Sublimez votre tenue grâce aux styles de maquillage incontournables

La mode évolue sans cesse, et avec elle, les tendances en matière de maquillage. Pour être à la pointe du style et sublimer votre tenue en toutes circonstances, vous devez connaître et maîtriser les incontournables du maquillage. Des yeux charbonneux aux lèvres rouges, en passant par le teint lumineux, ces indispensables vous permettront de créer un look soigné et élégant. Que vous souhaitiez briller lors d’un événement spécial ou simplement affirmer votre personnalité, ces styles de maquillage intemporels sauront vous mettre en valeur et vous donner confiance en vous.

Sublimer sa tenue avec les tendances maquillage

Les tendances maquillage pour sublimer votre tenue évoluent chaque saison, et vous devez vous y adapter afin de ne pas être dépassé(e). Pour la saison automne-hiver 2021-2022, on retrouve notamment le style ‘nude glow’ qui met en avant un teint frais et lumineux avec des lèvres nude ou légèrement rosées. Les couleurs chaudes telles que le rouge foncé ou le bordeaux sont aussi très prisées cette année.

Pour celles qui aiment apporter une touche d’originalité à leur look, le maquillage graphique est aussi au rendez-vous cette saison. Très inspiré des années 80, ce style consiste à dessiner des formes géométriques sur les paupières et/ou les lèvres avec des couleurs vives comme le bleu électrique ou encore le rose fluo.

Si vous souhaitez un look plus sophistiqué et glamour pour une soirée spéciale, par exemple, optez pour un smokey eye intense accompagné d’une bouche glossy. Les nuances sombres conviennent parfaitement aux robes noires classiques, alors que les tons dorés peuvent donner du relief aux tenues aux accents métallisés.

N’oubliez pas qu’il est crucial de toujours adapter votre maquillage à votre style vestimentaire ! Il existe quelques astuces simples mais efficaces pour y parvenir sans erreur : privilégiez les tonalités pastel lorsque vous portez une robe colorée ; misez sur un rouge à lèvres flashy lorsqu’un total look noir s’impose… En suivant ces conseils pratiques tout en restant fidèle à vos goûts personnels, vous obtiendrez un maquillage en harmonie avec votre tenue, pour un résultat parfait à chaque fois.

Adapter son maquillage à son style vestimentaire

Pour un look plus décontracté et estival, vous pouvez opter pour un maquillage minimaliste. Le teint sera léger et ensoleillé avec des touches de blush rosées ou orangées. Les yeux seront soulignés d’un simple trait de liner noir ou marron avec une touche de mascara waterproof pour résister à la chaleur. Les lèvres quant à elles seront colorées avec des tons corail, pêche ou rose clair.

Si vous êtes plutôt adepte des looks rétro, le maquillage pin-up est fait pour vous ! Il se caractérise par un teint mat parfaitement uni et velouté, relevé par une bouche rouge flamboyante ainsi qu’un regard intensifié grâce à un trait d’eye-liner épais et une frange de faux-cils.

Si votre style vestimentaire se compose principalement de tenues bohèmes aux accents fleuris et romantiques, privilégiez les couleurs pastel sur vos paupières accompagnées d’une touche brillante sur les pommettes. Pour les lèvres, choisissez un gloss nude légèrement irisé qui saura sublimer votre sourire tout en restant discret.

Vous avez désormais toutes les cartouches en main pour adapter votre maquillage à votre garde-robe! N’oubliez pas que le choix du maquillage doit avant tout être guidé par vos envies personnelles mais aussi par l’occasion où vous souhaitez porter tel ou tel look.

Les couleurs de maquillage pour chaque tenue

Si vous préférez les tenues plus sobres et élégantes comme le tailleur-pantalon noir ou la robe de soirée, optez pour un maquillage sophistiqué. Un teint impeccable avec une poudre libre matifiante, des yeux soulignés d’un trait d’eye-liner intense accompagné de fards à paupières métalliques dans les tons argentés ou dorés donneront un look glamour. Pour les lèvres, osez le rouge profond qui ajoutera cette touche de sophistication recherchée.

Pour celles qui aiment jouer sur l’originalité en portant des tenues excentriques comme des imprimés léopard, zébré ou encore fleuri, le maquillage doit être tout aussi audacieux. N’hésitez pas à utiliser des couleurs vives sur vos yeux telles que du rose fuchsia ou du vert émeraude avec une ligne noire épaisse associée à un mascara volumisant. Les lèvres peuvent quant à elles rester neutres avec un simple gloss transparent.

Si vous êtes fan de streetwear et que votre dressing se compose principalement de sneakers colorées et de sweatshirts oversize, vous pouvez aussi adapter votre maquillage grâce au style grunge ! Privilégiez alors les teints mats parfaitement uniformes, sans oublier une touche rock’n’roll apportée par des smoky eyes intensifiés par du liner noir. Les lèvres seront quant à elles nude pour ne pas alourdir le regard.

Peu importe votre style vestimentaire, pensez à bien mettre en avant la pièce maîtresse de votre look.

Les erreurs à éviter pour un maquillage harmonieux

Si vous souhaitez éviter les faux pas en matière de maquillage, certaines erreurs sont à proscrire. Pensez à ne jamais surcharger votre teint et vos yeux en même temps. Si vous optez pour des fards à paupières colorés et intenses, préférez un teint discret avec une touche naturelle sur les lèvres.

Il faut savoir doser la quantité de produits utilisés afin d’éviter l’effet « plâtre ». Un trop-plein de fond de teint ou d’anti-cernes peut vite gâcher votre maquillage. Pensez à bien les étaler uniformément.

N’oubliez pas que chaque tenue a son propre univers et sa propre personnalité. Si vous adoptez un style vestimentaire extravagant comme une robe à paillettes ou une combinaison fluide imprimée léopard, choisissez votre maquillage avec parcimonie afin qu’il soit complémentaire plutôt qu’en compétition avec celle-ci.

Sublimer sa tenue grâce au bon choix du style de maquillage est un véritable art qui se travaille au quotidien.