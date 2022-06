Vous vous demandez comment créer un site Web pour vendre des vêtements ? Eh bien, devine quoi, mon ami. Vous n’auriez pas pu choisir un meilleur moment : le marché de la mode en ligne est en feu en ce moment ! Après tout, tout le monde veut bien paraître, mais seuls certains d’entre nous ont l’argent pour acheter ce que nous pensons qu’il faut. Nous sommes encore moins nombreux à avoir le don de tout mettre en place. Donc, si vous pouvez construire une tenue de tueur avec des fils de friperie, vous avez notre respect inépuisable.

Selon un rapport de Goldman Sachs, les ventes de vêtements en ligne augmenteront de 20 % d’ici 2020. Le rapport prévoit que « 50 milliards de dollars supplémentaires de ventes seront transférés en ligne au cours des quatre prochaines années ». Il faut que tu y es.

Vous devez aux passionnés de mode de les laisser acheter vos articles ou vos compilations avec une boutique de vêtements en ligne que vous pouvez construire et entretenir entièrement par vous-même. Donnez-leur un moyen facile et pratique de s’équipier dans les duds qu’ils veulent.

La boutique en ligne GoCentral de GoDaddy facilite la vente de vêtements sur le Web. Voici comment procéder :

Commencez votre essai gratuit de 30 jours. Choisissez un nom commercial génial. Créez une page d’accueil à fort impact. Ajoutez du contenu de section. Créez votre boutique. Ajoutez des médias sociaux. Polonais, polonais, polonais et… publiez !

Ce n’est qu’un des nombreux modèles GoCentral prédéfinis que vous pouvez utiliser pour démarrer rapidement. C’est une bonne idée de prendre en compte les points suivants avant de commencer à créer votre site.

— Un plan d’affaires. Son ampleur dépend de vos objectifs, mais vous devriez au moins avoir une idée de ce que vous voulez atteindre. Et bien sûr, vous pouvez toujours changer d’avis. — Des détails tels que les politiques d’expédition et de paiement qui fonctionnent pour vous. — Un super nom pour vos fans J’adorerai le dire à leurs amis. Obtenez d’excellentes idées de nommage ici. — Une esthétique et un style de marque. Créez une ambiance que vous souhaitez créer avec votre site. Ainsi, quand vient le temps de concevoir, vous choisissez la police, les couleurs et les photos appropriées. : liste de l’inventaire principal. — Photos de vêtements de haute qualité. Trouvez des conseils dans cet excellent article.

OK, voyons maintenant comment créer un site Web pour vendre des vêtements !

1. Commencez votre essai gratuit de 30 jours

Les essais gratuits sont incroyables, surtout avec les créateurs de boutiques en ligne, car ils vous donnent la possibilité de voir à quoi ressemblera votre nouvelle boutique avant de vous engager. Commencez votre essai gratuit, puis répondez à deux questions sur votre entreprise et choisissez un aperçu général en feuilleté les options préchargées à droite.

Ceci vous montre à quoi ressemble votre page d’accueil avec différentes couleurs, polices et styles de texte. Vous vendez du vintage ? Essayez le thème Retro. Pour un look plus élégant et sophistiqué, optez pour Slate.

2. Choisissez une entreprise géniale

nom Imaginez deux personnes élégantes qui admirent les tenues de l’autre. Et surprise, l’un d’eux a acheté le sien dans votre magasin ! Son amie avant-gardiste va vouloir le nom de cette statistique de magasin pour qu’elle puisse se lancer dans ça. Assurez-vous que votre nom de domaine est facile à retenir et qu’il soit agréable de le dire. Parce que si tout se passe bien, les gens le diront souvent. Votre domaine jouera un rôle important dans votre entreprise, alors faites vos recherches et faites votre choix avec soin.

Saisissez votre nom favori dès maintenant pour voir s'il est disponible :

3. Créez une page d'accueil à fort impact

La photo sur votre page d’accueil est la première chose que les visiteurs de la boutique verront, elle doit donc être tueuse. Pour choisir une photo pour cet espace, cliquez sur Modifier en haut au milieu, sélectionnez la section En-tête dans la barre latérale droite et faites défiler jusqu’à Photo de couverture. Téléchargez votre propre photo (Mes images) ou parcourez les dizaines d’images de Stock Images sur Trouvez-en un que vous aimez. Pour voir à quoi ressemble cette photo dans différents thèmes, il suffit de cliquer sur Thèmes en haut au milieu et d’essayer vos options jusqu’à un clic.

