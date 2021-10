Où acheter des vêtements à Paris ?

Les Français influencent la mode depuis des siècles et le shopping est considéré comme une affaire sérieuse à Paris. Où sont les meilleurs endroits pour faire du shopping dans la capitale mondiale de la mode ? Nous avons dressé une liste des meilleurs magasins de Paris qui conviendront à tous les styles et tous les budgets, ainsi que quelques conseils pour tirer le meilleur parti de votre temps.

Conseil de pro : Ajoutez cet article à vos favoris afin de pouvoir y revenir lorsque vous êtes à Paris. Découvrez également où séjourner à Paris pour trouver l’hôtel parfait !

A voir aussi : Quel est l'intérêt d'établir un budget ?

Les principales rues commerçantes (Myth Buster)

Le shopping a été pratiquement inventé à Paris. C’est la première ville d’Europe à être presque entièrement éclairée la nuit. Cela signifie que vous pouvez sortir dîner en toute sécurité et vous promener sous le clair de lune. Une autre raison pour laquelle Paris a acquis la réputation d’être romantique.

Il aurait également été la première ville à avoir de grandes vitrines à faire de la publicité pour les textiles. À un moment donné, la ville a demandé aux propriétaires de magasins de se lancer pour éclairer la ville en plaçant des bougies dans leurs vitrines. Plus tard, ils ont dû rajouter des vêtements et de l’alto ! , le lèche-vitrine est né.

A voir aussi : Comment créer un site Web pour vendre des vêtements ?

Champs d’Élysées

Champs des Lysées Oui, Champs d’Élysées est sans doute la rue commerçante la plus célèbre de Paris. Et oui, je descendrai Champs avec ma femme si elle le demande. C’est une rue magnifique et l’Arc de Triomphe est une structure majestueuse. Est-ce que je vais magasiner sur les Champs d’Élysées ? J’emmènerais ma femme en LV, mais je n’y irai probablement pas pour des choses uniques.

Il y a des rues beaucoup plus agréables et moins fréquentées pour trouver les marques de la plus haute qualité offrant une meilleure expérience d’achat. Cela dépend vraiment de ce que vous voulez faire lors de votre séjour à Paris. Si vous voulez frapper Zara, c’est génial et j’y emmènerais sans aucun doute mes enfants.

Si vous cherchez à acheter cher des produits que vous ne pourrez peut-être pas trouver ailleurs sur Terre tout en étant servi de l’eau de concombre et une collation légère, je recommande ces deux autres endroits.

Avenue Montaigne

J’apprécie vraiment d’acheter un sac à main cher à ma femme si cela me permet de me promener sur l’avenue Montaigne et de profiter de l’expérience de magasinage. C’est peut-être la rue la plus luxueuse au monde. Pourquoi ?

C’est une belle route bordée d’une architecture incroyable. Les magasins varient des créateurs haut de gamme que nous connaissons tous aux designers haut de gamme que seules les fashionistas connaissent.

Rue du Faubourg Saint-Honoré

Si vous rêvez de vous promener dans les rues les plus chères de Paris et de faire des folies de marques haut de gamme, alors la rue Faubourg Saint-Honoré est votre lieu de rendez-vous !

Cette rue est bordée de certaines des marques les plus célèbres au monde, notamment Hermés, Cartier, Prada et Louboutin. Ne vous y trompez pas, ce n’est pas pour les acheteurs à rabais.

Mais même si vous n’êtes pas prêt à déboursez trop d’euros, cette rue vaut toujours le détour.

Outre des boutiques de vêtements et de bijoux haut de gamme, la rue Faubourg Saint-Honoré abrite des galeries d’art renommées, des ambassades à l’architecture magnifique, et même le palais de l’Élysée, résidence officielle du Président de la République française.

Découvrez nos meilleures visites de Versailles et du Louvre de Paris

Visite la mieux notée

Visite du palais royal du Louvre avec Mona Lisa et les joyaux de la Couronne

Le Louvre est le plus grand musée d’art de la planète et le joyau de Paris. Il incarne la vigueur française de la vie. Joignez-vous à un guide anglophone passionné pour une visite des œuvres d’art les plus célèbres. Admissions coupe-file incluses.

(85)

Voir les prix

Probablement épuisé

Visite coupe-file du château de Versailles et des jardins au départ de Paris

Versailles n’est pas si difficile de se rendre en train, mais pourquoi le stress ? Notre guide vous rencontrera dans le centre de Paris, achètera vos billets de train et s’assurera que vous descendez au bon arrêt. Vous bénéficierez ensuite d’une visite guidée du palais et d’une vue d’ensemble des jardins. Les entrées coupe-file sont incluses dans le palais et les jardins.

(81)

Voir les prix

Voir tout Paris Tours

Des galeries parisiennes incroyables !

