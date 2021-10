Qu’est-ce qu’une veste porte avec une robe fluide ?

Il y a eu tellement d’articles écrits sur la façon de s’habiller à Paris qu’il est un peu difficile de séparer les mythes de la réalité…

Paris est une ville immense. Vous trouverez des Français habillés de tous les goûts possibles. L’autre jour, dans l’un des restaurants gastronomiques asiatiques de Paris (rue Ste Anne près de l’Opéra) j’ai vu une femme en plein look Deco Lolita kawai… Ce n’est pas habituel, mais c’est possible…

Mon premier conseil est donc : si vous ne vous souciez pas de vous adapter aux Français, habillez-vous comme bon vous semble.

Pourtant, il y a une sorte de look parisien « classic chic »… Quelque chose qui est souvent exagéré par les touristes qui tentent d’imiter « My Fair Lady »… On peut s’habiller avec des vêtements confortables, porter des chaussures plates tout en respectant parfaitement le code de Paris…

Voici donc les vêtements à emporter et à porter si vous voulez aller à Paris et avec des Français.

Quels vêtements les adolescents, les hommes et les femmes adultes français portent-ils tous les jours à Paris ?

Quoi ? les vêtements que portent les adolescents français à Paris ?

Les adolescents français portent des chaussures de sport, des sweat-shirts et des jeans taille basse (ou slim, selon l’année ! !) , mais généralement avec un t-shirt tendance et une jolie chemise ouverte sur le dessus du t-shirt.

On dirait qu’ils ont saisi la première chose à portée de main, mais ils y ont beaucoup réfléchi — garçons et filles.

Les t-shirts des groupes de hard rock et metal ne sont généralement pas si « cool » à Paris.

Les adolescentes françaises ne portent généralement pas non plus de tenues très sexy. Pas de short super court, pas de talons hauts pour les jeunes filles. Il serait considéré comme vulgaire selon les normes parisiennes. Les cropped-tops sont en place.

Pour les jeunes filles françaises, le maquillage est également généralement minimal et les filles en France commencent à porter un maquillage léger lorsqu’elles sont adolescentes (douze ans… Rarement avant).

Les chaussures de sport de marque sont très à la mode pour les adolescents français. Rien de trop flashy à moins que ce ne soit vraiment cette année-là… Typiquement Pensez par exemple à un Adidas blanc classique, avec un jean et un joli t-shirt.

Voyons maintenant comment les adultes français s’habillent à Paris.

Que portent les adultes français à Paris ?

Les grands français s’habillent plus près de ce que les Américains appellent le « business casual » : Ann Taylor, Ralph Lauren, Calvin Klein et The Gap sont de bons exemples de marques qui s’intègreront en France.

Les styles classiques sont toujours recommandés. Des couleurs classiques aussi. Éloignez-vous de tout ce qui est trop flashy… Pensez neutre… à moins que vous ne vouliez bien sûr vous démarquer !

Les shorts et les Nike sont parfaits pour se promener dans Paris l’après-midi et prendre un sandwich dans un café, mais si vous êtes un adulte, vous voudrez peut-être vous changer en khakis, en chemise et en chaussures en cuir lorsque vous allez dans un restaurant ou un bistrot.

La plupart des Parisiens portent des vêtements d’affaires décontractés lorsqu’ils vont au travail, et des vêtements plus décontractés et décontractés le week-end.

Cependant, ils ne sacrifient pas le style au confort. Ce n’est pas typique pour porter des pantalons de yoga ou des leggings de style running pour se promener à Paris. C’est confortable, certes, mais pas ce qu’un Parisien porterait (à moins qu’il ne soit en train de courir ou d’aller à son cours de yoga bien sûr…)

Les petites chaussures de tennis sophistiquées comme « Bensimon » ou « Converse » sont très tendance pour tous les groupes d’âge.

Dernièrement, il y a eu une mode loungewear à Paris… Alors oui, une tenue confortable est possible, mais il faut que ce soit une marque, et toujours dans des couleurs classiques.

