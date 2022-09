Sublimez une tenue avec un simple bracelet

Il suffit parfois d’un seul accessoire de mode pour que le rendu d’une tenue soit totalement différent. Nous vous conseillons de choisir des produits artisanaux, vous aurez une belle qualité et des matériaux précieux. La créatrice propose le fruit de son travail via cette boutique en ligne et elle a évolué dans le monde du luxe. Elle a eu l’occasion de travailler chez Alaïa, Kenzo ou encore Balmain et elle a décidé de lancer sa propre marque de bijoux.

Des bijoux textiles pour donner du caractère à votre tenue

Vos vêtements sont généralement ternes, mais vous pouvez transformer votre tenue en quelques secondes grâce à des bracelets. Cette créatrice met à votre service sa passion et son savoir-faire afin de créer des articles précieux. Ils sont rythmés par des broderies anglaises, des perles, des dentelles et des cabochons anciens.

Elle peut s’inspirer de ses découvertes aux Puces de Paris ou encore à New York.

Cette créatrice sait travailler tous les matériaux, notamment l’argent qu’elle affectionne particulièrement.

Si vous avez une tenue terne, piochez un bracelet qui apportera du cachet et même de la couleur. La gamme Ruthenium ou Gold sera parfaite. Si vous cherchez la délicatesse et la discrétion pour ne pas encombrer votre poignet, la créatrice propose la gamme Gold Red, Navy ou Multicolore. Elle s’inscrit parfaitement dans les tendances de la mode.

Vous savez désormais qu’un simple bracelet peut tout changer. N’hésitez pas à découvrir le talent de cette créatrice dont les produits sont distribués dans le monde entier, de Paris à Tokyo en passant par Los Angeles.