L’ architecture parisienne est parmi les plus intracites et les plus belles du monde. Le passage dans une galerie est un excellent moyen de faire du shopping et de visiter le site en même temps. Ils crient au luxe et, malheureusement, facilitent la dépense de votre argent durement gagné.

Galerie Vivienne

Image de l’article en vedette Située à quelques pâtés de maisons du Louvre, la Galarie Vivienne est une magnifique petite galerie avec de belles boutiques, un café et une architecture incroyable. Si vous êtes à la recherche d’un endroit inconnu pour prendre une photo ou prendre votre petit-déjeuner, c’est pour vous.

Vous trouverez également de superbes boutiques de mode de créateurs de mode. Il se trouve à quelques pâtés de maisons du Louvre, de l’autre côté du Palais-Royal. Venir ici pour une collation post-Louvre serait idéal, surtout si vous traversez le Palais Royal en chemin !

Adresse postale : 5 Rue de la Banque

Galerie Lafayettes

Le Le grand magasin historique des Galeries Lafayette est une icône de Paris depuis sa création en 1912. Si la Galarie Vivienne est boutique et petite, alors les Galaries Lafayette sont tout le contraire.

Composé de trois bâtiments abritant plus de 3 500 marques, l’un des fondateurs originaux du magasin a déclaré qu’il rêvait de créer un « bazar de luxe », et c’est exactement ce qu’il a fait.

Parisiens et touristes affluent ici pour faire le meilleur shopping de vêtements de Paris. Même si vous n’êtes pas un grand acheteur, il vaut la peine de visiter les Galeries Lafayettes.

Le magasin est célèbre pour son dôme conçu dans le style Art nouveau. Au 7e et dernier étage du bâtiment Coupole, il y a une grande terrasse panoramique offrant une vue imprenable sur la ville.

Un autre conseil : si vous visitez Paris pendant la période de Noël, ne manquez pas les vitrines des Galeries Lafayette, qui sont devenues un Noël parisien sérieux tradition.

Adresse postale : 40 Boulevard Haussmann

Découvrez nos meilleures excursions d’une journée au départ de Paris

Visite la mieux notée

Excursion d’une journée dans la vallée de la Loire avec châteaux et vins au départ de Paris

Châteaux, collines, vin incroyable et cuisine authentique sont ce qui vous vient à l’esprit lorsque vous pensez à la campagne française et que vous les trouverez tous dans la vallée de la Loire ! Rejoignez votre guide expert et amusant en petit groupe alors que vous voyagez à bord d’un bus climatisé au départ de Paris. Votre guide expérimenté vous dévoilera les secrets de la vallée de la Loire française avec des histoires amusantes tout au long de votre journée ensemble.

(5)

À partir de 169€

Visite la mieux notée

Excursion d’une journée sur les plages du débarquement en Normandie avec dégustation de cidre et Déjeuner

Souvenez-vous des victoires et des pertes du débarquement du jour J pendant la Seconde Guerre mondiale avec cette excursion d’une journée au départ de Paris. Votre guide amusant et compétent dévoilera les secrets de cette période fatidique de l’histoire avec des histoires perspicaces. Vous visiterez également un musée situé dans un véritable bunker allemand sur Utah Beach. Toutes les entrées et le déjeuner inclus

(1)

À partir de 169€

Voir tout Paris Tours

Soldes d’été et d’hiver

Des ventes massives ont lieu deux fois par an en France, en juillet et en janvier. Appelées « les soldes » en français, les ventes durent normalement environ quatre semaines et les rabais augmentent au fur et à mesure que les semaines passent.

Vers la fin des soldes, il n’est pas rare de trouver des articles allant jusqu’à 75 % de rabais. Même si vous n’êtes pas prêt en achetant une nouvelle tenue pendant que vous êtes en France, vous pouvez toujours trouver d’excellents articles autres que des vêtements pendant les soldes.

L’un des meilleurs avantages de Paris les soldes est qu’ils s’appliquent à toutes sortes de marchandises, telles que les meubles et les appareils électroniques.

Points de vente de Paris

Vous cherchez des magasins d’usine à Paris ? À environ 40 minutes en train du centre de Paris, une Mecque des magasins vous attend.

Avec plus de 160 magasins, Val d’Europe est un immense centre commercial proposant des boutiques proposant une large gamme de produits. Juste derrière le centre de Val d’Europe se trouve La Vallée Village, un autre centre d’usine qui compte 110 boutiques.

La principale différence entre ces deux centres commerciaux est que La Vallée Village se concentre sur les marques de créateurs, alors même s’il y aura des réductions, attendez-vous à ce que les prix restent assez élevés.

Les deux centres commerciaux sont ouverts sept jours sur sept. Un autre fait intéressant à propos de ces points de vente : ils sont situés à environ 5 minutes de Disneyland Paris !

