Comment cacher ses bras avec une robe sans manches ?

Beaucoup de femmes de plus de 40 ans aiment se couvrir le haut des bras.

Alors, comment se couvrir le haut des bras tout en restant au frais ? Nous partageons de nombreuses stratégies et produits sur la façon de couvrir le haut des bras dans cet article.

Avez-vous même besoin de couvrir le haut des bras ?

Eh bien, ça dépend…

En vieillissant, vous pourriez avoir envie de couvrir de plus en plus de parties de votre corps.

Vous préférerez peut-être vous présenter de la manière la plus flatteuse possible, ce qui implique de couvrir les parties « laides », de cacher la peau lâche, les parties ridées, la graisse du ventre, etc.

C’est un choix personnel et certainement pas quelque chose que vous devez faire. Si vous êtes heureux de montrer vos bras, allez-y !

Il n’est pas nécessaire de se couvrir du tout et je crois personnellement que les bras sont beaux, peu importe à quel point ils sont décolorés ou froissés.

Cependant, si vous, comme beaucoup femmes, préfèrent ne plus montrer vos bras nus mais veulent quand même rester au frais au printemps et en été, vous aimerez mes idées sur la façon de couvrir vos bras.

Cela signifie-t-il qu’à partir de maintenant, vous ne pouvez porter que des manches longues ?

Non, pas du tout.

Cela ne serait pas confortable en été et une manche plus courte est en fait plus flatteuse dans la plupart des cas.

Heureusement, il existe de nombreuses autres façons de couvrir le haut des bras en dehors des manches longues.

Stratégies pour couvrir vos bras

Pour couvrir vos bras, vous pouvez :

1. Portez quelque chose avec des manches, ce n’est pas une idée

Il y a cependant beaucoup de variations dans les manches. Dans la longueur, la forme et le matériau.

Optez pour des tissus légers ou transparants

Si vous optez pour des manches longues, vous voudrez peut-être essayer de rechercher certains tissus comme des matières légères, (semi) transparentes et de la dentelle. Tous ces éléments sont relativement frais et aérés.

Vous vous sentez à peine transparent sur vos bras et il est souvent assez bon pour induire en erreur l’œil des gens.

Blouse en soie mélangée transparente

Recherchez des manches « aérées »

Le haut à manches longues, ajusté de l’épaule au coude et évasé à partir du coude.

Haut à manches cloches

Le haut à manches chauve-souris, une manche longue avec une emmanchure profonde, s’effilant vers le poignet. Le haut ci-dessous est disponible est super aéré et disponible dans toutes sortes de couleurs et d’imprimés.

Haut à manches chauve-souris

Le haut à manches Bishop, plus plein en bas que le haut et froncées au poignet dans une manchette.

Haut à manches Bishop

Le haut à manches Butterfly, une manche courte qui s’élargit beaucoup à partir de l’épaule.

Haut à manches papillon

Le t-shirt à épaules dénudées, une manche qui s’ouvre sur le côté ou sur le devant pour laisser passer le bras.

t-shirt à épaules dénudées

Optez pour des manches découpées et des hauts froids

chemisier brodé à épaules dénudées

Ces hauts sont absolument parfaits pour les femmes qui préfèrent couvrir (une partie de leurs bras) tout en restant cool et sexy. En ce moment, c’est une tendance ÉNORME, donc c’est le moment de faire le plein de ce genre de hauts comme ils le peuvent parfois. être difficile à trouver.

haut à épaules dénudées

2. Porter des manches 3/4

Si vous souhaitez couvrir un manchon 3/4 ou demi-bras, c’est une excellente solution. Il a l’avantage supplémentaire d’être très flatteur aussi.

Lorsque les manches se terminent à la taille, vous avez tendance à y concentrer votre regard. La tunique trapèze ci-dessous est très flatteuse et le haut parfait à porter par-dessus des skinnies et des leggings.

2. Portez-le sans manches et portez quelque chose avec des manches par-dessus

Vous pouvez également commencer à créer votre tenue avec un haut sans manches comme une camisole courte ou longue.

Ensuite, vous pouvez ajouter de nombreux types de hauts comme des cardigans, des gilets et des boléros, mais aussi les chemisiers transparents mentionnés ci-dessus.

Elle est un exemple de la façon dont je portais mon haut transparent par-dessus une longue camisole.

Une autre option est un châle ou un pashmina, mais il faut un peu plus d’efforts pour les maintenir en place.

3. usure sans manches et portez quelque chose avec des manches en dessous

Vous pouvez également prendre vos blouses transparentes ou d’autres hauts aux manches froides et porter quelque chose en plus de cela.

Le moyen le plus simple de le faire est d’utiliser un gilet comme celui-ci de Covered Perfectly. (vous pouvez voir comment j’ai porté ce gilet de différentes façons dans cet article).

Un autre avantage de porter une telle tenue est que vous créez une longue ligne mince dans votre tenue qui vous rend plus grand et plus mince et cache également votre ventre !

Pour de nombreuses autres idées, consultez cet article sur la façon de porter un gilet long.

4. Couvrez-vous avec un cardigan ou une veste transparente

Un autre excellent moyen de couvrir vos bras est d’utiliser un cardigan transparent ou une veste cool.

J’ai coupé ces cardigans transparents dans une variété de couleurs dans mon placard. Non seulement pour me couvrir les bras, mais aussi pour rester au chaud. Ils sont très faciles à mettre dans votre sac car ils ne se froissent pas.

Vous pouvez les porter en vrac ou noués avec un noeud comme dans l’exemple ci-dessous.

5. Obtenez des manches séparées pour couvrir les bras

Si vous aimez beaucoup de vos blouses et robes sans manches mais que vous souhaitez couvrir vos bras, utilisez une manche ou un couvre-bras séparé.

Manches transparentes pour couvrir les bras

La forme de bras ci-dessous est transparente et est disponible en plusieurs couleurs. Il sera parfait à porter avec vos hauts et robes sans manches.

Manches en dentelle pour couvrir les bras

Sleevy Wonders est une marque populaire pour couvrir les bras de qualité supérieure. Ils offrent à la fois des couvre-bras transparents mais aussi en dentelle qui sont parfaits pour les robes sans manches.

Manches de bras en jersey

Si vous aimez couvrir vos bras avec une couleur vendue, une manche en jersey est parfaite pour vous. Ils sont également de Sleevy Wonders et seront parfaits à ajouter sous vos hauts ou robes sans manches.

Comme vous l’avez vu, il existe de nombreuses façons de couvrir vos bras de manière élégante. Il ne vous reste plus qu’à choisir si vous souhaitez couvrir vers le haut ou pas. Les deux options sont également bonnes !

Vous souhaitez couvrir le haut des bras en été ? Si oui, comment faites-vous ?

