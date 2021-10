Quand les soldes en Belgique ?

La Belgique est la capitale de l’Union européenne (UE), mais parfois aussi appelée la capitale de l’Europe, célèbre pour ses bières et son chocolat.

Il abrite également trois langues officielles (le néerlandais, le français et l’allemand, à l’insu de beaucoup).

A lire également : Quel jour le marché de Bordighera ?

Mais que pouvez-vous faire en Belgique, en plus de regarder les bâtiments politiques (comme le siège de l’OTAN) ? Beaucoup.

Bruges est une ville médiévale accueillante avec beaucoup d’histoire et d’architecture ancienne.

A voir aussi : Comment avoir du style pour un homme ?

Anvers possède le Diamond District avec des attractions amusantes.

Bruxelles, la capitale, possède l’Atomium, une expérience que vous devriez découvrir une fois.

Vous pouvez sauter le Manneken Pis, vous serez déçu (tout comme la Petite Sirène de Copenhague, au Danemark, les deux statues sont petites).

Vous pouvez également profiter de la plage d’Ostende.

Quoi que vous fassiez en Belgique, vous partagerez probablement vos expériences en ligne.

Sachez que l’itinérance internationale, à l’aide de votre carte SIM principale, peut être cher.

Heureusement, les cartes SIM locales, comme une carte belge, sont un moyen abordable de rester connecté lorsque vous explorez des pays.

Des tarifs locaux vous seront facturés, qui sont souvent inférieurs à ce que vous paieriez chez vous.

Alors, combien coûtent les cartes SIM en Belgique ?

Vous pouvez obtenir une carte SIM Proximus, BASE et Carrefour Mobile pour 10 EUR. Orange vend des cartes SIM au prix de 15 EUR. Les cartes SIM Lycamobile et Vectone Mobile peuvent être obtenues gratuitement, mais des recharges ou des achats de forfaits sur place sont souvent nécessaires. Des cartes SIM sont également disponibles à Brussels Airport.

https://www.youtube.com/watch?v=YQJJcZGrcMYVideo ne peut pas être chargé car JavaScript est désactivé : Pourquoi devriez-vous vous procurer une carte SIM prépayée locale lorsque vous voyagez 👍🏿 (7 façons d’économiser de l’argent) (https://www.youtube.com/watch?v=YQJJcZGrcMY) Vous ne pouvez pas voir la vidéo ci-dessus ? Regardez-le sur YouTube.

Ces prix ne sont pas fous pour les pays de cette région. En fait, ils sont moyens.

Mais ce ne sont que les prix des cartes SIM. Qu’en est-il des plans ? Quelle est la meilleure carte SIM ? Qu’en est-il de la couverture ? Ou vous avez d’autres questions ?

Je vais répondre à toutes ces questions pour vous aujourd’hui.

Dans ce guide, je vais vous présenter tout ce que vous devez savoir sur l’achat d’une carte SIM en Belgique. Allons-y.

Publication originale : 15 août 2021. Dernière mise à jour : 18 août 2021.

Table des matières

Pouvez-vous acheter une carte SIM en Belgique ?

Toute personne résidant ou visitant la Belgique peut acheter une carte SIM belge auprès des principaux opérateurs (Proximus, Orange et BASE) dans leurs magasins ou des opérateurs de réseaux virtuels mobiles — MVNO (Carrefour Mobile, Lycamobile & Vectone Mobile) sans aucun restrictions.

Vous devez vous conformer aux règles d’enregistrement de la carte SIM. De plus, vous avez besoin d’un téléphone prenant en charge les fréquences utilisées dans le pays (de préférence toutes pour bénéficier d’une expérience optimale en Belgique). De plus, vous devez disposer d’un appareil sans verrouillage SIM.

Où acheter une carte SIM en Belgique ?

Vous pouvez obtenir une carte SIM belge dans les magasins Proximus, Orange et BASE ou auprès de revendeurs, y compris les épiceries, les stations-service et les magasins d’électronique. Les revendeurs vendront également les cartes SIM des opérateurs de réseaux virtuels mobiles — MVNO (Carrefour Mobile, Lycamobile & Vectone Mobile).

Il est également possible d’acheter des cartes SIM dans les aéroports internationaux belges, tels que Brussels Airport (Luchthaven Brussel-Nationaal/Aéroport de Bruxelles-National).

https://www.youtube.com/watch?v=DATX4XcWirkVideo ne peut pas être chargé car JavaScript est désactivé : devriez-vous acheter des cartes SIM prépayées locales dans les aéroports ? 🤔 (https://www.youtube.com/watch?v=DATX4XcWirk) Vous ne pouvez pas voir la vidéo ci-dessus ? Regardez-la sur YouTube.

Vous pouvez vous attendre à payer les frais suivants pour les cartes SIM belges :

Proximus : 10 EUR

: 10 EUR Orange Belgique : 15 EUR

: 15 EUR BASE : 10 EUR

: 10 EUR Carrefour Mobile Belgium : 10 EUR

: 10 EUR Lycamobile Belgium : gratuit, mais recharge ou achat d’un forfait requis

: gratuit, mais recharge ou achat d’un forfait requis Vectone Mobile Belgium : gratuit, mais rechargement ou achat d’un forfait requis

Pouvez-vous utiliser votre téléphone en Belgique ?

La Belgique utilise la technologie GSM pour les communications mobiles. Les téléphones CDMA ne fonctionneront pas en Belgique. Si votre téléphone dispose d’un emplacement pour carte SIM, il prend en charge le GSMA (99 % des téléphones prennent en charge le GSM de nos jours).

Les fréquences européennes traditionnelles sont utilisées dans La Belgique, qui est principalement utilisée dans les régions 1 et 3 de l’UIT (Afrique, Asie (y compris le Moyen-Orient), Europe et Océanie).

Les Amériques (Amérique du Nord, Centrale et du Sud et Caraïbes — Région 2 de l’UIT) utilisent des fréquences américaines, qui diffèrent des fréquences européennes.

Si vous avez acheté votre téléphone en Afrique, en Asie, en Europe ou en OcéanieBy Maximilian Dörrbecker (Chumwa) — Travail propre, utilisant ce fichier de Denelson83, CC BY-SA 2.5 (régions 1 et 3 de l’UIT), vous ne devriez pas rencontrer de problèmes lors de l’utilisation de votre téléphone en Belgique.

Si vous avez acheté votre téléphone dans les Amériques (région 2 de l’UIT) et que vous disposez d’un appareil bas/moyen de gamme (sans tri-bande ou quadribande), il est possible que vous ne puissiez pas utiliser votre téléphone lorsque vous êtes en Belgique ou que vous ne puissiez utiliser que des réseaux plus lents (3G ou 2G).

Si vous possédez un appareil moyen/haut de gamme avec prise en charge tri-bande ou quadribande, vous pouvez utiliser votre téléphone en Belgique (dans une certaine mesure), également en 4G/LTE.

Opérateurs de téléphonie mobile, réseaux et fréquences en Belgique

© OpenClipart-vectors La Belgique compte trois opérateurs principaux et trois opérateurs de réseaux virtuels mobiles (MVNO) qui offrent des services prépayés (aux voyageurs) :

Orange

Proximus

BASE Belgique (par Telenet)

Carrefour Mobile Belgique (BASE MVNO)

Lycamobile Belgique (BASE MVNO)

Vectone Mobile Belgique (BASE MVNO)

Les fréquences suivantes sont utilisées en Belgique :

2G : 900 MHz et 1800 MHz

3G : 900 MHz et 2100 MHz

4G/LTE : 800 MHz (bande 20), 1800 MHz (bande 3) et 2600 MHz (bande 7)

5G NR : 2100 MHz (n1) et 3500 MHz (n78)

Vous pouvez en savoir plus sur les fréquences dans la vidéo ci-dessous.

https://www.youtube.com/watch?v=achqanxN9XsVideo ne peut pas être chargé car JavaScript est désactivé : Pouvez-vous utiliser votre téléphone à l’étranger ? Explication des fréquences mobiles européennes et américaines (régions de l’UIT) (https://www.youtube.com/watch?v=achqanxN9Xs) Vous ne pouvez pas voir la vidéo ci-dessus ? Regardez-la sur YouTube.

Pour vérifier si votre téléphone fonctionne en Belgique, consultez cette page de Will My Phone Work (peut parfois être obsolète ou inexacte).

Là encore, assurez-vous que votre téléphone est déverrouillé . Sinon, vous ne pourrez utiliser aucune carte SIM à l’exception de celle de votre opérateur domestique (ce qui signifie que vous devez vous rendre à l’étranger ou acheter un autre téléphone déverrouillé prenant en charge les fréquences énumérées ci-dessus).

Si vous souhaitez en savoir plus sur le fonctionnement de l’itinérance internationale, ce guide l’explique en détail. Si vous vous demandez pourquoi il est souvent si cher d’errer, cet article explique la raison cachée qu’ils ne veulent pas que vous sachiez.

Remarque sur les MVNO en Belgique

La Belgique compte de nombreux opérateurs de réseaux virtuels mobiles (MVNO) opérant dans le pays.

La plupart des MVNO offrent des services uniquement aux clients postpayés (les voyageurs ne peuvent profiter que des offres prépayées) ou sont entièrement en ligne, ce qui signifie que les cartes SIM ne peuvent être commandées et expédiées qu’à des adresses belges.