Shopping Antique

Les amateurs de marché aux puces se réjouissent : Paris abrite le plus grand marché d’antiquités au monde ! Situé près de la station de métro Porte de Clignancourt, le marché des Puces de Saint-Ouen (parfois appelé simplement « Les Puces », qui se traduit littéralement par « Les Puces ») accueille plus de 3 000 commerçants et accueille environ 180 000 visiteurs par week-end.

C’est l’endroit idéal pour trouver des meubles anciens, des jouets, de l’art, de la céramique, des livres et plus encore. Le marché est ouvert le week-end et le lundi, mais nous vous recommandons vivement d’y aller le samedi ou le dimanche, car certains concessionnaires choisissent de rester fermés le lundi.

Notez que le quartier qui entoure immédiatement le marché aux puces est un quartier moins riche de Paris, et probablement pas un quartier dans lequel vous voudrez vous promener en amoureux.

Si vous vous rendez aux marchés aux puces, faites des recherches sur le moyen le plus direct de vous y rendre depuis l’endroit où vous séjournez et (comme partout dans une grande ville) gardez un œil attentif sur vos affaires lorsque vous magasinez.

Shopping alimentaire

L’une des meilleures choses de la France est sa gastronomie, et un voyage à Paris ne serait pas complet sans avoir vu ou goûté certaines des meilleures bouchées que la France a à offrir.

La Grande Epicerie est un marché gastronomique qui respire la gastronomie parisienne, proposant certains des meilleurs et des plus uniques aliments et alcools qui font des cadeaux amusants à ramener à la maison pour la famille et les amis. Si la cuisine française est vraiment votre scène, n’oubliez pas de jeter un coup d’œil à notre visite gastronomique du Marais.

Mariages Frères, une entreprise de thé gastronomique fondée à Paris en 1854, est une autre étape amusante.

Le thé est vendu dans plusieurs magasins ou vous pouvez déguster une tasse de thé dans l’un des leurs cinq salons de thé situés dans la capitale. Les amateurs de chocolat devraient s’arrêter à La Maison du Chocolat, et tous ceux qui souhaitent goûter aux meilleurs macarons de Paris ne peuvent pas manquer l’une des boutiques Pierre Hermé.

Shopping économique

Tout le monde aime faire ses courses sans se ruiner. Pour des achats plus abordables à Paris, essayez le shopping dans le quartier du Marais, réparti dans les 3e et 4e arrondissements.

Vous y trouverez de nombreuses boutiques de vêtements et de bijoux de qualité ainsi que de plus grands magasins de marques.

Une autre option est la rue de Rivoli. Cette rue abrite des dizaines de magasins de vêtements — certains que vous reconnaîtrez probablement de chez vous, comme H&M ou Gap, mais aussi d’autres qui ne sont connus qu’en France.

Si vous vous rendez sur la place de l’Hôtel de Ville, à côté du bâtiment de l’hôtel de ville de Paris, vous trouverez également un autre un grand magasin appelé BHV.

Nos meilleures visites guidées de Paris

Probablement épuisé

Visite Eiffel avec accès privilégié avec Champagne sur la Seine

Parfois, les moments les plus étonnants se produisent par hasard. D’autres fois, ils sont orchestrés par des professionnels. Notre tour Eiffel fait une croisière près du célèbre monument alors qu’il s’illumine et que vous buvez du champagne. Ensuite, vous aurez des billets pour entrer dans la tour et monter au 2ème niveau avec un ascenseur. Les entrées sont incluses et nous nous occupons des détails… il vous suffit de payer et de vous présenter !

(91)

Voir les prix

Meilleures ventes

Visite gastronomique du Marais Paris avec champagne et cuisine française locale !

Embarquez pour un voyage culinaire voyage dans le Marais, l’un des quartiers les plus branchés de Paris. Savourez un festin de fromage français, de street food, de boeuf bourguignon et de crème brûlée, et plus encore. Cette visite gastronomique de trois heures combine le meilleur du patrimoine culinaire de Paris.

(45)

Voir les prix

Trouvez les meilleurs endroits où séjourner Où séjourner à Paris

Un excellent hôtel à un prix avantageux est devenu la norme à l’ère de l’Internet. Notre article explique quels sont les meilleurs quartiers de Paris pour que vous puissiez bénéficier de bonnes affaires sur l’emplacement idéal !

13 Meilleurs hôtels et appartements familiaux à Paris…

Meilleurs hôtels pour les familles à Barcelone | 2021

Les 10 meilleurs hôtels familiaux Hôtels à Londres | 2021

MEILLEURS HÔTELS FAMILIAUX à Florence 2021 Meilleurs hôtels

pour les familles à DUBLIN pour 2021

Meilleurs hôtels pour les familles à Singapour Les

10 meilleurs hôtels pour les familles en Crète pour 2022 Meilleurs

hôtels pour les familles Athènes

10 Très bons hôtels et appartements pour les familles… Les meilleurs endroits où séjourner à Paris

Je veux plus de Paris !