Si vous êtes fan du style et de la tendance, vous savez certainement que le style a un prix, mais reste intemporel. Que ce soit en été, en automne ou même en hiver, vous devez toujours être au top. Alors chères dames, avez-vous du mal à choisir votre doudoune pour l’hiver ? Voici une liste de marques de doudounes pour lesquels vous pouvez opter.

MILLET LD K Synth’x Down Hoodie

La marque Millet n’est plus à présenter. C’est une marque de renom en matière d’équipements haut de gamme en montagne. Exactement ce qu’il vous faut pour vous mettre au chaud en hiver.

La marque vous propose des produits bien stylés en sportwear dans lesquels vous vous sentirez bien à l’aise et au chaud. La doudoune pour femmes que vous propose cette firme est d’un garnissage duvet d’oie 700 et est munie d’une capuche.

Sa coupe est bien ajustée avec ses poches à l’intérieur. En termes d’avantages, la doudoune pour femmes de Millet est légère, chaude, bien taillée, bien coupée et sèche rapidement.

Columbia sportswear

La marque Columbia sportswear vous propose sa doudoune qui ressort d’un style atypique bien adapté aux femmes qui ont un caractère frileux. D’une coupe normale avec des poches internes, cette doudoune a un garnissage synthétique.

Elle est imperméable et déperlante sans oublier qu’elle est munie d’une capuche et est disponible en plusieurs couleurs. La doudoune pour femmes de Columbia sportswear est élégante avec des finitions soignées. Honorée d’une bonne coupe, elle vous garde bien au chaud. Malgré tous ses avantages, elle est vendue à un bon prix.

Tommy Jeans Essential Hooded Down Jacket

Chères dames, cette marque vous propose sa doudoune pour femme en plusieurs couleurs ; celle-ci est disponible en 13 couleurs. Il faut noter qu’il s’agit d’une marque qui propose depuis sa création, des articles uniques qui attirent beaucoup plus la couche juvénile.

Avec sa doudoune pour femmes entièrement doublée qui se porte facilement, vous vous sentirez bien habillé. Elle est composée d’une fausse fourrure qui lui donne du style et vous tient également au chaud. C’est une doudoune de bonne qualité, bien coupée et jolie. Son seul inconvénient est qu’elle est fabriquée qu’en de petites tailles.

JOTT Doudounes

Cette marque met à votre disposition sa doudoune pour femmes qui est nommée Doudoune Cloe Basic. C’est une doudoune un peu coûteuse, mais qui a un bon style et qui est d’une excellente qualité.

Il est question d’une doudoune cintrée, imperméable et déperlante avec des poches internes. Vous n’avez pas à douter de l’élégance et de la finition de cette doudoune Cloe Basic. En plus, elle est confortable et vous garde bien au chaud. Cependant, elle n’est pas disponible en grande taille.

The North Face Trevail Veste Femme

La marque Thet North Face vous propose des doudounes sportives, typiquement sportswear. Des doudounes spécialement conçues pour vous faciliter la vie. Grâce à sa plume d’oie qui a un fort pourvoir gonflant, vous avez là une doudoune bien chaude, légère et compressible qui se range facilement.

Vous pouvez même la ranger dans sa propre poche. C’est le meilleur choix de doudoune que vous puissiez faire pour réaliser des activités en montagne. Par ailleurs, cette doudoune est un peu fine et de petite taille. Aussi, elle est équipée d’une fermeture éclair de qualité moyenne.

Geographical Norway Belissima

Faites un tour à la boutique Geographical Norway pour découvrir leur doudoune pour femmes avec une coupe ajustée en garnissage synthétique et à capuche. Cette dernière est bien large, mais sans cordon de serrage.

Il faut noter qu’il s’agit d’une doudoune qui pèse quand même un peu. C’est une doudoune bien cintrée ; par conséquent, en voulant l’acheter, il est conseillé de la choisir en une taille plus grande que celle que vous faites.

Élégante, jolie, confortable, sont quelques caractéristiques premières de cette dernière. En plus, elle dispose de poches zippées et elle vous gardera bien au chaud pendant tout l’hiver.

Voilà en quelques mots différentes marques auprès desquelles vous pouvez acheter une doudoune pour femmes. Si elles sont citées dans ce top, c’est parce qu’elles vous proposent des produits de qualité. Bien que cette liste ne soit pas exhaustive, il est fortement recommandé de porter votre attention sur ces marques de doudounes pour femmes au moment de votre achat.