D’autres permettent uniquement d’enregistrer des cartes SIM avec la carte eID belge. Sans elle, la carte SIM ne servira à rien.

Ces MVNO n’ont pas établi de partenariat avec d’autres magasins pour l’enregistrement physique.

Vous trouverez ci-dessous quelques MVNO qui sont populaires (lors d’une recherche sur le Web ou en demandant aux habitants) mais qui doivent être évités en tant que touriste en raison de restrictions ou parce qu’ils n’offrent pas de services prépayés :

Ello Mobile

JIM Mobile

Mobile Vikings

Scarlet

Telenet

Voo

Il existe de nombreux autres MVNO, mais n’importe qui (en ligne) ne les recommanderait probablement pas aux voyageurs.

La 5G en Belgique

Commercial 5G NR est disponible en Belgique depuis 2019. Toutefois, il n’est pas disponible pour les clients prépayés, et rien n’indique quand il le sera pour eux. © Mohamed Hassan

Le régulateur, l’Institut belge des postes et télécommunications (BIPT), autorise les essais 5G NR depuis 2016. Telenet, propriétaire de BASE, a réussi à atteindre une vitesse record (à cette époque) de 1,3 Gbps fin 2016.

Proximus a commencé les essais 5G NR en 2018, atteignant une vitesse de téléchargement de 2,96 Gbps.

Cette année-là, l’BIPT a proposé une législation pour l’action 5G NR prévu pour 2019. Orange Belgium a également commencé les essais 5G NR, atteignant une vitesse de téléchargement de 6 Gbps.

En janvier 2019, la vente aux enchères 5G NR a été reportée à 2020.

En février 2020, l’BIPT a proposé d’attribuer des licences temporaires 5G NR pour que les réseaux 5G NR soient déployés lentement. Les opérateurs mobiles ont postulé et Proximus a été le premier à lancer la 5G NR le 1er avril 2020 (postpayé uniquement).

Fin 2020, il a été annoncé que la vente aux enchères pour les licences 5G NR n’aura lieu qu’à la fin de 2021, principalement parce qu’il n’y avait pas encore de coalition pour le gouvernement fédéral.

En janvier 2021, le cabinet belge a approuvé un projet de loi pour la vente aux enchères 5G NR. Il aura lieu au début de 2022. Ce projet de loi a été approuvé en juin 2021.

Orange Belgium a déjà annoncé le lancement de Standalone (SA) 5G NR pour ses clients professionnels en 2022 et 2023 pour d’autres clients.

Dans l’ensemble, le déploiement de la 5G NR en Belgique prendra un certain temps avant de décoller complètement.

Meilleur Carte SIM en Belgique

Si vous souhaitez acheter la meilleure carte SIM de Belgique, je vous recommande d’opter pour Proximus ou BASE. Proximus est le meilleur opérateur de téléphonie mobile dans son ensemble. BASE est le plus rapide tout en offrant une couverture réseau proche de l’excellente.

Enregistrement de la carte SIM en Belgique

L’enregistrement de la carte SIM avec les informations de votre passeport est obligatoire en Belgique. Il se fera souvent au point de vente.

Depuis décembre 2016, les cartes SIM prépayées nouvellement émises doivent être enregistrées en Belgique.

Si vous possédez une carte eID belge, les cartes SIM peuvent être enregistrées facilement et rapidement en ligne et une seule fois.

Si vous disposez d’un Bancontact, d’un système de paiement belge, d’une carte de débit ou de crédit, vous pouvez vous inscrire en effectuant une recharge en ligne. Toutefois, vous devrez vous réinscrire tous les 18 mois avec cette méthode.

Cependant, en tant que voyageur, il est peu probable que vous ayez une telle carte d’identité.

Heureusement, l’inscription peut se faire dans les magasins officiels des opérateurs de téléphonie mobile (Proximus, Orange & BASE).

De plus, des endroits comme Relay, Carrefour et Mediamarkt peuvent s’inscrire avec des passeports étrangers (ou des pièces d’identité de visiteurs de l’UE/EEE, mais vous n’aurez peut-être pas besoin d’acheter une carte SIM belge).

Mais le traitement de votre inscription peut prendre jusqu’à une semaine. Cette méthode n’est pas recommandée .

Notez que vous pouvez acheter des cartes SIM belges auprès de petits revendeurs, tels que des bornes non relais (pas Relay) ou des petits magasins.

Tout comme Relay, Carrefour et Mediamarkt, l’enregistrement auprès de petits revendeurs peut prendre beaucoup de temps.

Tous ces magasins ne peuvent pas ou ne feront pas l’enregistrement pour vous, et ils peuvent vous donner une carte SIM quelle que soit votre inscription.

Toutefois, les cartes SIM non enregistrées ne fonctionneront pas. Vous devrez tout de même vous rendre dans le magasin de l’opérateur mobile ou dans un magasin qui peut effectuer une inscription pour vous.

En bref, si vous voulez une carte SIM de la carte principale Exploitants, visitez leurs magasins, Relay, Mediamarkt ou Carrefour.

Il en va de même pour les MVNO, mais vos seules options sont Relay, Mediamarkt, Carrefour ou les petits magasins qui peuvent s’inscrire.

Roaming dans l’UE en Belgique

La Belgique fait partie de l’Union européenne (UE). Depuis juin 2017, les personnes possédant une carte SIM UE/EEE (Espace économique européen) peuvent se rendre gratuitement en itinérance dans d’autres pays de l’UE/EEE, dont la Belgique.

Cela signifie que, dans la majorité des cas, vous n’avez pas besoin d’acheter une carte SIM belge si vous possédez déjà une carte SIM UE/EEE, car vous pouvez vous y rendre sans frais supplémentaires.

Toutefois, des conditions s’appliquent. Les opérateurs de téléphonie mobile de certains pays peuvent imposer une politique d’utilisation équitable de l’itinérance (FUP). Dans les pays où les débits de données mobiles locaux sont extrêmement bas (comme dans les pays baltes et les pays nordiques), les opérateurs de téléphonie mobile peuvent toujours vous facturer des frais d’itinérance dans l’UE/EEE.

N’oubliez pas de vous rendre sur la page itinérance internationale pour savoir si votre opérateur mobile offre l’itinérance gratuite pendant votre séjour en Belgique ou si des restrictions s’appliquent.

Roaming dans l’UE avec des cartes SIM belges

© Commission européenne La Belgique et les opérateurs mobiles belges ont largement adopté les principes de la réglementation itinérante comme à domicile dès le début. Toutefois, certains plans prévoient un plafond d’itinérance UE/EEE.

Toutefois, le La politique d’utilisation équitable standard s’applique lorsque vous ne devez pas être en itinérance plus de 50 % du temps sur une période de quatre mois.

Si vous le faites, des tarifs d’itinérance dans l’UE s’appliqueront. Il est alors préférable d’acheter des cartes SIM prépayées locales dans d’autres pays de l’UE.

Vitesses mobiles, prix et informations sur l’Internet mobile en Belgique

Le marché des télécommunications est plutôt sain dans la plupart des pays européens.

Je le dis surtout parce que certains pays d’Europe sont encore confrontés à des monopoles ou à des duopoles.

En Europe occidentale, les débits de données mobiles sont relativement bas, même s’ils peuvent être des destinations de voyage coûteuses.

Peut-on en dire autant pour la Belgique ?

Le prix moyen d’un Go de données en Belgique est de 5,28 USD, au-dessus de la moyenne européenne de 2,50 USD. La moyenne mondiale est de 4,07 USD.

source Cependant, ce qui me surprend, c’est que le coût moyen d’un Go de données n’a fait qu’augmenter au fil des ans.

Par rapport aux chiffres de 2019, le prix de 1 Le Go de données a augmenté de 69,2 %

Au cours de la même période, la moyenne de l’Europe occidentale a diminué de 55,7 %.

Source Bon, les tarifs de données mobiles ne sont pas les moins chers en Belgique. Avez-vous au moins des vitesses de téléchargement rapides ? Oui.

vitesse moyenne de téléchargement mobile en Belgique est d’environ 70 Mbps. La

Source

Source Bien que le coût des données mobiles ait augmenté, les vitesses de téléchargement ont augmenté s’est également améliorée en Belgique.

Source Alors, quel opérateur mobile est le plus rapide ? Ce serait Telenet (qui possède BASE).

Mais il n’offre pas de services prépayés (si nous excluons BASE pour l’instant), nous devons donc les ignorer.

Si nous nous en tenons uniquement aux principaux opérateurs proposant des services prépayés, le plus rapide serait BASE, avec un score de vitesse de 68,50. Suivi par Proximus (59,86) et Orange Belgium (45,64).

Source Si vous vous demandez comment les opérateurs de réseaux virtuels mobiles (MVNO) peuvent avoir des vitesses plus rapides que les opérateurs principaux sur les mêmes réseaux, j’ai une réponse.

C’est car les MVNO ont moins de clients et, très probablement, effectuent des tests de vitesse dans des zones où les vitesses sont élevées, ce qui se traduit par de meilleurs résultats moyens.

