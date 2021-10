Quand sont les soldes à Londres ?

L’été est enfin arrivé à Londres, il est donc temps de rafraîchir votre garde-robe, ne pensez-vous pas ? ! Pour les achats estivaux, vous êtes au bon endroit ! Londres regorge de soldes d’été Les meilleures ventes à Londres en juillet et vous devriez probablement profiter de ces bonnes affaires. Timeout London a publié un guide des soldes d’été à Londres pour vous aider à trouver un tas de bonnes affaires de créateurs et de vols de rue dans des vêtements et accessoires, des vêtements de bain et des sous-vêtements, des meubles, des produits pour la maison, des ustensiles de cuisine et plus encore ! Vous trouverez un résumé ci-dessous et consultez l’article complet ici.

Soldes d’été Aria | Aria Barnsbury St, N1 1PN | Ven 5 juil. — dim. 21 juil. Soldes d’été Browns | Browns 23-27 South Molton Street, W1K 5RD | Dim 7 juil. — jeu. 1 août Soldes d’été Couverture & the Garbstore | Couverture & the Garbstore 188 Kensington Park Road, W11 2ES | Ven 12 juil. — jeu. 1 août Soldes d’été Divertimenti | Divertimenti 227-229 Brompton Road, sw3 | Lun 8 juil. — jeu. 1 août Marché de Dover Street Soldes d’été | Dover Street Market 17-18 Dover St, W1S 4LT | Lun 15 juil. — jeu. 15 août Soldes d’été John Lewis | John Lewis 300 Oxford Street, W1A 1EX | sam 20 juil. — mer. juil. 31 Soldes d’été Rigby et Peller | Rigby & Peller 22A Conduit Street, W1S 2XT | Dim 7 juil. — dim. 14 juil. Vente d’été du viaduc | Viaduc 1-10 Summers Street, EC1R 5BD | Dim 7 juil. — sam. 13 juil.

Photo : © Fumie Suzuki/Timeout

