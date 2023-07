Les draps en coton sont bien connus pour être un ajout confortable à votre lit. Généralement solide, doux et facile d’entretien. On parle de coton, une matière aux propriétés respirantes et anti-allergiques. Mais avec tant de types de draps en coton différents sur le marché, comment faire le bon choix ? Quelles sont les différences principales entre le coton égyptien et le satin de coton ? Les réponses dans cet article.

Différencier le coton égyptien et le satin de coton

Il suffit de connaître les caractéristiques de chacun pour faire la différence entre le satin de coton et le coton égyptien. La particularité du satin de coton réside dans la manière dont les artisans le fabriquent. L’essence de cette méthode réside sur un tissage serré de la matière pour un résultat résistant et soyeux. Jusqu’à 110 fils de coton sont utilisés par centimètre carré de tissu. En conséquence, il crée un aspect luxueux, brillant et légèrement lourd de satin de coton.

Quant au coton égyptien, c’est une matière première employée dans la fabrication de tissus et de draps. Variété de coton récoltée en Égypte, il est essentiellement composé de fibres extra longues, et se récolte traditionnellement à la main. C’est un tissu lisse, fin, somptueux et durable est tissé à partir de ses longues fibres qui sont soigneusement conservées au moment de la récolte. Le coton égyptien est considéré par beaucoup comme le coton le plus fin et le plus éblouissant. Pour plus d’infos sur le linge de lit en coton égyptien, consultez ce site https://cottonco.fr/linge-de-lit/coton-egyptien.html.

Satin de coton ou coton égyptien

Pour un sommeil confortable, vous devez choisir des draps doux. Il est préférable de bien choisir en comprenant les atouts du coton égyptien et du satin de coton. Les draps en satin de coton se vendent sur le marché à des prix abordables. Sa durée de vie est à peu près la même que celle de la plupart des draps en coton. Cependant, ces draps en satin de coton ont tendance à accumuler la chaleur. Par conséquent, chez certaines personnes, cela peut aggraver les allergies.

Par contre, le linge de lit en coton égyptien est généralement plus solide et plus cher sur le marché. Si vous souhaitez une meilleure qualité de sommeil, il faut le privilégier. Avec une moyenne de plus de 800 fils longs, votre lit est réchauffé même par temps froid. Plus vous le lavez, plus il devient doux et lisse. Les draps en coton égyptien respirant :

conserveront leur aspect unique année après année

se sentiront aussi sensuelle et confortable que le premier jour d’utilisation

Le linge de lit tissé à partir de coton égyptien ne bouloche pas. Parce qu’il s’agit d’un matériau rare et exclusif, durable et toujours frais et sophistiqué, il est plus cher que les autres tissus en coton et a suscité l’intérêt de certaines des principales marques de literie de luxe. L’avantage du coton à fibres longues est qu’il est non seulement confortable à porter, mais aussi très facile d’entretien. Il est recommandé de le laver une première fois après l’achat. Question lessive, vous devez privilégier les produits aux forts ingrédients naturels qui protègent les fibres de votre linge.