Quelle ville belge possède les vitesses mobiles les plus rapides ? Il s’agirait de Gand, avec une vitesse de téléchargement médiane de 72,56 Mbps. Viennent ensuite Anvers (67,02 Mbps) et Bruxelles (59,66 Mbps — capitale) /Liège (59,65 Mbps).

Source Voyons quel réseau présente les meilleures performances globales. Il s’agirait de Proximus, suivi de Orange Belgique. BASE (Telenet) est/ne sont bons qu’en termes de vitesse de téléchargement pour le moment.

Source Bien que la 5G NR soit toujours inexistante en Belgique, elle devrait changer la donne pour le marché belge des télécommunications.

Je me demande cependant si les opérateurs de téléphonie mobile y verront une autre raison d’augmenter les prix ou de les laisser tomber finalement. Nous allons voir.

Avec des prix raisonnables pour les cartes SIM, des coûts raisonnables pour les données mobiles, des vitesses de téléchargement mobiles rapides et une excellente couverture nationale, vous devriez bénéficier d’une expérience réseau fluide en Belgique.

Devise en Belgique

Belgique utilise l’euro avec le symbole EUR (qui sera utilisé tout au long de ce guide). Cependant, les prix sont souvent indiqués en € seulement. Par exemple, 25 EUR = 25€© Banque centrale européenne (BCE) La . À titre de référence, voici quelques taux de change entre EUR et USD (dollars américains) :

1 EUR = 1,20 USD

10 EUR = 12,15 USD

100 EUR = 121,55

USD Pour obtenir les taux de change EUR/USD à jour, recherchez EUR à USD sur Google ou remplacez USD par la devise que vous utilisez.

Si votre carte de crédit/débit vous facture des frais de change, procurez-vous un compte sans frontière Transferwise et une carte de débit. Leurs frais sont BEAUCOUP plus bas que ceux des banques, et les sociétés de cartes de crédit vous facturent (et Transferwise est transparent sur leurs frais, contrairement aux banques).

J’ai économisé littéralement des MILLIERS d’euros , ma devise principale, lorsque j’utilise Transferwise à l’étranger lorsque je voyage par rapport à mes cartes de débit et de crédit. Ouvrez un compte Transferwise GRATUITEMENT !

Cartes SIM prépayées belges

Ci-dessous, je vous guiderai à travers Proximus, Orange Belgium, BASE & Carrefour Mobile Belgium, Lycamobile Belgium et Vectone Mobile Belgium, et passerez par :

Informations générales

Couverture mobile

Types de cartes SIM, prix et disponibilité

Rechargement/recharge

forfaits combinés d’informations, forfaits de données et packs spéciaux (tels que les packs de médias sociaux)

Cela étant dit, voyons ce que la Belgique a à nous offrir.

Proximus

© Proximus Proximus est le plus grand opérateur de téléphonie mobile en Belgique. C’est également, dans l’ensemble, le meilleur opérateur de téléphonie mobile du pays.

Proximus utilise les fréquences suivantes :

2G : 900 MHz et 1800 MHz

3G : 900 MHz et 2100 MHz

4G/LTE : 800 MHz (bande 20), 1800 MHz (bande 3) et 2600 MHz (bande 7)

5G NR : 2100 MHz (n1) et 3500 MHz (n78)

Voici ce que vous apprendrez sur Proximus :* Couverture* Comment obtenir une carte SIM et une carte SIM Proximus* Options et méthodes de recharge vérification du solde* Plans et forfaits* Paramètres APN/Internet

Cliquez sur les liens ci-dessus pour accéder à la section qui vous intéresse. Accédez à : Orange | BASE | Carrefour Mobile | Lycamobile | Vectone Mobile Couverture — Proximus

Proximus possède le meilleur réseau de Belgique.

Ceci est également confirmé par les Belgium Opensignal Mobile Experience Awards de mars 2021.

Source

Source Voici la carte de couverture de Proximus :

source Prix de la carte SIM — Proximus

Vous pouvez acheter une carte SIM Proximus, appelée Pay&Go, pour 10 EUR avec 20 EUR de crédit et 3 Go de données dans les magasins Proximus et divers autres établissements, y compris les épiceries, les boutiques électroniques et les kiosques.

Les cartes SIM Proximus sont désactivées s’il n’y a pas eu d’activité depuis 12 mois (pas de recharge pendant 12 mois ou aucune activité pendant 12 mois).

Recharge, recharge et vérification du solde — Proximus

Les bons de recharge Proximus sont vendus dans les magasins Proximus et dans de nombreux autres établissements, tels que les kiosques, les stations-service et les épiceries magasins.

Les options de recharge suivantes sont disponibles :

Validité de recharge 5 EUR 1 mois 10 EUR => 12 mois

Notez que les recharges Proximus agissent comme des forfaits en vous donnant des données bonus, des minutes et des SMS.

Pour refaire le volume de votre carte SIM Proximus, composez le #121 *VoucherCode# .

Par exemple, si le code de votre bon est 123456, vous devez composer le #121 *123456# .

Vous pouvez également recharger en ligne avec des cartes de débit et de crédit (internationales).

Composez le #120 # ou le #121 # pour vérifier votre solde Proximus.

Vous pouvez également refaire votre charge et consulter votre solde sur l’application MyProximus (Android/iOS).

© Proximus Forfaits, forfaits, offres groupées et offres — Proximus

Proximus propose deux forfaits de données : Herlaadbeurten/Recharge (combo) et Data Bundles (comme son nom l’indique).

Herlaadbeurt/Recharge — Proximus Les Herlaadbeurten/Rechargez sont des recharges offrant des données bonus, des minutes et des SMS.

Ils sont automatiquement activés en reversant le montant correspondant :

Données sur les bonus de crédit de prix 1 Bonus Minutes Locales Bonus Crédit SMS Local Validité Bonus Validité 10 EUR 10 EUR 100 Mo 10 minutes 500 SMS 12 mois 31 jours 15 EUR 15 EUR 250 Mo 20 minutes Illimité 12 mois 31 jours 25 EUR 25 EUR 500 Mo 50 minutes Illimité 12 mois 31 jours

Offres groupées de données — Proximus Les ensembles de données sont des forfaits de données uniquement.

Les ensembles de données suivants sont disponibles :

Prix Données Validité Code d’activation 6 EUR 500 Mo 31 jours #151 *1# 12 EUR 3 Go 31 jours #152 *1#

Roaming dans l’UE — Proximus Vous pouvez utiliser vos quotas dans les États membres de l’UE/EEE suivants sans payer d’itinérance frais :

Andorre

Autriche

Bulgarie

Croatie

Chypre

République tchèque

Danemark

Estonie

Finlande

France

Guyane française

Allemagne

Gibraltar

Grèce

Guadeloupe

Hongrie

Islande

Irlande

Italie

Lettonie

Liechtenstein

Lituanie

Luxembourg

Malte

Martinic

Mayotte

Monaco

Pays-Bas

Norvège

Pologne

Portugal

Réunion

Roumanie

Saint-Barthélemy

Saint-Martin

Saint-Marin

Slovaquie

Slovénie

Espagne

Suède

Royaume-Uni

Paramètres APN/Internet — Proximus

Nom : Proximus Internet

APN : internet.proximus.be

MCC : 206

MNC : 01

Type d’APN : par défaut, supl

Remarque : ne touchez pas à tout ce qui n’est pas mentionné ci-dessus.

Revenez à la table des matières.

Orange Belgium

© Orange Orange Belgium, juste Orange, est le deuxième opérateur de téléphonie mobile en Belgique. Orange, en tant qu’entreprise, est active dans d’autres pays d’Afrique, des Caraïbes, d’Europe et du Moyen-Orient.

Orange utilise les fréquences suivantes :

2G : 900 MHz et 1800 MHz

3G : 900 MHz et 2100 MHz

4G/LTE : 800 MHz (bande 20), 1800 MHz (bande 3) et 2600 MHz (bande 7)

5G NR : 2100 MHz (n1) et 3500 MHz (n78)

Voici ce que vous apprendrez sur Orange :* Couverture* Comment obtenir une carte SIM et une carte SIM Orange* Options et méthodes de recharge vérification du solde* Forfaits et forfaits* Paramètres APN/Internet

Cliquez sur les liens ci-dessus pour accéder à la section qui vous intéresse. Accédez à : Proximus | BASE | Carrefour Mobile | Lycamobile | Vectone Mobile Couverture — Orange Belgium

Orange offre une excellente couverture dans toute la Belgique.

La 4G/LTE est disponible presque partout dans le pays.

Vous trouverez ci-dessous la couverture d’Orange carte :

Source Prix de la carte SIM — Orange Belgium

Vous pouvez acheter une carte SIM Orange, appelée Tempo Easy ou Tempo Giga, pour 15 EUR dans les magasins Orange et dans divers autres établissements, y compris les épiceries, les magasins d’électronique et les kiosques.

Avec les cartes SIM Tempo Easy et Tempo Giga, vous bénéficiez des avantages suivants :

Tempo Easy : jusqu’à 150 Mo, 150 minutes locales ou SMS locaux

: jusqu’à 150 Mo, 150 minutes locales ou SMS locaux Tempo Giga : crédit de 15 EUR, 4 Go de données, minutes sur Internet illimitées et 4000 SMS locaux

Recommandation : obtenez Tempo Giga et évitez Tempo Easy (sauf si vous détestez l’argent).

