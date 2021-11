Comment s’habiller en pin-up ?

Si vous pensez à la mode vintage, vous êtes sûr de penser au style pin-up. Connue pour ses coupes classiques et son attrait doux mais sexy, l’image de la pin-up girl est rarement tombée de mode au fil des décennies. Nous allons voir comment adapter le style pin-up à votre garde-robe, et comment l’image de la pin-up joue dans le style rockabilly ici chez Attitude Clothing !

Qu’est-ce que la mode Pin-Up ?

Commençons par ce qu’est réellement la mode pin-up. Dans les années 1940, l’image du modèle pin-up était extrêmement populaire. Que vous soyez un admirateur des pin-up girls ou que vous souhaitiez simplement en être une, le style pin-up a dicté une grande partie de la mode traditionnelle de cette décennie. Les artistes burlesques en particulier ont adopté le style, et encore aujourd’hui, les troupes burlesques utilisent le style classique des pin-up des années 1940, tant sur scène qu’en dehors !

La mode Pin-up est un mélange de styles populaires dans les années 1940 et 1950. Cela signifie que le style Rockabilly se prête au style pin-up, avec des ramifications uniques du style burlesque et de ce bon vieux glamour cinématographique hollywoodien. Alors que beaucoup considèrent le style pin-up comme s’inspirant d’un style de vie plus salace, la vérité est que les modèles pin-up aspirent à être élégants et élégants tout en conservant un attrait coquette qui ne s’égarera pas trop loin pour être ouvertement sexy.

Si vous souhaitez créer une garde-robe pin-up avec de nombreuses options de tenues parmi lesquelles choisir, il y a quelques pièces clés que vous voudrez dans votre collection ! Étant donné que les deux styles sont étroitement liés, vous pouvez trouver la plupart de ces articles dans notre collection Rockabilly.

1. Une robe Wiggle

Style pin-up par excellence, la robe Wiggle est un style ajusté qui est froncé au milieu. La forme est conçue pour flatter votre silhouette naturelle, c’est pourquoi le style pin-up est si populaire auprès de la communauté des tailles plus – la robe Wiggle rehaussera toutes vos courbes et fera un effet maximal tout en réduisant les zones avec lesquelles vous êtes moins à l’aise. Aussi connues sous le nom de robes crayon, vous trouverez des robes tortillantes dans notre collection de robes Rockabilly sur Vêtements Attitude.

2. Jupe crayon

Si vous aimez la silhouette d’une robe tordue mais que vous préférez des vêtements séparés pour donner un peu plus de polyvalence à votre garde-robe, nous vous recommandons de faire de la place pour une jupe crayon dans votre collection. Les jupes crayon sont parfaites car vous pouvez centrer de nombreux looks pin-up autour d’elles, du quotidien adapté au bureau (Mad Men chic !) à des looks pin-up époustouflants qui feront tourner les têtes partout où vous allez. Choisissez une jupe crayon de couleur vive pour un look pin-up traditionnel, ou emmenez les choses en territoire gothabilly avec une jupe crayon noire.

3. Jupe A Circle

Tout le monde n’est pas à l’aise avec un ajustement serré. Dans les années 1950, les jupes rondes sont devenues un incontournable du style pin-up. On les appelle des jupes rondes en raison de leur design simple ! Pour en faire un, il suffit de découper un cercle de tissu avec un cercle plus petit au milieu ; le plus petit cercle est votre taille et le plus grand est votre ourlet ! Jupes Circle sont également la base des robes circulaires, que vous pouvez trouver dans notre collection de robes Rockabilly – parfaites pour les vibrations instantanées Grease.

4. Pantalon cigarette

Si vous n’êtes pas une fille de type jupe et robe, nous avons ce qu’il vous faut. Le pantalon cigarette vous donne toujours cette silhouette pin-up par excellence tout en allongeant les jambes pour une apparence plus grande ! Ce pantalon accroche votre silhouette à la taille et épouse vos hanches pour donner une forme de sablier, puis se coupe juste au-dessus de la cheville pour une finition chic.

5. Short taille haute

Pendant les mois les plus chauds, les shorts taille haute deviendront assurément un incontournable quotidien de toute garde-robe pin-up. La taille haute de ce short attire l’attention sur la taille en accentuant les hanches, et flatte même la zone du ventre pour que vous puissiez aller de l’avant et l’associer à un haut ajusté. Portez votre short taille haute seul ou avec une paire de bas pour un charme de pin-up coquette.

6. Un cardigan

Que vous portiez une robe séparée ou une robe pin-up, un cardigan est l’accompagnement parfait de n’importe quelle tenue de pin-up. Nous prenons tellement de nos repères de pin-up de célébrités telles que Dita Von Tees, et tout le monde sait à quel point elle aime les cardigans car ils se marient si bien avec le pin-up chic ! Que vous le portiez par-dessus votre look, seul en haut ou rentré dans l’ourlet de votre jupe, un cardigan sera certainement la cerise sur le dessus de votre tenue. De plus, un cardigan est l’endroit idéal pour épingler une broche rockabilly !

Bas Une façon simple d’ajouter cette touche de glamour et de personnalité coquette à un look pin-up est d’utiliser une paire de bas. Le style pin-up accentue vos jambes, donc porter une paire de bas qui attire l’attention sur vos épingles est un must ! Pour un look authentique des années 1940, nous vous recommandons de choisir des bas cousus dont la ligne remonte à l’arrière de la jambe, mais une paire de collants ou de bas à bretelles aura certainement un effet actualisé sur votre tenue.

Quand il s’agit de pour un look pin-up, il y a bien plus que de simplement porter les bons vêtements. Des coiffures aux choix de maquillage, notre guide rockabilly ultime peut vous aider à obtenir le look pin-up de votre coiffeuse ainsi que de votre garde-robe. Toutes les pièces dont vous aurez besoin dans votre garde-robe pour obtenir ce style pin-up classique.

Si vous aimez la mode pin-up, nous sommes sûrs que vous allez adorer notre collection rockabilly chez Attitude Clothing remplie de vêtements vintage inspirés des années 1940 et 1950 !