Les marques sont importantes et enverront rapidement le message de votre appartenance à la classe sociale. Les Parisiens aiment les marques, surtout lorsqu’il s’agit d’accessoires (sacs, chaussures, foulards, bijoux…). La plupart d’entre nous remarqueront votre bracelet chaîne Hermès « ancre » classique…

Voyons maintenant une partie importante de l’habillage à Paris : s’habiller pour le soir, pour sortir.

Que portent les Parisiens le soir ?

Les touristes sont souvent démunis lorsqu’il s’agit de s’habiller pour sortir à Paris. Pour s’intégrer aux Français, n’en faites pas trop !

Que portent les Français lorsqu’ils sortent à Paris ?

Typiquement, les Français portent :

Une chemise habillée sur un jean propre et des chaussures en cuir : c’est parfait pour une soirée décontractée. Une veste de sport ou un pull en hiver complétera joliment votre tenue. Les cravates sont facultatives, bien que beaucoup de Français les portent pour le travail et lorsqu’elles sortez. Les parisiens préfèrent une chemise à manches longues, qu’ils retroussent ensuite plutôt qu’une chemise à manches courtes. Plain est toujours le meilleur choix. Éloignez-vous des shorts pour dîner dans un restaurant chic, mais les Khakis sont très bien.

Que portent les Françaises lorsqu’elles sortent à Paris ?

En règle générale, les Françaises portent :

Pour les Françaises, quand elles sortent le soir, n’en faites pas trop. Les Français préfèrent les bonnes coupes et les jolis tissus aux perles et aux robes de soirée. Ne portez rien de trop flashy : pensez à Armani, pas à Versace. La tenue peut être très simple — en fait, plus simple, c’est mieux — mais elle doit être assortie et bien ajustée. Emballez des objets qui n’ont pas besoin d’être repassés et que vous pouvez mélanger et assortir. Allez-y doucement sur le maquillage. Si vous avez de beaux cheveux, il y a de fortes chances que vous vous démarquerez bien de cette façon : les Parisiennes ne passent pas autant de temps sur leurs cheveux qu’aux États-Unis, donc c’est un gros avantage pour les femmes américaines

😊 Accessoirisez votre tenue à Paris !

À mon humble avis, les accessoires sont ce qui fait toute la différence dans une tenue.

Vous n’avez pas besoin de faire une valise énorme. Différentes écharpes, boucles d’oreilles et coiffures peuvent changer le look et l’ambiance d’une tenue noire standard.

Quant au sac à main, un sac à dos accentuera vraiment le look touristique. Je recommande un sac confortable à large bandoulière – qui se ferme bien avec une fermeture éclair (attention aux pickpockets), ou un étui latéral que vous pouvez porter à l’avant dans les zones bondées.

Je porte généralement soit un énorme sac à main, soit un petit étui !

Dans l’immense sac à main, je pouvais aisément ranger quelques achats (hé, je suis à Paris… la tentation est partout ! !). Je peux aussi porter un foulard, du maquillage et des boucles d’oreilles plus grandes : au cas où nous sortirions tout droit au dîner, je pourrai m’habiller un peu et rafraîchir mon maquillage (je n’en porte pas beaucoup de toute façon…)

Dans le petit étui, je portais simplement mon téléphone, cartes de crédit, un peu d’argent et des billets de métro ! C’est mieux pour mes épaules si j’ai l’intention de marcher beaucoup.

Qu’il soit petit ou grand, un sac à main habillera votre tenue et ajoutera une touche de couleur si vous portez du noir.

Accessoirisez ! Une paire de boucles d’oreilles peut vraiment changer l’ambiance d’une tenue ! Faites attention à vos chaussures lorsque vous vous habillez à Paris !

Faites attention aux chaussures que vous portez à Paris, elles font souvent une grande différence dans votre tenue.

Pour les femmes, ne portez pas de talon trop haut, ce n’est vraiment pas pratique à Paris et ce n’est pas si courant. Les talons courts ou les jolies chaussures plates sont parfaitement bien.