Vous pouvez souvent obtenir la carte SIM Tempo Giga pour 10 EUR au lieu de 15 EUR (avec les mêmes avantages) en ligne. Toutefois, il ne peut être expédié qu’en Belgique adresses.

Il est également possible d’obtenir des cartes SIM Orange à Brussels Airport (Luchthaven Brussel-Nationaal/Aéroport de Bruxelles-National).

Les cartes SIM Orange sont désactivées s’il n’y a pas eu d’activité depuis 12 mois (pas de recharge pendant 12 mois ou aucune activité pendant 12 mois).

Recharge, recharge et vérification du solde — Orange Belgium

Les bons de recharge Orange sont vendus dans les magasins Orange et dans de nombreux autres établissements, tels que les kiosques, les stations-service et les épiceries.

Les options de recharge suivantes sont disponibles :

Validité de recharge 5 EUR 12 mois 10 EUR 12 mois 15 EUR 12 mois 20 EUR 12 mois 50 EUR 12 mois

Notez que les recharges Orange agissent comme des forfaits en vous donnant des données bonus, des minutes et des SMS.

Pour refaire le débit de votre carte SIM Orange, composez #125 *Code du voucher# .

Par exemple, si le code de votre bon est 123456, vous devez composer le #121 *123456# .

Vous pouvez également recharger en ligne avec des cartes de débit et de crédit. Toutefois, seules les cartes belges sont acceptées.

Composez le #123 *1# pour vérifier votre solde Orange.

Vous pouvez également reconstituer et consulter votre solde sur l’application My Orange BE (Android/iOS).

© Orange Belgique Forfaits, forfaits, offres groupées et offres — Orange Belgium

Orange propose trois forfaits en fonction des données :

Tempo Easy (taux de paiement à l’utilisation)

Tempo Giga (combo)

Bundles de données (comme son nom l’indique)

Cliquez sur les liens ci-dessus pour accéder directement au plan qui vous intéresse.

Tempo Easy — Orange Belgium Les forfaits Tempo Easy ne sont pas de véritables offres groupées. Au lieu de cela, vous obtenez un crédit et vous serez facturé 0,10 EUR/Mo, 0,10 EUR/min et 0,10 EUR/SMS.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu du maximum de données, de minutes et de SMS que vous pouvez obtenir par recharge :

Données de prix Minutes locales/UE 1 SMS local/UE 1 Validité 10 EUR 100 Mo 100 minutes 100 SMS 31 jours 15 EUR 150 Mo 150 minutes 150 SMS 31 jours 20 EUR 200 Mo 200 minutes 200 SMS 31 jours 50 500 EUR Mo 500 minutes 500 SMS 31 jours

1 utilisation locale et pour appeler ou envoyer des SMS à d’autres États membres de l’UE/EEE lorsque vous êtes dans d’autres États membres de l’UE/EEE et de retour en Belgique (PAS depuis la Belgique vers d’autres États membres de l’UE/EEE)

Giga Tempo — Orange Belgique Les forfaits Tempo Giga sont des recharges offrant des données bonus, des minutes et des SMS.

Ils sont automatiquement activés en reversant le montant correspondant :

Données de bonus de crédit de prix 1 Minutes de bonus sur le net 3 Bonus de validité de crédit SMS local Validité 10 EUR 10 1 Go N/A 500 SMS 12 mois 31 jours 15 EUR 15 EUR 4 Go/8 Go 1 Illimité/ N/A 2 4000 SMS/N/A 2 12 mois 31 jours 20 EUR 20 EUR 7 Go Illimité 5000 SMS 12 mois 31 jours 50 EUR 10 Go Illimité 10 000 SMS 12 mois 31 jours

1 4 Go avec minutes sur le réseau illimitées et 4000 SMS locaux ou 8 Go sans autres extras2 minutes sur le réseau illimitées et 4000 SMS locaux avec 4 Go ou seulement 8 Go3 vers Tempo Giga uniquement

Bundles de données — Orange Belgium Les ensembles de données sont des forfaits de données uniquement.

Les ensembles de données suivants sont disponibles, qui peuvent être activés en ligne ou sur l’application My Orange BE :

Données de prix Validité 2 EUR 1 Go 24 heures 5 EUR 1,5 Go 7 jours 6 EUR 500 Mo 31 jours 10 EUR 1 Go 31 jours

Îles Aland

Autriche

Açores

Bulgarie

Îles Canaries

Croatie

Ceuta

Chypre

République tchèque

Danemark

Estonie

Finlande

France

Guyane française

Allemagne

Gibraltar

Grèce Roaming dans l’UE — Orange Belgium

Guadeloupe

Guernesey

Hongrie

Islande

Irlande

Île de Man

Italie

Jersey

Kosovo

Lettonie

Liechtenstein

Lituanie

Madère

Malte

Martinic

Mayotte

Melilla

Monaco

Pays-Bas

Norvège

Pologne

Portugal

Réunion

Roumanie

Saint Barthélemy

San Marino

Sint Maarten

Slovaquie

Slovénie

Espagne

Suède

Royaume-Uni

Cité du Vatican

Paramètres APN/Internet — Orange Belgium

Nom : APN Internet Orange

: mworld.be

Remarque : laissez intact tout ce qui n’est pas mentionné ci-dessus.

Revenez à la table des matières.

BASE

© BASE BASE, de Telenet, est le plus petit opérateur de réseau mobile de Belgique. Il s’agit cependant de l’opérateur de téléphonie mobile le plus rapide du pays.

BASE utilise les fréquences suivantes :

2G : 900 MHz et 1800 MHz

3G : 900 MHz et 2100 MHz

4G/LTE : 800 MHz (bande 20), 1800 MHz (bande 3) et 2600 MHz (bande 7)

5G NR : 2100 MHz (n1) et 3500 MHz (n78)

Voici ce que vous apprendrez sur BASE :* Couverture* Comment obtenir une carte SIM et une carte SIM BASE* Options et méthodes de recharge vérification du solde* Plans et Forfaits* Paramètres APN/Internet

Cliquez sur les liens ci-dessus pour accéder à la rubrique qui vous intéresse. Accédez à : Proximus | Orange | Carrefour Mobile | Lycamobile | Vectone Mobile Couverture — BASE

BASE dispose d’une couverture étendue dans toute la Belgique.

Voici la carte de couverture de BASE :

Source Prix de la carte SIM — BASE

Vous pouvez acheter une carte SIM BASE pour 10 EUR avec un crédit de 10 EUR dans les magasins BASE et dans divers autres établissements, y compris les épiceries, les magasins d’électronique et les kiosques.

Il est également possible d’obtenir des cartes SIM BASE à Brussels Airport (Luchthaven Brussel-Nationaal/Aéroport de Bruxelles-National).

Les cartes SIM BASE sont désactivées s’il n’y a pas eu d’activité pendant 12 mois (pas de recharge pendant 12 mois ou aucune activité pendant 12 mois) mois).

Recharge, recharge et vérification du solde — BASE

Les bons de recharge BASE sont vendus dans les magasins BASE et dans de nombreux autres établissements, tels que les kiosques, les stations-service et les épiceries.

Notez que les recharges BASE agissent comme des forfaits en vous donnant des données bonus, des minutes et des SMS.

Pour refaire le bon de votre carte SIM BASE, envoyez un SMS TOPUP VoucherCode au 1914 .

Par exemple, si le code de votre bon est 123456, vous envoyez un SMS TOPUP 123456 à 1914 .

Vous pouvez également recharger en ligne avec des cartes de débit et de crédit (internationales).

Envoyez COLSULT au 1914 pour vérifier votre solde BASE.

Vous pouvez également refaire votre charge et consulter votre solde dans l’application My BASE (Android/iOS).

© BASE Forfaits, plans, offres groupées et offres — BASE

BASE propose deux forfaits de données : Herlaadbeurt/Recharge (combo) & Extra Data (comme son nom l’indique).

Herlaadbeurt/Recharge — BASE Les Herlaadbeurten/Rechargez sont des recharges offrant des données bonus, des minutes et des SMS.

Ils sont automatiquement activés en reversant le montant correspondant :

Prix Bonus de données Bonus de données sur le net Minutes sur le net Bonus de validité de crédit SMS local Validité 10 EUR 10 EUR 1 Go Illimité 250 SMS 12 mois 30 jours 15 EUR 15 EUR 4 Go Illimité 1000 SMS 12 mois 30 jours 25 EUR 25 EUR 8 Go Illimité 5000 SMS 12 mois 30 jours

Données supplémentaires — BASE Les lots de données supplémentaires sont des forfaits de données uniquement.

