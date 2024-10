Pourquoi le blouson s’appelle perfecto ?

Le Perfecto est un blouson en cuir emblématique qui incarne l’esprit rebelle et le style de la jeunesse d’après-guerre. Mais pourquoi ce nom si particulier ? Pour le découvrir, il faut remonter dans le temps et explorer l’histoire fascinante de cette pièce iconique.

L’histoire du perfecto

Les débuts du perfecto

Le Perfecto a été créé en 1928 par Irving Schott dans les ateliers des frères Schott pour Harley Davidson. Destiné aux motards, ce blouson en cuir de cheval a rapidement acquis une réputation de robustesse et de qualité, grâce à ses caractéristiques techniques innovantes :

Fermeture à glissière croisée pour doubler l’épaisseur du cuir et protéger le torse.

Col en cuir avec pressions pour éviter qu’il ne batte au vent.

Fermetures zippées aux manches pour ajuster et éviter l’air.

Ceinture pour ajuster à la taille et éviter le froid.

Le nom « Perfecto » vient des cigares cubains qu’Irving Schott fumait. Initialement en cuir de cheval, le Perfecto utilisait le même matériau que les blousons d’aviateur de l’armée américaine.

L’arrivée en Europe

Avec le temps, le Perfecto a traversé l’Atlantique et s’est fait une place dans le vestiaire européen, notamment en France, où il est devenu synonyme de rébellion et de style. Le blouson noir, popularisé par Johnny Hallyday, est associé au mouvement des « blousons noirs » en France.

L’évolution du perfecto au fil des années

Popularisé dans les années 50 par le cinéma et des icônes comme Clark Gable, Marlon Brando, James Dean, et Elvis Presley, le Perfecto a aussi été interdit dans les écoles à l’époque, devenant ainsi un symbole de rébellion et d’irrévérence.

Il a connu un regain de popularité dans les années 70 avec le mouvement Punk, customisé et décoré par des groupes comme The Clash, Ramones, et Sex Pistols. Le Perfecto a ensuite fait son retour dans la mode des années 80 et 90, notamment avec Michael Jackson et les top modèles photographiés par Peter Lindbergh. Aujourd’hui, il est décliné en différents cuirs et couleurs, porté par un large public.

Les caractéristiques du perfecto

Matériaux de qualité

Le Perfecto est initialement fabriqué en cuir de cheval, mais d’autres matériaux comme le cuir de taureau et de vachette sont également utilisés. Les variantes célèbres incluent le modèle original avec 4 poches et épaulettes, le modèle 613 one star avec étoiles sur les épaules, et le modèle 618 porté par Marlon Brando dans L’équipée sauvage.

Coupes et tailles

Le Perfecto est disponible en plusieurs tailles et coupes pour s’adapter à toutes les morphologies. La ceinture intégrée permet un ajustement précis à la taille, tandis que les fermetures zippées aux manches et la fermeture croisée offrent une protection optimale contre le vent et le froid.

Couleurs et styles

Traditionnellement noir, le Perfecto est désormais disponible en une variété de couleurs pour s’adapter à tous les goûts et styles. Que ce soit en cuir noir classique, en cuir de vachette plus souple, ou en couleurs vives pour les plus audacieux, le Perfecto demeure une pièce polyvalente.

Le perfecto dans la mode contemporaine

Le perfecto dans le vestiaire masculin

Le Perfecto est un incontournable du vestiaire masculin. Il se porte aussi bien avec un jean qu’avec un pantalon de costume, offrant une touche de rebelle chic à n’importe quelle tenue. Les modèles comme le blouson célèbre de la marque Schott sont particulièrement prisés pour leur qualité et leur style intemporel.

Le perfecto dans le vestiaire féminin

Les femmes ont également adopté le Perfecto, l’associant à différentes tenues pour un look à la fois rock et sophistiqué. Il se marie parfaitement avec une robe de cocktail, un pantalon volant, ou même un jean mom et des converses pour un style décontracté.

Le perfecto comme pièce indispensable

Avec le temps, le Perfecto est devenu un vêtement de mode incontournable, adapté à tous les styles et toutes les générations. Des créateurs comme Yves Saint Laurent ont réinterprété cette pièce, tandis que des marques modernes proposent des versions éco-responsables fabriquées avec des peaux de stocks inutilisés. Que vous soyez homme ou femme, un Perfecto de qualité est un investissement sûr et durable.