un dos terne.

— fabriqué à partir de polyester, de nylon ou de soie avec un lustre élevé sur le devant et un dos terne. Tulle – est un filet de nylon, de rayonne ou de soie. Les voiles de mariée sont le plus souvent fabriqués en tulle.

6) Enveloppe de mariée en plumes d’autruche

par Donna Crain Surrey

Rien ne crie le glamour hollywoodien comme un haussement d’épaules en plumes d’autruche. Apportez un peu plus de texture et de dimension à votre look avec un haussement d’épaules à plumes. La plume d’autruche est douce, chaude et apporte une touche d’élégance parfaite.

7) Veste de mariée en laine d’alpaga

par Dress in Felt

Notre premier choix est cette élégante veste de mariée en laine d’alpaga. Belle, simple et intemporelle, cette pièce vous gardera au chaud en polaire d’alpaga.

8) Manteau en fausse fourrure nuptiale

par Spazooie Bridal

Le meilleur des deux mondes se heurte dans ce magnifique boléro de mariage. Des manches longues en fausse fourrure et des poches cachées forment cette veste de beauté, avec une doublure en satin de haute qualité à l’intérieur pour une finition luxueuse. Choisissez entre l’ivoire et le blanc ou le marron ou le noir pour une petite touche de tradition. Ou si vous préférez une forme de capelet, consultez cette veste de BABEYOND sur Amazon.

9) Veste en cuir nuptiale

par Etsy : TheBrodie Bride

Celui-ci est destiné aux poussins alternatifs, aux filles bohèmes ou tout simplement à tous ceux qui veulent se démarquer avec une veste de mariée blanche. Un autre mariage (excusez le jeu de mots) entre masculin et féminin, une veste de moto est un excellent moyen de rester au chaud et de ressembler à une rock star pendant que vous y êtes.

10) Boléro de mariée en cachemire

par Saks Fifth Avenue

Pour la mariée plus conservatrice ou classique, ce cachemire Le boléro est à la fois épuré et élégant. Avec des manches raglan trois-quarts, un col rond et une possibilité de fermeture en haut, vous pouvez être sûr qu’il sera porté après le mariage pour aller travailler ou dîner.

11) Boléro de mariée tricoté à la main

par woodlandhandmaidens

Nous adorons ce haussement d’épaules tricoté à manches ballon, surtout avec son col montant. Cette pièce offrira un peu de confort et de confort le soir tout en restant chic.

Veste de mariée Bonus

12) Étole de mariée en fausse fourrure

par SissilyDesigns

Nous avons dû ajouter un bonus, car notre liste de vestes et de vestes de mariée ne serait pas complète sans au moins une pièce traditionnelle en fourrure. L’emballage ci-dessus a une petite saveur des années 1920 à la Betty Davis, adapté même aux journées d’automne les plus froides.

Un mariage organisé pendant les saisons plus fraîches est une merveilleuse occasion d’accessoiriser de manière beaucoup de mariées estivales ne peuvent tout simplement pas faire. Si vous avez une veste de mariée confortable prête, vous pouvez garder l’esprit à l’aise que vous ne serez pas debout avec la chair de poule un jour où vous n’avez pas besoin de soucis supplémentaires. Sans oublier que vous aurez l’air fabuleux !

Que vous choisissiez quelque chose de fantaisiste et de traditionnel, ou quelque chose pour vous affirmer, une veste pour le jour de votre mariage est à la fois pratique et élégante.

Nous serions ravis de savoir ce que vous avez en tête pour rester confortable pour un mariage d’automne ou d’hiver cette saison !

Enregistrez CE CODE PIN sur votre tableau d’accessoires de mariée sur Pinterest afin de pouvoir toujours le trouver quand vous en avez besoin !