Vous pouvez activer les données supplémentaires en envoyant le code d’activation par SMS à 1914 :

Prix Données Validité Code d’activation 10 EUR 2 Go 30 jours SURF10 15 EUR 4 Go 30 jours SURF15 25 EUR 8 Go 30 jours SURF25

Roaming dans l’UE — BASE Vous pouvez utiliser vos quotas dans les États membres de l’UE/EEE suivants sans payer de frais d’itinérance :

Autriche

Açores

Bulgarie

Îles Canaries

Croatie

Chypre

République tchèque

Danemark

Estonie

Finlande

France

Français Guyane

Allemagne

Gibraltar

Grèce

Hongrie

Islande

Irlande

Italie

Lettonie

Liechtenstein

Lituanie

Madère

Malte

Martinic

Mayotte

Pays-Bas

Norvège

Pologne

Portugal

Réunion

Roumanie

Saint-Marin

Slovaquie

Slovénie

Espagne

Suède

Royaume-Uni

Paramètres APN/Internet — BASE

Nom : APN Internet BASE

: gprs.base.be

Nom d’utilisateur : base

Mot de passe : base

MCC : 206

MNC : 20

Type d’authentification : PAP

Type d’APN : par défaut, supl

Remarque : laissez intact tout ce qui n’est pas mentionné ci-dessus.

Revenez à la table des matières.

Carrefour Mobile Belgique

© Carrefour Mobile Carrefour Mobile Belgium, juste Carrefour Mobile, est la marque mobile de la chaîne d’hypermarchés Carrefour. Il s’agit d’un MVNO BASE.

Pour en savoir plus sur les fréquences de Carrefour Mobile, revenez aux fréquences de BASE.

Voici ce que vous apprendrez sur Carrefour Mobile :* Couverture* Comment obtenir une carte SIM et une carte SIM Carrefour Mobile* Options et méthodes de recharge vérification du solde* Plans et forfaits* Paramètres APN/Internet

Cliquez sur les liens ci-dessus pour accéder à la section qui vous intéresse. Accédez à : Proximus | Orange | BASE | Lycamobile | Vectone Mobile Couverture — Carrefour Mobile Belgium

Carrefour Mobile est un MVNO BASE, ce qui signifie que Carrefour Mobile utilise le réseau BASE et ne dispose pas de sa propre infrastructure mobile.

Toutefois, les MVNO, comme Carrefour Mobile, n’ont pas un accès complet au réseau de base. Au lieu de cela, ils bénéficient d’un accès limité avec une couverture plus faible et des vitesses restreintes.

Pour savoir à quoi vous attendre en termes de couverture avec Carrefour Mobile, consultez la section Couverture Lycamobile Belgium.

Inquiétude non ; il y aura un lien pour revenir directement à l’endroit où vous étiez après avoir vu la couverture de Lycamobile/Base.

Prix de la carte SIM — Carrefour Mobile Belgium

Vous pouvez acheter une carte SIM Carrefour Mobile pour 10 EUR avec un crédit de 10 EUR dans les magasins Carrefour (Hyper, Market & Express).

Il est souvent possible d’obtenir une carte SIM Carrefour Mobile pour 8 EUR au lieu de 10 EUR (toujours avec un crédit de 10 EUR) en ligne.

Toutefois, la carte SIM ne peut être expédiée qu’à des adresses belges.

Recharge, recharge et vérification du solde — Carrefour Mobile Belgique

Les bons de recharge Carrefour Mobile, d’une valeur comprise entre 4 EUR et 48 EUR, sont vendus dans les magasins Carrefour (Hyper, Market & Express).

Les options de recharge suivantes sont disponibles :

4 EUR

6 EUR

12 EUR

24 EUR

36 EUR

48 EUR

À rechardez votre carte SIM Carrefour Mobile, envoyez le code du bon d’achat par SMS à 1988 ou appelez 1988, sélectionnez l’option 1© Carrefour Mobile Belgique et suivez les instructions.

Par exemple, si votre code de bon d’achat est 123456, vous devez envoyer un SMS 123456 à 1988 .

Vous pouvez également recharger en ligne avec des cartes de débit et de crédit (internationales sélectionnées) de Belgique, de France, d’Allemagne et des Pays-Bas.

SMS à EURO à 1988 Envoyez un pour vérifier votre solde Carrefour Mobile.

Forfaits, forfaits, offres groupées et offres — Carrefour Mobile Belgium

Carrefour Mobile propose deux forfaits en fonction des données : Bonus Mobile Bundles (combo) et Data Bundles (comme son nom l’indique).

Bonus Mobile — Carrefour Mobile Belgique

© Carrefour Mobile Belgique Les forfaits mobiles bonus sont des forfaits combinés avec des données, des minutes et SMS.

Les forfaits mobiles bonus peuvent être activés en envoyant le code d’activation par SMS à 1988 :

Données du plan de prix Minutes locales/UE 1 SMS local/UE 1 Code d’activation de validité Code de désactivation 6 EUR Bonus Mobile 6 1 Go 60 minutes 50 SMS 30 jours BONUSMOBILE6 STOP BONUSMOBILE6 9 EUR Bonus Mobile 9 2 Go 120 minutes 50 SMS 30 jours BONUSMOBILE9 STOP BONUSMOBILE9 12 EUR Bonus Mobile 12 3 Go 180 minutes 50 SMS 30 jours BONUSMOBILE12 STOP BONUSMOBILE12 29 EUR Illimité 29 3 Go « Illimité », 3000 minutes « Illimité », 3000 SMS 30 jours ILLIMITÉ STOP UNLIMITED

1 utilisation locale et pour appeler/envoyer des SMS à d’autres États membres de l’UE/EEE lorsque vous êtes dans d’autres États membres de l’UE/EEE et de retour en Belgique (PAS depuis la Belgique vers d’autres États membres de l’UE/EEE)

Les forfaits mobiles bonus se renouvellent automatiquement. Pour désactiver le renouvellement automatique, envoyez le code de désactivation par SMS à 1988 .

Offres groupées de données — Carrefour Mobile Belgium

© Carrefour Mobile Belgique Les ensembles de données sont des forfaits de données uniquement.

Les ensembles de données peuvent être activés en envoyant le code d’activation par SMS à 1988 .

Prix Données Validité Code d’activation Code de désactivation 3 EUR 200 Mo 30 jours DATA3 STOP DATA3 5 EUR 500 Mo 30 jours DATA5 STOP DATA5 7 EUR 1 Go 30 jours DATA7 STOP DATA7 10 EUR 2 GO 30 jours DATA10 STOP DATA10 20 EUR 5 GO 30 jours DATA20 STOP DATA20

Renouvellement automatique des bundles de données. Pour désactiver le renouvellement automatique, envoyez le code de désactivation par SMS à 1988 .

Roaming dans l’UE — Carrefour Mobile Belgium Vous pouvez utiliser vos quotas dans les États membres de l’UE/EEE suivants sans payer de frais d’itinérance :

Alderley

Andorra

Autriche

Açores

Bulgarie

Canada

Canaries

Îles Croatie

Chypre

République tchèque

Danemark

Estonie

Finlande

France

Guyane française

Allemagne

Gibraltar

Grèce

Guadeloupe

Guernesey

Herm

Hongrie

Islande

Irlande

Île de Man

Italie

Jersey

Lettonie

Liechtenstein

Lituanie

Luxembourg

Madère

Malte

Martinic

Monaco

Pays-Bas

Norvège

Pologne

Portugal

Réunion

Roumanie

San Marino

Sark

Slovaquie

Slovénie

Espagne

Suède

Suisse

Royaume-Uni

Cité du Vatican

Paramètres APN/Internet — Carrefour Mobile Belgique

Nom : APN Internet mobile

: carrefourdata.be

Nom d’utilisateur : carrefour

Mot de passe : carrefour

MCC : 206

MNC :

20 Remarque : laissez intact tout ce qui n’est pas mentionné ci-dessus.

Revenez à la table des matières.

Lycamobile Belgique

© Lycamobile Lycamobile Belgium, juste Lycamobile, est un MVNO BASE. Lycamobile, en tant que marque, est connue pour offrir des tarifs bas pour les appels internationaux à l’étranger, et elle est active dans divers autres pays européens.

Pour en savoir plus sur les fréquences de Lycamobile, revenez aux fréquences de BASE.

C’est ce que vous allez faire En savoir plus sur Lycamobile :* Couverture* Comment obtenir une carte SIM et une carte SIM Lycamobile Tarif* Options et méthodes de recharge vérification du solde* Forfaits et forfaits* Paramètres APN/Internet

Cliquez sur les liens ci-dessus pour accéder à la section qui vous intéresse.Aller à : Proximus | Orange | BASE | Carrefour Mobile | Vectone Mobile Couverture — Lycamobile Belgium

Lycamobile est un MVNO BASE, ce qui signifie que Lycamobile utilise le réseau BASE et ne dispose pas de sa propre infrastructure mobile.

Lycamobile dispose d’un accès limité au réseau BASE.

Voici la carte de couverture de Lycamobile :

Source Prix de la carte SIM — Lycamobile Belgium

Recharge, recharge et vérification du solde — Lycamobile Belgique

Lycamobile Les bons de recharge sont vendus dans divers magasins, y compris des épiceries, dans toute la Belgique.

Les options de recharge suivantes sont disponibles :

10 EUR

20 EUR

Pour refaire le volume de votre carte SIM Lycamobile, composez le *103*code voucher# ou appelez le 1966 et suivez les instructions.

Par exemple, si le code de votre bon est 123456, vous devez composer le *103*123456# .

Vous pouvez également recharger en ligne avec des cartes de débit et de crédit (internationales).

Envoyez BAL à 1966 ou composez le *103# pour vérifier votre solde Lycamobile.