Si tout est acceptable pour le déjeuner, les chaussures de sport telles que les chaussures de course encombrantes et super colorées sont un grand non-non pour les adultes à Paris lorsqu’ils sortent le soir. Il est tendance pour les jeunes adultes de porter les dernières Adidas ou Converse, mais ce n’est pas typique pour les adultes matures, surtout lorsqu’ils sortent dans un cadre chic restaurant/bar.

En fait, depuis quelques années, porter des chaussures de sport à Paris est très en vogue : une bonne nouvelle pour les touristes ! Cependant, il y a généralement une différence entre les Nike à la mode et celles que vous porteriez réellement pour courir… Avec autant de choix de nos jours, une bonne idée pour une tenue bien agencée est de trouver une paire qui corresponde à la couleur de votre veste ou de votre pantalon.

Investissez dans une marque de chaussures plus jolie mais confortable comme Clarks. Ils sont polyvalents : vous pouvez marcher avec eux et ensuite sortir dîner sans changer.

Ça suffit avec la « théorie ». Permettez-moi de vous raconter comment je m’habille lorsque je voyage à Paris.

Que dois-je porter et emballer quand je vais à Paris ?

J’habite dans l’ouest de la France, en Bretagne. Je me rends souvent à Paris car toute ma famille y habite (je suis né et j’ai grandi à Paris).

Lorsque je me rends à Paris, je me promène souvent beaucoup. Mais je sors aussi beaucoup avec mes amis et ma famille.

Ce que j’emportez doit donc être vraiment polyvalent.

Qu’est-ce qu’une Française peut porter à Paris ?

Je suis une Française à la fin de la quarantaine. Permettez-moi de partager avec vous ce que je vais emporter pour un séjour de 5 jours à Paris en été :

deux robes décontractées (une noire, une avec des couleurs) que je peux porter de façon décontractée avec des sandales plates et une veste en jean, ou avec un pantalon fluide noir comme s’il s’agissait d’un haut long, ou que je peux habiller avec des chaussures à talons et des bijoux. une paire de jeans/pantalon confortable pour se promener dans Paris. une chemise et 3 hauts. le long d’une veste noire fluide, pour habiller mes tenues — elle s’accordera à la fois avec mes pantalons fluides, mes robes et mes t-shirts. un couple de longues écharpes colorées que je peux porter comme un drapé sur une épaule ou autour du cou s’il fait froid. Des colliers grands et longs que je sors de mon sac à main avant d’entrer dans un restaurant le soir. une paire de sandales confortables mais jolies pour une marche légère autour de Paris (ou des bottes plates hautes en hiver), une paire de chaussures très confortables (sandales ou chaussures de sport discrètes) si j’ai l’intention de marcher beaucoup, une paire de chaussures à talons quand on sort : j’aime les chaussures à plateforme car elles sont toutes les deux élégantes et un peu confortables — je ne fais pas de talons à pointes, trop de torture ! ! un maillot de bain. Parce que j’adore nager, j’en prends toujours un. Cela ne prend pas beaucoup de place, et qui sait ? ? ?

Qu’est-ce qu’un Français peut porter à Paris ?

Voici ce que mon mari a préparé pour notre voyage à Paris :

deux paires de pantalons kaki pouvant se zipper dans des shorts jusqu’aux genoux, une paire de jolis jeans , deux chemises à manches longues, cinq t-shirts à la mode , une paire de baskets confortables qui ont l’air un peu élégantes pour se promener en ville. Une paire de chaussures en cuir confortables mais habillées pour sortir la nuit/faire de la marche légère. une ceinture en cuir , une veste légère Olivier ne fait pas de cravates. Mais les cravates et le sport manteau sont une bonne idée à Paris si vous envisagez d’aller dans un endroit chic.

Les Français ne se déguisent plus pour aller au théâtre ou à l’opéra. Et on s’habille rarement vraiment pour aller au restaurant.

Habillez-vous si vous en avez envie ; c’est toujours une bonne chose en France et on ne sera jamais mal vu. Les Français aiment quand les gens s’habillent. Mais ne vous sentez pas obligé.

Il suffit de prêter attention à ce que vous portez, avec un bon équilibre entre confort et style, et vous vous adapterez parfaitement !

