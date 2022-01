Comment est le cliché des reines du shopping ?

Comme tous ceux qui regardent beaucoup trop Netflix, nous avons suivi le battage médiatique autour du Queen’s Gambit. Mais il ne s’agissait pas seulement de l’intrigue passionnante et d’Anya Taylor-Joy dans le rôle de Beth Harmon. C’était personnel car nous savions que la plupart des scènes du Queen’s Gambit avaient été tournées à Berlin.

A lire également : Comment faire pousser ses sourcils avec de l'ail ?

Depuis que nous cherchons des lieux de tournage à Berlin depuis que nous avons lancé notre blog. De Run Lola Run à Dark, nous savions que nous devions visiter ces lieux, prendre toutes les photos possibles et revenir ici pour partager l’histoire avec vous.

Contrairement à de nombreux autres blogs sur Internet, nous préférons utiliser le fait que nous sommes basés à Berlin et visiter les lieux de Queen’s Gambit par nous-mêmes au lieu d’utiliser des photos que quelqu’un a trouvées en ligne. C’est pourquoi certains lieux n’apparaîtront pas ici avec toute la gloire qu’ils méritent.

Lire également : Comment se maquiller quand on n'a pas de cils ?

Certains de ces emplacements sont faciles à trouver et ne sont situés qu’à station de métro loin des principaux sites touristiques de Berlin. D’autres sont maintenant fermés en raison de la COVID-19, mais nous allons les mentionner de toute façon. La carte à la fin de l’article peut et doit être utilisée comme référence pour ceux qui, comme nous, veulent voir comment les producteurs de Queen’s Gambit ont réussi à transformer Berlin en Paris, Moscou, Kentucky et même au Mexique.

Le lycée Henry Clay de Lexington

Quand Beth Harmon joue à sa première compétition d’échecs, elle se dirige vers le lycée Henry Clay de Lexington. On peut voir quelques clichés de l’extérieur de la série, avec un bâtiment en briques. La plupart des scènes se déroulent à l’intérieur d’un bâtiment, dans ce qui semble être un gymnase.

Il s’agit de l’école Max Taut de Berlin-Rummelsburg, qui était autrefois le plus grand complexe scolaire d’Allemagne. Il a été construit dans les années 1920 comme un type d’école différent, utilisant des concepts architecturaux modernes. De nos jours, cette école fait partie de les nombreux bâtiments qui montrent comment le modernisme a été présenté dans l’architecture berlinoise.

Le grand magasin Ben Snyder

Je crois que ça arrive dans le deuxième épisode quand la mère adoptive de Beth emmène ses courses. Il y a une scène extérieure où ils traversent une route qui n’est clairement pas à Berlin. Mais une fois dans la boutique, ils sont de retour en Allemagne. Les prises de vue extérieures ont été réalisées à Toronto, mais à l’intérieur, elles sont à Berlin-Friedrichshain.

Ces scènes ont été filmées à l’intérieur de Humana, un magasin de vêtements vintage. Sur les photos ici, vous pouvez voir que la société de production n’a eu qu’à cacher quelques éléments puisque Humana ressemble vraiment à un morceau du passé.

Queen’s Gambit Berlin ou Paris ?

Lorsque Beth Harmon s’est rendue à Paris en 1967, des prises de vue extérieures sont utilisées pour transporter le public des États-Unis directement en Europe. L’un des clichés a été facile à reconnaître pour nous, car il a montré une partie de l’île aux musées, au cœur de Berlin.

L’angle utilisé dans Queen’s Gambit est un peu recadré, mais vous pouvez facilement voir le musée Bode sur le côté droit et le pont qui relie l’île. Nous y avons emmené nos caméras fin novembre 2020, juste pour vous montrer où elles se trouvent.

L’orphelinat Methuen Home

Le premier épisode de Queen’s Gambit est principalement centré sur une jeune Beth Harmon et sa vie dans un orphelinat. C’est là qu’elle apprend à jouer aux échecs avec le gardien. C’est là qu’elle devient accro à des pilules vertes. C’est là que commence l’histoire.

Le véritable orphelinat de Methuen n’est pas du tout un orphelinat. Le Schloss Schulzendorf se trouve en périphérie de Berlin, à proximité de l’aéroport BER. Et c’est l’endroit le plus excitant que Queen’s Gambit nous ait apporté.

Nous avons visité le bâtiment par une froide matinée de novembre 2020, et nous avons été très impressionnés par c’est l’histoire que nous avons dû écrire un article complet à ce sujet. Vous devriez le lire ici.

L’hôtel Aztec Palace au Mexique

Quand Beth Harmon rencontre des Russes pour la première fois, elle est au Mexique. Dans la série, il s’agit de l’Aztec Palace Hotel, mais dans la vraie vie, c’est le Friedrichstadt-Palast à Mitte.