Bien que Lycamobile propose des applications (Android/iOS), elles présentent des problèmes de performances.

Personnellement, son application Android a bien fonctionné pour moi, mais de nombreux autres utilisateurs ont des problèmes avec elle à ce jour.

© Lycamobile Forfaits, plans, offres groupées et offres — Lycamobile Belgium

Lycamobile propose quatre forfaits en fonction des données :

Bundles nationaux (combo)

Offres groupées internationales (combo)

Lots à long terme (combo)

Bundles de données (comme son nom l’indique)

Offres groupées nationales — Lycamobile Belgium Les packs nationaux sont des forfaits combinés avec des données, des minutes et des SMS.

Bien que le nom suggère que ces forfaits ne peuvent être utilisés qu’en Belgique, ils peuvent également être utilisés dans d’autres États membres de l’UE/EEE sans frais d’itinérance.

Les lots nationaux suivants sont disponibles :

Forfait Données du forfait Données d’ itinérance UE/EEE Minutes sur le net Minutes locales/UE 1 SMS local/UE 1 Code d’activation de validité 10 EUR Belgique Plan S 1 Go 1 Go « Illimité », 3000 minutes 400 minutes 500 SMS 30 jours *139*2001# 15 EUR Belgique Forfait Transfert 4 Go 4 Go « Illimité », 3000 minutes 750 minutes 750 SMS 30 jours *139*2011# 20 EUR Forfait Belgique M 10 Go 9,5 Go « Illimité », 3000 minutes « Illimité », 3000 minutes « Illimité », 3000 SMS 30 jours *139*2002# 30 EUR Belgique Forfait XL 20 Go 16 Go « Illimité », 3000 minutes « Illimité », 3000 minutes « Illimité », 3000 minutes « Illimité », 3000 SMS 30 jours *139*2007# 40 EUR Belgium Plan Unlimited « Unlimited », 35 Go 2 21,5 Go « Illimité », 3000 minutes « Illimité », 3000 minutes « Illimité », 3000 SMS 30 jours *139*2040#

1 utilisation locale et pour appeler/envoyer des SMS à d’autres États membres de l’UE/EEE lorsque vous vous trouvez dans d’autres États membres de l’UE/EEE et de retour en Belgique (PAS depuis la Belgique vers d’autres États membres de l’UE/EEE) 2 données illimitées à 512 Kbps après avoir épuisé votre franchise

Offres groupées internationales — Lycamobile Belgium Les forfaits internationaux sont des forfaits combinés avec des données, des minutes et des SMS.

Vous avez également le choix pour l’international minutes pour sélectionner des destinations à l’intérieur et à l’extérieur de l’UE/EEE.

Chacun de ces forfaits présente divers avantages, qui peuvent différer beaucoup d’un plan à l’autre.

Pour cette raison, il est difficile de répertorier tous les plans et forfaits dans une vue d’ensemble facile à comprendre.

Vous pouvez en savoir plus à leur sujet sur la page des offres groupées internationales.

Ces offres groupées internationales sont disponibles :

Données du forfait Données d’ itinérance UE/EEE Minutes On-Net SMS Validité Code d’activation 15 EUR International MIX S 2 Go 2 Go « Illimité », 3000 minutes « Illimité », 3000 SMS 30 jours *139*4004# 25 EUR International MIX M 5 Go 5 Go « Illimité », 3000 minutes « Illimité », 3000 SMS 30 jours *139*4005# 29 EUR All In One S 8 Go 8 Go « Illimité », 3000 minutes « Illimité », 3000 SMS 30 jours *139*2004# 45 EUR Tout en un L 20 Go 20 Go 20 GB « Illimité », 3000 minutes « illimité », 3000 SMS 30 jours *139*2006 #

Forfaits longue durée — Lycamobile Belgium Les forfaits à long terme sont des forfaits combinés avec données, minutes et SMS d’une durée de validité de 3 mois à 12 mois.

Forfait Données UE/EEE en itinérance Données en itinérance Minutes locales/UE Minutes 1 SMS local/UE 1 Validité 35 EUR Forfait mensuel Star 3 mois 4 Go/30 jours (12 Go) 4 Go/30 jours (12 Go) « Illimité », 3000 minutes/30 jours (9000 minutes) 750 minutes/30 jours (2250) minutes) 750 SMS/30 jours (2250 SMS) 3 mois 46 EUR Forfait mensuel M 3 mois 10 Go/30 jours (30 Go) 7 Go/30 jours (21 Go) « Illimité », 3000 minutes/30 jours (9000 minutes) « Illimité », 3000 minutes/30 jours (9000 minutes) « Illimité », 3000 minutes/30 jours (9000 minutes) « Illimité », 3000 SMS/30 jours (9000 SMS) 3 mois 66 EUR Forfait mensuel Star 6 mois 4 Go/30 jours (24 Go) 4 Go/30 jours (24 Go) « Illimité », 3000 minutes/30 jours (18 000 minutes) 750 minutes/30 jours (4500 minutes) 750 SMS/30 jours (4500 minutes) 750 SMS/30 jours (4500 SMS) 6 mois 87 EUR Forfait mensuel M 6 mois 10 Go/30 jours (60 Go) 7 Go/30 jours (42 Go) « Illimité », 3000 minutes/30 jours (18 000 minutes) « Illimité », 3000 minutes/30 jours (18 000 minutes) « Illimité », 3000 SMS/30 jours (18 000 SMS) 6 mois 92 Forfait mensuel EUR Illimité 3 mois « Illimité », 35 Go/30 jours (105 Go) 2 19 Go/30 jours (57 Go) « Illimité », 3000 minutes/30 jours (9000 minutes) « Illimité », 3000 minutes/30 jours (9000 minutes) « Illimité », 3000 SMS/30 jours (9000 SMS) 3 mois 123 EUR Forfait mensuel Star 12 mois 4 Go/30 jours (48 Go) 4 Go/30 jours (48 Go) « Illimité », 3000 minutes/30 jours (36 000 minutes) 750 minutes/30 jours (9000 minutes) 750 SMS/30 jours (9000 SMS) 12 mois 164 EUR Forfait mensuel M 12 Mois 10 Go/30 jours (120 Go) 7 Go/30 jours (84 Go) « Illimité », 3000 minutes/30 jours (36 000 minutes) « Illimité », 3000 minutes/30 jours (36 000 minutes) « Illimité », 3000 SMS/30 jours (36 000 SMS) 12 mois 174 EUR Forfait mensuel illimité 6 Mois « Illimité », 35 Go/30 jours (210 Go) 2 19 Go/30 jours (114 Go) « Illimité », 3000 minutes/30 jours (18 000 minutes) « Illimité », 3000 minutes/30 jours (18 000 minutes) « Illimité », 3000 SMS/30 jours (18 000 SMS) 6 mois 327 EUR Mensuel Forfait Illimité 12 mois « Illimité », 35 Go/30 jours (420 Go) 2 19 Go/30 jours (228 Go) « Illimité », 3000 minutes/30 jours (36 000 minutes) « Illimité », 3000 minutes/30 jours (36 000 minutes) « Illimité », 3000 SMS/30 jours (36 000 SMS) 12 mois

1 utilisation locale et pour appeler/envoyer des SMS à d’autres États membres de l’UE/EEE lorsque vous vous trouvez dans d’autres États membres de l’UE/EEE et de retour en Belgique (PAS depuis la Belgique vers d’autres États membres de l’UE/EEE) 2 données illimitées à 512 Kbps après avoir épuisé votre franchise

Bundles de données — Lycamobile Belgium Les ensembles de données sont uniquement des données plans.

Les ensembles de données suivants sont disponibles :

Forfait Données UE/EEE Roaming Validité des données Code d’activation 5 EUR Données 5 600 Mo 600 Mo 30 jours *139*3005# 10 EUR Données 10 2 Go 2 Go 30 jours *139* 3010 # 20 EUR Données 20 5 Go 5 Go 30 jours *139*3020# 25 EUR Données 25 10 Go 10 Go 30 jours *139*3025#

Roaming dans l’UE — Lycamobile Belgium Vous pouvez utiliser vos quotas dans les États membres de l’UE/EEE suivants sans payer de frais d’itinérance :

Autriche

Bulgarie

Croatie

Chypre

Tchèque

République Danemark

Estonie

Finlande

France

Allemagne

Grèce

Hongrie

Islande

Irlande

Italie

Lettonie

Liechtenstein

Lituanie

Malte

Pays-Bas

Norvège

Pologne

Portugal

Roumanie

Slovaquie

Slovénie

Espagne

Suède

Royaume-Uni

Paramètres APN/Internet — Lycamobile Belgique

Nom : Lycamobile

APN : data.lycamobile.be

Nom d’utilisateur : lmbe

Mot de passe : plus

Remarque : laissez intact tout ce qui n’est pas mentionné ci-dessus.

Revenez à la table des matières.

Vectone Mobile Belgique

© Vectone Mobile Vectone Mobile Belgium, juste Vectone Mobile, est un MVNO BASE. Vectone Mobile, en tant qu’entreprise, est active en Autriche, en Belgique, en France, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni.

Pour en savoir plus sur les fréquences de Carrefour Mobile, revenez aux fréquences de BASE.

