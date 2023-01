Quelle est la meilleure coupe courte pour un dégradé américain ?

Le dégradé américain est une forme de coiffure très répandue dans le monde entier. Cette coupe est un style très adopté par les jeunes Américains. Le dégradé américain est généralement porté par certaines personnes qui sont à la recherche d’un style particulier ou d’une allure plus personnalisée. Ce style impose une limitation progressive entre le dessus et les côtés ainsi que dans la partie longue et courte. Découvrez dans cet article la meilleure coupe courte pour un dégradé américain.

Le High Fade comme le choix far de dégradé américain

Le High Fade est une coupe qui est souvent réalisée par les hommes de tendance et de la mode. Cette coupe présente un contraste entre le dessus et les côtés. Il s’agit d’une forme de coiffure qui laisse entrevoir une différence entre les longs cheveux sur le dessus et les côtés courts. Le dégradé se fait de façon superficielle au-dessus du milieu de la coiffure. Le coiffeur mise généralement sur la tondeuse pour créer le style dégradé. Ce style est bien adapté pour un homme qui est à la recherche d’un look unique. Vous y constaterez que la coupe est dans un mouvement progressif. Il faut préciser que le High Fade est considéré comme le premier choix de dégradé américain. C’est la première coupe de cheveux courte tendance que vous pouvez retrouver en Amérique et bien dans d’autres pays développés comme la France.

A lire en complément : Comment réaliser un dégradé américain ?

Le Medium fade

Le Medium fade est une courte coupe qui se retrouve entre le High fade et le dégradé américain Low fade. Vous devez garder à l’esprit que le dégradé du Medium fade commence généralement au bon milieu de la tête pour descendre progressivement sur les deux côtés jusqu’au niveau de votre nuque. Pour réussir dans ce système de coiffure, le coiffeur peut commencer par couper à partir de la moitié de votre nuque. Avec ce style de coupe, vous avez la possibilité de vous adapter à toutes les formes que vous voulez. Car le Medium fade est une coupe qui se retrouve entre deux types de coupe. Elle s’adapte à la forme de tout le monde quelle que soit la forme de votre tête et de votre visage. Cette coupe est bien adaptée à ceux qui aiment changer régulièrement de coiffure. Avec le Médium fade, vous n’aurez plus de souci pour changer votre style de coupe. L’essentiel est d’avoir un bon coiffeur.

Le dégradé américain Low fade

Le dégradé américain Low fade est une coupe qui ne présente pas le même aspect que la coupe du High fade. Le contraste de Low fade est moins important que le contraste du High fade. Pour réaliser le dégradé américain Low, le coiffeur commence la coupe en dessous des oreilles pour monter progressivement sur les deux côtés de votre tête. C’est après cela que le coiffeur commence par créer le dégradé. Ce qui n’est pas le cas pour les autres styles de coupe. Le dégradé commence par prendre corps dans la base de la nuque pour descendre sur les côtés. Si vous souhaitez vous mettre dans la tendance de haute gamme avec le dégradé américain Low fade, il est conseillé d’accompagner le style avec une barbe. Votre coiffeur peut toutefois tenir compte de la forme de votre visage pour vous proposer des motifs plus intéressants. Il faut préciser que le dégradé américain Low fade est un style de coupe privilégié par certains joueurs.

A lire également : Comment s'habiller en 2021 ?