Le Friedrichstadt-Palast de Mitte a été construit à Berlin-Est en 1984 depuis la destruction du théâtre d’origine pendant la Seconde Guerre mondiale. De nos jours, certains films de la Berlinale sont présentés et un lieu pour des spectacles comme ceux que vous photographiez à Las Vegas ou quelque chose comme ça.

Le Friedrichstadt-Palast étant fermé en raison de la pandémie, nous n’avons que des photos de l’extérieur. Mais vous pouvez y faire confiance, c’est l’Aztec Palace Hotel.

Bienvenue au tournoi en Union Soviétique

Quand Beth a atteint le grand tournoi d’échecs en 1968, elle va à Moscou. Et bien sûr, aucune des scènes n’a été tournée en Russie. Berlin possède l’architecture parfaite pour cela, et le tournoi est entièrement tourné dans l’Altes Stadhaus. Le jeu a été entièrement tourné dans le Bärensaal, et c’est utilisé pour l’administration de la ville.

Comme dans d’autres endroits, nous n’avons pas pu entrer dans l’Altes Stadthaus en raison de la COVID-19, mais nous avons pris des photos de l’extérieur. Cela pourrait marcher pour nous tous puisqu’il y a quelques scènes qui montrent Beth Harmon quittant le tournoi, et il est assez facile de reconnaître la porte et l’endroit où elle est accueillie par une petite foule.

Hôtel The Moscow

Quand elle se rend en Union soviétique pour le grand tournoi, Beth séjourne dans un hôtel de Moscou. Ceci a été entièrement tourné sur Karl-Marx-Allee, qui possède un bloc entier d’appartements conçus selon le style architectural du classicisme soviétique. La rue va de l’Alexanderplatz à Francfort-sur-le-Main Tor, et ces bâtiments à l’allure soviétique peuvent être vus sur toute la longueur de la rue.

Nous avons marché pendant un moment à la recherche du bâtiment précis avec deux énormes colonnes à l’entrée, et nous avons été ravis de le trouver !

La dernière scène du Queen’s Gambit

L’un des derniers moments forts de l’épisode est quand Beth se promène dans les rues de Moscou et rencontre des gens qui jouent aux échecs. À l’hôtel de Moscou, cette scène a été tournée sur Karl-Marx-Allee, et nous avons réussi à nous y rendre et à trouver exactement le même endroit où la série a été filmée.

Tout se passe autour du Rosengarten sur Karl-Marx-Allee. Beth s’éloigne d’une voiture et traverse le jardin. Elle tourne entre quelques arbres et voit les joueurs d’échecs. Comme vous pouvez le voir sur les photos que nous avons prises, il est presque identique à celui de la série.

Voir cet article sur Instagram

Un post partagé par Fotostrasse : Blog de photos de voyage (@fotostrasse)

Il est maintenant temps de parler des lieux que nous n’avons pas pu visiter. Certains d’entre eux étaient dus à la COVID-19, d’autres parce qu’ils n’autorisent pas les gens à entrer.

L’hôtel Cincinnati que Beth et sa mère adoptive séjournent lors d’un tournoi d’échecs a été filmé au Rathaus Spandau, et nous serons là un jour pour en prendre des photos. La pièce où se déroule la compétition a ce magnifique plafond. C’est la Meistersaal de Mitte. C’est une salle de musique de chambre, et elle fait partie des studios Hansa, où David Bowie a enregistré certains de ses albums les plus classiques pendant son séjour à Berlin.

L’hôtel de Las Vegas où se déroule l’US Chess Open a également été tourné à Berlin. Précisément au Palais am Messe-Funkturm, un complexe d’exposition a fermé ses portes lorsque nous y avons emmené nos caméras.

Quand Queen’s Gambit commence, on voit Beth Harmon marcher pour jouer aux échecs. C’est la scène d’ouverture de la série, et c’est présenté dans le cadre d’un hôtel à Paris. Mais, comme vous pouvez vous y attendre, cela n’a pas été tourné à Paris. Ce film a été tourné à la Haus Cumberland de Charlottenburg. Nous y sommes allés pour prendre des photos, mais le café où la scène a été tournée a été fermé fin 2019.

The Queen’s Gambit à Berlin : tous les lieux de la série Netflix en Allemagne

Nous sommes allés à la recherche de lieux Queen’s Gambit avec nos amis de Canal Alemanizando. Ils ont fait une vidéo à leur sujet, et vous pouvez même y voir quelques aperçus de nous.

Jetez-y un coup d’œil et n’oubliez pas de cliquer pour les sous-titres si vous ne parlez pas portugais.

Si vous aimez ce que vous lisez ici, rejoignez-nous sur notre groupe Facebook, Twitter et peut-être même sur notre magazine Flipboard. Ou bien, abonnez-vous à notre infolettre !