Voici ce que vous apprendrez sur Vectone Mobile :* Couverture* Comment obtenir une carte SIM et une carte SIM Vectone Mobile* Options et méthodes de recharge Vérification du solde* Forfaits et forfaits* Paramètres APN/Internet

Cliquez sur les liens ci-dessus pour accéder à la rubrique qui vous intéresse. Accédez à : Proximus | Orange | BASE | Carrefour Mobile | Lycamobile Couverture — Vectone Mobile Belgium

Vectone Mobile est un MVNO BASE, ce qui signifie que Vectone Mobile utilise le réseau BASE et ne dispose pas de sa propre infrastructure mobile.

Toutefois, les MVNO, comme Vectone Mobile, n’ont pas un accès complet au réseau de base. Au lieu de cela, ils bénéficient d’un accès limité avec une couverture plus faible et des vitesses restreintes.

Pour savoir à quoi vous attendre en termes de couverture avec Vectone Mobile, consultez la section Couverture Lycamobile Belgium.

Ne vous inquiétez pas, il y aura un lien pour revenir directement à l’endroit où vous étiez après avoir vu la couverture de Lycamobile/Base.

Prix de la carte SIM — Vectone Mobile Belgium

Vous pouvez obtenir une carte SIM Vectone Mobile gratuitement dans divers magasins d’électronique, magasins ethniques et magasins mobiles partout en Belgique. Cependant, il vous est souvent demandé de recharger sur place ou d’acheter un forfait.

Composez le *105# pour voir votre numéro de téléphone Vectone Mobile.

Les cartes SIM Vectone Mobile sont désactivées s’il n’y a pas eu d’activité pendant 180 jours (pas de recharge pendant 180 jours ou aucune activité pendant 180 jours).

Recharge, recharge et vérification du solde — Vectone Mobile Belgium

Les bons de recharge Vectone Mobile sont vendus dans divers magasins, y compris des épiceries, dans toute la Belgique.

Les recharges Vectone Mobile ont une validité illimitée si vous effectuez une action (utiliser des données, passer un appel ou envoyer un SMS) tous les 180 jours.

Pour refaire le volume de votre carte SIM Vectone Mobile, composez le *101*Code de voucher# ou appelez le 121 et suivez les instructions.

Par exemple, si le code de votre bon est 123456, vous devez composer le *101*123456# .

Vous pouvez également recharger en ligne avec un débit (international) et les cartes de crédit.

Composez le *102# pour vérifier votre solde Vectone Mobile.

Forfaits, forfaits, offres groupées et offres — Vectone Mobile Belgium

Vectone Mobile propose quatre forfaits en fonction des données :

Bundles Belgique (combo)

Offres groupées internationales/tout-en-un (combo)

Offres groupées Mon pays (combo)

Bundles de données (comme son nom l’indique)

Cliquez sur les liens ci-dessus pour accéder directement au plan qui vous intéresse.

Offres groupées Belgique — Vectone Mobile Belgium Les offres groupées Belgium sont des forfaits combinés avec données, minutes et SMS.

Bien que le nom suggère que ces forfaits ne peuvent être utilisés qu’en Belgique, ils peuvent également être utilisés dans d’autres États membres de l’UE/EEE sans frais d’itinérance.

Les offres groupées Belgique suivantes sont disponibles :

Données de prix Minutes locales/UE 1 SMS local/UE 1 Code d’activation de validité 1 EUR 33 Mo 33 minutes 33 SMS 30 jours *6013# 2,90 EUR 250 Mo 50 minutes 50 SMS 30 jours *6099# 5 500 EUR Mo 100 minutes 100 SMS 30 jours *6014# 7,90 EUR 1 Go 100 minutes 100 SMS 30 jours *6100# 10 EUR 2 Go 400 minutes 2 500 SMS 30 jours *6006# 15 EUR 2 Go 600 minutes 600 SMS 30 jours *6027# 20 EUR 4 Go 750 minutes 2 « illimité », 50 SMS/jour (1500 SMS) 30 jours *6028 # 25 EUR 5 Go « illimité », 3000 minutes « illimité », 50 SMS/jour (1500 SMS) 30 jours *6029#

1 utilisation locale et pour appeler ou envoyer des SMS à d’autres États membres de l’UE/EEE lorsqu’ils se trouvent autres États membres de l’UE/EEE et retour en Belgique (PAS de la Belgique vers d’autres États membres de l’UE/EEE) 2 minutes « illimitées » sur le net (3000 minutes)

Offres groupées internationales/tout-en-un — Vectone Mobile Belgium Les offres groupées International/All In One sont des forfaits combinés avec des données, des minutes et des SMS.

Ces offres groupées internationales/tout-en-un sont disponibles :

Données de prix Local/UE/International Minutes 1, 2 SMS local/UE 1 Code d’activation de validité 5 EUR 500 Mo 100 minutes 100 SMS 30 jours *6031# 7,90 EUR 1 Go 250 minutes 200 SMS 30 jours *6101# 10 EUR 2 Go 300 minutes 250 SMS 30 jours *6026 # 12 EUR 1 Go 600 minutes 4 « Illimité », 3000 SMS 5 30 jours *6083# 15,90 EUR 2 Go 500 minutes 500 SMS 30 jours *6025# 20 EUR 3 Go 1000 minutes 4 « illimité », 3000 SMS 5 30 jours *6072 # 20 EUR 4 Go 600 minutes 600 SMS 30 jours *6024 # 29 EUR 8 Go « illimité », 3000 minutes 3 illimité, 3000 SMS 30 jours *6023# 39 EUR 15 Go illimité, 3000 minutes illimité, 3000 SMS 30 jours *6022# 45 EUR 20 Go illimité, 3000 minutes Illimité, 3000 SMS 30 jours *6021 #

1 utilisation locale et pour appeler ou envoyer des SMS à d’autres États membres de l’UE/EEE lorsque vous vous trouvez dans d’autres États membres de l’UE/EEE et de retour en Belgique (PAS depuis la Belgique vers d’autres États membres de l’UE/EEE) 2 voir les destinations éligibles ci-dessous 3 1000 minutes internationales4 minutes UE uniquement5 SMS sur le net

Afghanistan

Albanie

Algérie

Angola

Argentine

Arménie

Australie

Autriche

Azerbaïdjan

Bahreïn

Bangladesh

Belarus

Belgique

Bénin

Bhoutan

Bolivie

Bosnie

Herzégovine Botswana

Brésil

Brunei

Bulgarie

Burkina Faso

Burundi

Cambodge

Cameroun

Canada

Cap-Vert

République centrafricaine

Tchad

Chili

Chine

Colombie

Comores

Congo, Démocratique

du Congo, République du

Costa Rica

Croatie

Chypre

République tchèque

Danemark

Djibouti

République dominicaine

Timor oriental

Équateur

Égypte

El Salvador

Guinée équatoriale

Érythrée

Estonie

Éthiopie

uniquement Finlande

France

Gabon

Géorgie

Allemagne

Ghana

Grèce

Guatemala

Guinée

Guinée-Bissau

Guyana

Honduras

Hong Kong

Hongrie

Islande

Inde

Indonésie

Iran

Irak

Irlande

Italie

Côte d’Ivoire

Japon

Jordanie

Kazakhstan

Kenya

Koweït

Kirghizistan

Laos

Lettonie

Liban

Lesotho

Libéria

Libye

Lituanie

Luxembourg

Macao

Malawi

Malaisie

Mali

Malte

Mauritanie

Maurice

Mexique

Moldavie

Mongolie

Monténégro

Maroc

Mozambique

Namibie

Népal

Pays-Bas

Nouvelle-Zélande

Nicaragua

Niger

Nigeria

North

Macédoine Norvège

Pakistan

Panama

Paraguay

Pérou

Philippines

Pologne

Portugal

Qatar

Réunion

Roumanie

Russie

Rwanda

Arabie Saoudite

Sénégal

Serbie

Sierra Leone

Singapour



Slovaquie Slovénie

Somalie

Afrique du Sud

Corée du Sud

Espagne

Sri Lanka

Soudan

Suède

Suisse

Syrie

Tadjikistan

Tanzanie

Thaïlande

Turquie

Turkménistan

Ouganda

Ukraine

United Émirats arabes

unis

Uruguay

Ouzbékistan

Venezuela

Vietnam

Yémen

Zambie

Zimbabwe

Offres groupées Mon pays — Vectone Mobile Belgium Les forfaits Mon pays sont des forfaits combinés avec des données, des minutes et des SMS.

Certains proposent également des minutes internationales et des SMS vers les pays de l’UE ou pays en dehors de l’UE (tels que le Bangladesh, le Mali, le Maroc, le Nigeria et le Pakistan).

Au moment de la rédaction du présent rapport, il existe 16 lots internationaux différents. Chacun de ces forfaits présente divers avantages, qui peuvent différer beaucoup d’un autre forfait.

Pour cette raison, il est difficile de répertorier tous les plans et forfaits dans une vue d’ensemble facile à comprendre.

Pour plus d’informations sur les offres groupées Mon pays, rendez-vous sur la page Offres groupées Mon pays.

Offres groupées de données — Vectone Mobile Belgium Les ensembles de données sont des forfaits de données uniquement.

