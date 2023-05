Valorisez votre morphologie grâce à votre style vestimentaire

Pour mettre en valeur votre morphologie, vous devez bien analyser votre silhouette. Vous pourrez choisir les coupes et les formes de vêtements qui vous mettent en avant. Les couleurs sont aussi importantes car elles peuvent illuminer ou assombrir votre teint. N’hésitez pas à opter pour des couleurs qui vous mettent en valeur. Les accessoires peuvent jouer un rôle clé dans la mise en valeur de votre morphologie. Ce sont de petits détails qui peuvent faire toute la différence. Alors, prenez le temps de choisir les accessoires qui vous subliment, que ce soit un collier, une écharpe ou une ceinture.

Mettez votre morphologie en valeur

L’analyse de votre morphologie est une étape importante pour valoriser votre style vestimentaire. Elle vous permettra d’identifier les points forts et les faiblesses de votre silhouette, afin de choisir des vêtements qui la mettent en valeur. Pour cela, commencez par observer la forme générale de votre corps : êtes-vous plutôt rectangle, triangle inversé ou sablier ? Examinez vos proportions : avez-vous une taille marquée ? Des jambes fines ou plus larges ?

A lire en complément : Comment s'habiller pour aller à une fête d'ados ?

Une fois que vous aurez identifié ces caractéristiques clés, il sera temps de chercher des coupes adaptées à votre morphologie. Si vous êtes rectangle, optez pour des vêtements ceinturés ou évasés qui créent du volume au niveau des hanches et/ou des épaules. Les triangles inversés devraient privilégier les hauts avec un décolleté plongeant et/ou des manches ballon pour ajouter du volume aux hanches et créer un effet visuel équilibré.

Les femmes ayant une morphologie en sablier peuvent tout porter ! Il suffit simplement d’éviter les coupures horizontales qui cassent l’équilibre naturel entre le haut et le bas du corps.

A lire en complément : Les essentielles vestes pour une garde-robe complète et polyvalente

Les coupes adaptées à votre silhouette

Pour les femmes ayant des jambes un peu plus larges, optez pour des pantalons de forme droite ou légèrement évasée. Évitez les pantalons moulants qui soulignent la largeur de vos hanches. Les talons hauts peuvent aussi aider à allonger visuellement vos jambes.

Les femmes avec une taille marquée devraient mettre l’accent sur cette partie du corps en portant des ceintures et en choisissant des vêtements cintrés, comme une robe fourreau, par exemple. Si vous avez une poitrine généreuse, choisissez un soutien-gorge adapté pour maintenir votre poitrine et éviter qu’elle ne soit trop visible.

Il faut choisir vos vêtements : les rayures horizontales peuvent ajouter du volume là où vous n’en voulez pas, tandis que les verticales ont un effet amincissant. Les motifs complexes ou très contrastés attirent l’attention sur la zone où ils sont placés ; fais attention donc où tu places tes motifs !

En suivant ces quelques conseils simples mais efficaces, vous réussirez facilement à valoriser votre morphologie grâce à votre style vestimentaire.

Des couleurs pour vous sublimer

En plus de la coupe et du style des vêtements, la couleur peut aussi avoir un impact significatif sur votre apparence. Les couleurs ont une influence subtile mais importante sur l’image que vous projetez. Il faut savoir quelles sont les couleurs qui mettent en valeur vos traits physiques.

Il faut comprendre qu’il existe deux types de teint : chaud et froid. Pour déterminer le type de teint que vous avez, regardez les veines à l’intérieur de votre poignet. Si elles sont vert-bleuâtre, alors vous avez une peau froide ; si elles paraissent plutôt verdâtres ou jaunâtres, cela indique un teint chaud.

Pour les personnes ayant un teint chaud, les couleurs qui conviennent le mieux sont celles avec des tons dorés ou cuivrés tels que le beige clair, le corail, le rouge brique ou encore l’ocre. Pour ceux dont le teint est froid, préférez plutôt des couleurs pastel comme le rose poudré, le violet lavande, le bleu ciel ou le gris perle.

Mais cela ne signifie pas pour autant que vous devez porter uniquement ces couleurs-là ; vous pouvez très bien porter une robe rouge vive même si elle ne correspond pas exactement à votre palette colorimétrique naturelle ! C’est avant tout une question d’équilibre entre ce qui met en valeur vos traits et ce dans quoi vous êtes à l’aise.

En suivant ces quelques astuces, vous pourrez facilement opter pour les couleurs qui mettent en valeur votre morphologie et ainsi avoir un style vestimentaire plus affirmé.

Les accessoires pour magnifier votre morphologie

En plus de la couleur, les accessoires peuvent aussi jouer un rôle important dans l’harmonisation de votre silhouette. Des bijoux bien choisis ou une ceinture judicieusement placée peuvent changer l’apparence d’une tenue en un clin d’œil.

Pour les personnes ayant une morphologie en forme de sablier, porter une ceinture fine au niveau des hanches peut aider à souligner leur taille marquée. Un collier plastron ou des boucles d’oreilles pendantes sont aussi des choix judicieux pour mettre en valeur le décolleté.

Si vous avez plutôt une silhouette en V, avec les épaules plus larges que les hanches et la taille peu marquée, optez pour des accessoires qui attirent l’attention sur le bas du corps. Une paire de chaussures colorées ou des bottines ornées permettent d’équilibrer la silhouette et donner l’impression que vos hanches sont plus larges qu’en réalité.

Les sacs à main peuvent aussi aider à mettre en valeur votre morphologie. Les femmes aux formes généreuses devraient privilégier les sacs structurés et rigides qui ne s’affaissent pas sous leur poids ; alors que celles ayant une morphologie plus menue auront tendance à être mieux servies par un grand sac cabas.