4. Ajouter du contenu de section

Pour personnaliser chaque section, il suffit de cliquer dessus. Modifiez le titre et la description en tapant dans les cases de droite. Cliquez sur n’importe quelle photo que vous souhaitez remplacer par l’une des vôtres ou une autre des nôtres. Vos modifications seront automatiquement enregistrées.

Vous souhaitez ajouter une section ? Cliquez sur n’importe quel signe plus ( ) vert, puis choisissez dans la liste des modules prédéfinis – Blog, Vidéo, Abonnez-vous et plus encore. Il suffit ensuite d’ajouter des photos et du texte.

5. Créez votre boutique

Maintenant, pour les trucs amusants ! Ajoutez des photos de votre superbe tenue et configurez les détails en sélectionnant Gérer la boutique en haut de l’écran.

Utilisez votre tableau de bord pour vous guider tout au long du processus de création : configuration de votre boutique, choix des options de paiement que vous souhaitez proposer aux clients et choisir votre méthodes d’expédition.

Vos photos sont-elles magnifiques, vos options de paiement choisies et vos préférences d’expédition sont-elles déterminées ? Si c’est le cas, vous êtes prêt à partir ! Sélectionnez Démarrer pour ajouter votre premier produit.

Ajout de produits

Vous pouvez ajouter un produit à la fois ou plusieurs lots à la fois. Voici à quoi cela ressemble lorsque vous en ajoutez un à la fois :

Vous allez configurer les informations de votre produit ici. Téléchargez jusqu’à 10 photos de haute qualité pour chaque produit : gros plans, un modèle qui le porte, même si vous avez fabriqué ou acheté le produit. Ajoutez un nom, un prix et un SKU si vous le souhaitez.

Ajout d’informations de paiement

L’ajout d’options de paiement en ligne (toutes les principales cartes de crédit, PayPal et Apple Pay) est rapide et facile. Vous pouvez même permettre à votre boutique d’accepter les paiements par courrier postal.

Configuration des méthodes d’expédition

Enfin, choisissez les modes d’expédition que vous souhaitez proposer à vos clients. GoCentral vous permet de choisir le United States Postal Service (USPS) et/ou United Parcel Service (UPS) avec ces options :

— Tarif forfaitaire par commande, qui reste le même peu importe où elle va.

— Expédition basée sur le poids, qui calcule les frais en fonction du poids de la commande.

— Livraison gratuite, qui augmente les ventes.

Proposez autant d’options d’expédition que possible afin que vos clients puissent choisir celle qui leur convient le mieux.

Quelques minutes suffisent pour remplir votre formulaire de contact. Choisissez l’une des cinq mises en page, puis ajoutez vos informations pertinentes. Inclut une carte et un itinéraire pour les magasins dont les emplacements sont ouverts au public.

7. Ajouter des médias sociaux

Ajoutez des icônes de médias sociaux à haute visibilité en bas, en insérant vos URL Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest et YouTube en quelques clics.

Inviter les gens à s’intéresser à tout ce qui se passe sur vos réseaux sociaux est un excellent moyen de les inculquer.

L’engagement mène à des relations, qui mène à l’identification avec votre marque. Les médias sociaux sont l’endroit où ces interactions se produisent.

8. Polonais, polonais, polonais et… publiez !

Utilisez le bouton vert Aperçu en haut à droite pour vérifier votre progression au fur et à mesure. Pas encore tout à fait là ? Cliquez sur Modifier en haut à droite pour continuer à bricoler jusqu’à ce que tout brille (vous allez faire des allers-retours pendant un certain temps).

Vous aimez votre nouveau magasin de vêtements ? Dans ce cas, cliquez sur Publier . Félicitations ! Voici comment créer un site Web pour vendre des vêtements. Ouais !

Maintenant, quoi ?

Maintenant que vous savez comment créer un site Web pour vendre des vêtements, voici d’autres éléments à prendre en compte :

Définissez votre proposition de vente unique

Prenez le temps de trouver votre proposition de vente unique. Vos clients savent-ils que vous pouvez offrir exactement ce qu’ils veulent au juste prix et passer un bon moment à le faire ? Si ce n’est pas le cas, comment allez-vous leur communiquer cela ? Pensez à ce qui fait que vous, votre site et votre expérience d’achat de vêtements est différente.

