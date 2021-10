Quelles chaussures pour les petits ?

Lorsque vous faites du shopping pour vos enfants, êtes-vous submergé par le choix de chaussures ? Il est tentant d’opter pour la paire la plus adorable, mais le choix de la meilleure chaussure pour votre petit garçon ou votre petite fille dépend davantage de la coupe et de la fonctionnalité que de la mode. Faire l’effort d’obtenir un bon ajustement maintenant aide à développer leurs pieds sains pour la vie.

« Le pied d’un enfant peut continuer à grandir jusqu’à environ 18 ans », explique Nicole Nicolosi, DPM, chirurgienne du pied et de la cheville. « C’est pourquoi le bon ajustement et le bon fonctionnement de la chaussure sont essentiels à la santé et au développement du pied de votre enfant. »

À court terme, des chaussures qui ne s’ajustent pas correctement peuvent créer des douleurs aux pieds pour votre tout-petit, ainsi que des callosités, des cors, des ongles incarnés ou des ampoules.

À long terme, des problèmes plus graves, comme des déformations du pied et des orteils, peuvent se développer. Si votre enfant porte des chaussures mal ajustées tout au long de ses années de développement, surtout avant l’âge de 5 ans, cela peut également entraîner d’autres problèmes de posture ou de marche à long terme, ou même causer maux de dos plus tard dans la vie.

En fait, de nombreux problèmes de pieds à l’âge adulte commencent par des chaussures mal ajustées ou de mauvaises expériences de pied pendant l’enfance, explique le Dr Nicolosi.

Elle offre cinq conseils pour vous aider à vous éloigner avec la meilleure paire :

1. Mesurez les pieds de votre enfant

Faites mesurer les pieds de votre enfant dans un magasin de chaussures au lieu d’essayer de le faire vous-même à la maison. Un associé du magasin disposera du meilleur équipement pour trouver la longueur et la largeur correctes pour les pieds de votre enfant.

Conseil supplémentaire : Il est préférable d’avoir votre tout-petit debout et de mettre un peu de poids sur chaque pied, ce qui l’allonge pour une mesure plus précise.

2. N’achetez pas trop gros

L’un des problèmes les plus courants rencontrés par le Dr Nicolosi est celui des parents qui achètent des chaussures trop grandes pour leurs enfants. C’est particulièrement inquiétant pour les nourrissons et les bambins qui apprennent juste à marcher et qui sont souvent bancaux sur leurs pieds, dit-elle.

« Les parents achètent souvent des chaussures plus grandes en pensant leurs enfants grandiront en eux et ils dureront plus longtemps », dit-elle. « Mais la réalité, c’est que les chaussures d’une demi-taille ou d’une taille trop grande rendent votre enfant vulnérable aux trébuches et aux chutes qui pourraient entraîner des blessures. »

3. Vérifiez toujours les orteils

Une largeur et une profondeur adéquates à l’avant de la chaussure ou à la pointe aident à prévenir le surpeuplement ou une pression accrue sur les orteils. Assurez-vous que votre enfant peut facilement bouger l’avant du pied dans ses chaussures et remuer librement ses orteils, sans glissement ni écrasement des orteils.

Laissez entre 1 et 2 centimètres (soit environ la largeur d’un pouce) de l’orteil le plus long jusqu’à l’avant de la chaussure. Plus de 3 cm, c’est trop grand, moins de 1 cm, c’est trop petit, dit le Dr Nicolosi.

4. Fonction beats style — optez pour de l’aide

Les enfants sont généralement énergiques et aiment les sports et autres activités physiques. Il est donc préférable de choisir des chaussures de sport à bout fermé avec soutien de la voûte plantaire, explique le Dr Nicolosi.

Les semelles en caoutchouc sont également idéales pour les enfants car ils ont une résistance accrue au glissement et contribuent à réduire le risque de chute. Les semelles dures permettent un meilleur soutien, tandis qu’une chaussure que vous pouvez plier librement d’avant en arrière (semelle souple) offre très peu de soutien et de contrôle du mouvement du pied, dit-elle.

L’American Orthopaedic Foot and Ankle Society suggère également d’acheter des chaussures fabriquées avec des matériaux respirants tels que le cuir, la toile ou la maille. Les pieds des enfants ont tendance à transpirer plus que les pieds des adultes. Ces matériaux peuvent aider à la circulation de l’air.

5. Si la chaussure n’est pas ajustée, remplacez-la

Si votre enfant est en pleine croissance, vous devrez peut-être vérifier et remplacer les chaussures aussi souvent que tous les trois ou quatre mois, explique le Dr Nicolosi.

Les pieds des enfants poussent souvent environ la moitié de la taille dans ce laps de temps, et ils ont besoin de beaucoup d’espace pour permettre à leurs pieds de grandir correctement, dit-elle.

Prenez le temps de mesurer et de bien ajuster vos chaussures et choisissez des modèles qui offrent un bon maintien, et vous mettrez vos enfants sur le bon pied pour la vie.