Les ensembles de données suivants sont disponibles :

Prix Données Validité Code d’activation 5 EUR 1 Go 30 jours *6008 # 7,50 EUR 2 Go 30 jours *6018 # 10 EUR 3 Go 30 jours *6009# 15 EUR 5 Go 30 jours *6010# 25 EUR 10 Go 30 jours *6020#

Roaming dans l’UE — Vectone Mobile Belgium Vous pouvez utiliser vos quotas dans les États membres de l’UE/EEE suivants sans payer de frais d’itinérance :

Autriche

Açores

Bulgarie

Îles Canaries

Croatie

Chypre

République tchèque

Danemark

Estonie

Finlande

France

Guyane française

Allemagne

Gibraltar

Grèce

Hongrie

Islande

Irlande

Italie

Lettonie

Liechtenstein

Lituanie

Madère

Malte

Martinic

Mayotte

Pays-Bas

Norvège

Pologne

Portugal

Réunion

Roumanie

San Marino

Slovaquie

Slovénie

Espagne

Suède

Royaume-Uni

Paramètres APN/Internet — Vectone Mobile Belgium

Nom : Vectone

APN : webbe.mundio.com

Remarque : laissez intact tout ce qui n’est pas mentionné ci-dessus.

Revenez à la table des matières.

Autres moyens de rester connecté lorsque vous voyagez en Belgique

Le moyen le moins cher de se connecter en Serbie est d’obtenir une carte SIM auprès de l’un des opérateurs de téléphonie mobile, à moins que vous ne possédez une carte SIM UE/EEE et que vous puissiez vous rendre gratuitement en Belgique.

Toutefois, les cartes SIM locales ne sont pas votre seul moyen de rester en ligne à l’étranger.

https://www.youtube.com/watch?v=IhLfhARWaJ0Video ne peut pas être chargé car JavaScript est désactivé : Pourquoi ne pas obtenir de carte SIM prépayée locale lorsque vous voyagez 👎🏿 (7 raisons) (https://www.youtube.com/watch?v=IhLfhARWaJ0) Voici quelques autres options à prendre en compte.

Itinérance internationale

L’ itinérance est le moyen le plus pratique de rester connecté. Vous n’avez pas besoin d’acheter une nouvelle carte SIM, et les gens à la maison peuvent facilement vous joindre sur votre numéro de téléphone actuel.

https://www.youtube.com/watch?v=0X7xGPry-TcVideo ne peut pas être chargé car JavaScript est désactivé : Pourquoi l’itinérance internationale est la meilleure 🌐 (6 raisons pour lesquelles vous devriez utiliser les données en itinérance) (https://www.youtube.com/watch?v=0X7xGPry-Tc) Cependant, l’itinérance présente également de nombreux inconvénients. Cela peut coûter incroyablement cher.

https://www.youtube.com/watch?v=kSKtHeE0rVgVideo ne peut pas être chargé car JavaScript est désactivé : Why International Roaming Is Awful 🌐 (6 raisons pour lesquelles vous ne devriez pas utiliser les données en itinérance) (https://www.youtube.com/watch?v=kSKtHeE0rVg) En savoir plus sur l’itinérance.

Cartes SIM internationales/de voyage

Les cartes SIM internationales ou les cartes SIM de voyage sont des cartes SIM conçues pour les voyageurs. Les tarifs facturés sont les suivants : souvent inférieurs à l’itinérance internationale, mais ils sont presque toujours plus élevés que ce que les opérateurs locaux vous facturent.

Apprenez-en plus sur les cartes SIM internationales et de voyage.

Points d’accès mobiles (Pocket WIFI)

Les hotspots mobiles, ou WIFI de poche, sont de petits appareils qui se connectent aux opérateurs locaux du pays que vous visitez.

Les points d’accès mobiles sont idéaux pour les familles ou les personnes voyageant en grand groupe, car ils vous permettent de connecter plusieurs appareils à un seul point d’accès sans que chaque voyageur ait besoin d’acheter une carte SIM.

Vous pouvez acheter un hotspot mobile ou en louer un.

Réseaux WIFI gratuits

Rien ne vaut la gratuité, n’est-ce pas ? Ne rien payer pour rester connecté peut être la meilleure option.

Jusqu’à ce que vous vous rappeliez que les points d’accès gratuits ne sont pas disponibles partout (surtout en déplacement) et que les connexions gratuites sont souvent extrêmement lentes.

Assurez-vous simplement de protéger votre trafic Internet avec un VPN lorsque vous êtes connecté à des connexions WIFI ouvertes. Cela en vaut la peine.

La meilleure façon de rester connecté lorsque vous voyagez en Belgique

Obtenir une carte SIM de Proximus ou de BASE vous ferait du bien lorsque vous envisagez une carte SIM belge.

Cartes SIM prépayées locales dans d’autres pays européens

Vous visitez d’autres pays d’Europe ? Consultez le guide d’achat de ma carte SIM Europe, qui couvre d’autres pays européens, tels que :

Îles Åland



Abkhazie Albanie

Aurigny

Andorre

Arménie

Autriche

Azerbaïdjan

Biélorussie

Belgique

Bosnie-Herzégovine

Brecqhou

Bulgarie

Îles anglo-normandes

Croatie

Chypre

République tchèque

Danemark

Estonie

Féroé

Îles Finlande

France

Géorgie

Allemagne

Gibraltar

Grèce

Groenland

Guernesey

Herm

Hongrie

Islande

Irlande

Île de Man

Italie

Jersey

Jethou

Kazakhstan

Kosovo

Lettonie

Liechtenstein

Lituanie

Luxembourg

Malte

Moldavie

Monaco

Monténégro

Pays-Bas

Chypre Nord

Macédoine du Nord

Norvège

Pologne

Portugal

Roumanie

Russie

Sark

Serbie

Slovaquie

Slovénie

Espagne

Suède

Suisse

Transnistrie

Turquie

Ukraine

Royaume-Uni

Vers d’autres endroits dans le monde ? Ensuite, vous devriez également consulter les guides d’achat de ma carte SIM pour d’autres destinations à travers le monde.

Prochaines étapes pour améliorer votre voyage Expériences

Vous recherchez les prochaines étapes pour améliorer votre expérience de voyage par téléphone ? Voici ce qu’il faut faire :

Assistance téléphonique Travel Wiz

Il faut beaucoup de temps pour analyser, traduire et revoir les options de la carte SIM dans le monde entier (en particulier pour les tester).

Votre soutien m’aide à continuer à produire du contenu impartial en éliminant la nécessité de recommander des cartes SIM internationales comme meilleure carte SIM locale (mais certaines d’entre elles PEUVENT être utiles)

Chaque don Ko-Fi, ponctuel ou mensuel, m’aide à passer plus de temps à créer des guides locaux d’achat de cartes SIM.

Consulter la page Mes ressources

Vous recherchez les meilleures entreprises et gadgets pour améliorer votre expérience de voyage ? Consultez ma page de ressources de voyage pour connaître les meilleures entreprises à utiliser lorsque vous voyagez !

Économisez de l’argent avec les cartes SIM internationales, les billets d’avion et les bus manèges, croisières et hébergement.

En plus de cela, je répertorie également les services et les articles que j’utilise pour me faciliter la vie — et je pense qu’ils vous aideront aussi !

Démarrez votre propre entreprise en ligne — Gagnez de l’argent en voyageant

Voulez-vous savoir comment j’ai lancé une entreprise en ligne qui me permet de générer des revenus en voyage ?

Dans mon guide commercial en ligne, je vous explique quels outils, services et produits je dispose pour ce site et ma chaîne YouTube.

Si je peux créer une entreprise à propos de quelque chose qui me passionne (les voyages par téléphone), alors vous pouvez le faire aussi !

En savoir plus sur les options de voyage de votre téléphone

Vous pouvez acheter des cartes SIM prépayées locales, des cartes SIM internationales, des points d’accès mobiles ou vous rendre à l’étranger.

Chacune de ces options a ses avantages et ses inconvénients. Apprenez-en plus à leur sujet et trouvez les meilleurs option pour vous.

Trucs, astuces et astuces pour voyager par téléphone

J’ai écrit de nombreux articles avec des astuces et des astuces pour économiser de l’argent sur les coûts mobiles à l’étranger. Vous voulez sûrement les vérifier !

Inscrivez-vous à la newsletter Phone Travel Wiz

Abonnez-vous à ma newsletter : recevez une feuille Excel des meilleures cartes SIM de plus de 230 destinations à travers le monde ! De plus, je vous envoie de nombreux conseils et astuces pour économiser de l’argent en voyageant de temps en temps.

Soyons sociaux

Saviez-vous que j’ai une chaîne YouTube qui couvre tout ce que vous devez savoir sur les voyages avec votre téléphone ? De nombreuses vidéos utiles sont mises en ligne plusieurs fois par semaine, et vous ne voulez pas les manquer !

En savoir plus sur qui est réellement Adu https://www.youtube.com/watch?v=xJrV0ZZBPv8Video ne peut pas être chargé car JavaScript est désactivé : Bienvenue dans Phone Travel Wiz 👋🏿 (https://www.youtube.com/watch?v=xJrV0ZZBPv8)

Qui est le gars derrière Phone Travel Wiz ? Eh bien, renseignez-vous sur la page à propos d’Ernest Adu !