Utilisez les médias sociaux pour vous engager

Familiarisez-vous avec les médias sociaux pour les entreprises. Profitez de tout ce que les médias sociaux peuvent offrir, des photos aux vidéos, en passant par les critiques et plus encore.

Entretenez des conversations avec vos clients sur les réseaux sociaux et publiez régulièrement des messages (consultez ici pour obtenir des conseils).

Pour la plupart des entreprises, cela se fera au moins une fois par jour, sinon deux ou trois fois, selon le nombre d’abonnés que vous avez. Publiez des photos attrayantes de vos tenues et de vos nouvelles pièces, ainsi que toutes les offres que vous avez en cours. Incluez toujours un lien direct vers l’article pour un achat rapide et facile.

Continuez à faire circuler l’inventaire

Comment allez-vous stocker cette boutique de vêtements en ligne avec des trucs géniaux ? Si vous vendez des vêtements usagés, considérez Etsy, eBay et les magasins de collection et de consignation locaux comme sources, ou même votre propre réseau personnel (échange de vêtements entre amis, quelqu’un ?).

Pour de nouveaux fils, pensez aux artistes et aux artisans locaux. Voir quelque chose adorable dans un magasin local ? Commencez à faire des recherches et à poser des questions. Les partenariats que vous formez pourraient être le début de quelque chose de beau. Steve Chou, un maven de boutique en ligne, a de bonnes informations à ce sujet dans son blog.

Plongez dans un état d’esprit DIY

Quelle sera la part de l’entreprise de bricolage ? Pouvez-vous vous occuper du style, de la recherche et du travail avec des modèles, etc., sans embaucher d’aide supplémentaire ? Si vous prévoyez d’ajouter un grand nombre de nouveaux objets souvent, envisagez d’en faire autant que possible vous-même. Besoin de modèles ? Demandez à vos amis ! Annie Rose de Deranged Designs a d’excellents conseils pour vous ici.

Annie Spratt sur Unsplash Profitez au maximum du marketing par e-mail

Comment allez-vous faire connaître votre entreprise ? La boutique en ligne GoCentral est livrée avec un outil de marketing par e-mail intégré qui permet de contacter les clients de manière amusante et facile. Et il existe des modèles guidés pour toutes les bases. Mais il existe d’innombrables façons de promouvoir vos vêtements et vos idées, notamment :

— Concours — Vacances cadeaux — Tutoriels de style vidéo — Blogging dans les coulisses — Défilés de mode — Pleins feux sur les réseaux sociaux

L’un des outils promotionnels les moins chers dont vous disposez, le marketing par e-mail sera essentiel à votre croissance.

Envisagez la publicité

Devriez-vous essayer la publicité payante ? Des sites comme Facebook et Twitter (et maintenant Pinterest également) proposent des publicités payantes qui ciblent les consommateurs qui vous conviennent. Si vous essayez cette option sur Facebook, nous vous suggérons de sélectionner une mesure telle que « clics sur le site Web » ou « conversions sur le site Web », car vous souhaitez que les utilisateurs cliquent sur l’URL de votre boutique en ligne, et non sur votre page de fans.

Examinez les partenariats stratégiques

Envisageriez-vous de vous associer à d’autres magasins que vous admirez ? S’il y a un magasin que vous fréquentez, assurez-vous de vous présenter. Lancez une boîte de dialogue, dites-leur vos projets et voyez s’ils sont prêts à vous crier sur leur site Web. Acceptez de faire de même pour eux. Consultez cet article dans Forbes pour en savoir plus sur les partenariats.

Ce n’est un secret pour personne que lancer une entreprise est effrayant. Vous avez le temps, l’argent, le courage ? La vérité est que même les personnes les moins technophiles lancent des boutiques en ligne et réalisent leurs rêves. Vous voulez y aller ? Ne privez plus le monde de vos super pouvoirs de fashionista. Lancez votre boutique de vêtements en ligne et présentez vos duds soigneusement sélectionnés à l’aide d’un créateur de magasins de vêtements puissant et adapté aux mobiles comme GoCentral. Il n’y a pas de limite à ce que vous pouvez emmener votre entreprise et votre look fabuleux.