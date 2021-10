Quelle taille de vêtements féminins ?

OÙ ACHETER DES VÊTEMENTS GRANDE TAILLE TAILLE 28 ET PLUS La plupart des détaillants de grande taille voudraient nous faire croire que toute personne de plus d’une taille 28 n’a pas de chance. Pourtant, quand je marche dans la rue, je ne vois pas de femmes de taille 28 arborant leur beau corps dévêtu… donc ça doit signifier GASP qu’elles ont aussi besoin de vêtements à porter ! ! ! ! C’est choquant, je sais. Les gros ont besoin de vêtements. Les grosses FEMMES ont besoin de vêtements. Ils ont besoin de vêtements qui ne proviennent pas d’un grand magasin pour hommes (cependant, soyons honnêtes, nous avons tous l’air stellaire avec un bouton surdimensionné).

Celui-ci est donc pour mes grosses filles de taille 28 . L’industrie du vêtement grande taille vous laisse trop souvent derrière vous. Vous méritez de vous sentir incroyable dans tout ce que vous mettez sur votre corps.

Standard universel

Universal Standard crée des vêtements de qualité incroyable, des tonnes d’options et jusqu’à la taille 40 ! Ils se sont récemment engagés à créer de nouveaux styles dans leur gamme pleine grandeur et nous sommes rassurés ! Alors que de nombreuses femmes de taille plus les entreprises de vêtements font de leurs tailles étendues une priorité, Universal Standard le maintient au premier plan de leur mission. Leurs prix commencent autour de 50$.

Shakti

Avec des pièces adorables et bien faites, Eshakti propose des robes, jupes et hauts intemporels que vous pouvez personnaliser . Vous pouvez ajouter des manches, modifier la longueur, etc., le tout moyennant un petit supplément. Ils portent maintenant des pantalons de longueurs et de mesures personnalisées et même des combinaisons grande taille ! J’adore cette boutique, et beaucoup de mes vêtements viennent d’ici ! Peut être transporte jusqu’à la taille 36.









Rituel quotidien

Avez-vous vu cette nouvelle ligne sur Amazon ? ? ? Tout est inférieur à 30$ et il va jusqu’à la taille 7X (taille 40). Toutes les pièces sont des basiques et des essentiels qui peuvent être habillés ou décontractés. Vêtements taille plus à prix raisonnable au-dessus de la taille 28 qui arrivent dans deux jours ? ! OUI S’IL VOUS PLAÎT !







Catherines

Catherine’s est un incontournable pour de nombreuses personnes de plus de 28 ans. Ils peuvent porter jusqu’à une taille 36 (ou 5x), et ont tellement d’options ! Catherine’s n’est pas seulement un endroit idéal pour porter au quotidien, mais ils portent également des vêtements de sport, des soutiens-gorge et des vêtements d’extérieur impressionnants. Ils couvrent toutes vos bases ! ! ! Les prix commencent autour de 25$.







Mardi de Californie

Je suis complètement amoureux de cette marque. J’en ai plusieurs morceaux (mon préféré, vous pouvez voir ici). Tous leurs articles de maison sont créés jusqu’à la taille 6x/30 et sont d’une qualité incroyable. Soutenir les petites entreprises et obtenir des vêtements taille plus mignons en même temps ? Gagnez ! Les prix commencent autour de 60$.







Ashley Stewart

Ashley Stewart est une force incroyable dans la communauté des tailles plus depuis longtemps, et ils ont de superbes vêtements, et maintenant ils ont de superbes vêtements qui vont jusqu’à la taille 34/36 ! Bien que la sélection soit limitée, ils s’efforcent de faire entrer tous leurs modèles dans la gamme de tailles étendue très prochainement ! Leurs prix commencent autour de 25$.







Ulla Popken

Avec des tailles allant jusqu’à 38, Ulla Popken est un endroit idéal pour acheter des vêtements grandes tailles chics et branchés. Parce que toutes les filles grandes tailles ne sont pas super grandes, elles sont une excellente option pour les petites tailles plus avec leur option « courte » en jeans et pantalons ! Bien que la plupart des vêtements coûtent environ 50$, il existe une très bonne section « outlet » du site Web où vous pouvez trouver beaucoup de jolies choses pour un vol ! Je suis également très excité par leur nouvelle ligne de vêtements pour hommes qui va jusqu’à 7 fois !







SuperFit Her o

Superfit Hero est la marque de vêtements de sport taille plus très inclusive dont vous rêviez. Avec des tailles allant jusqu’à 7x (ou 40-42), ils vous couvrent pour tous vos besoins d’activité ou de détente. Ils sont confortables, et les ensembles assortis me font pâmer. Les prix commencent autour de 50$.







Fille Curve

Curve Girl est une nouvelle sur notre liste ! Ils portent jusqu’à la taille 8x et les jeans ci-dessous vont même jusqu’à une taille 46 ! Curve Girl pense que les femmes ne devraient pas être reléguées à des vêtements peu tendance simplement à cause de leur taille, et je suis tout à fait d’accord. Je suis très heureux d’avoir cette nouvelle ajout à notre liste et j’espère que vous les consultez ! Les prix sont également très raisonnables ! À partir de 25$ !







Du côté positif

Avec des tailles de 22 à 48 (1X-8X), le rendre grand convient vraiment à la femme plus grande taille. Ils ont des styles petits et longs dans leur pantalon, et plusieurs personnes m’ont dit que leur qualité était excellente. Cette marque est plus chère que d’autres, mais serait un endroit idéal pour des pièces de base comme un super jean. Les prix commencent autour de 70$.







Kiyonna

J’adore le look sophistiqué de cette marque. Ils ont de beaux vêtements de travail qui seraient incroyables à faire tourner autour d’un bureau. Bien que leurs prix soient plus élevés que certains de la liste, les pièces que j’en possède sont solides et m’ont duré longtemps. Et regardez comme certains de ces imprimés sont magnifiques ! Tailles jusqu’à 32 (5x), les prix commencent autour de 45$. Je recommande d’acheter dans leur boutique Amazon pour obtenir les meilleurs prix sur leurs articles !







Une chose que je sais avec certitude, c’est que nous avons besoin de plus de magasins de grande taille avec une taille supérieure à 28 ! ! ! Chaque fois que je mets à jour ce post, je me sens excité par les nouveaux arrivants et toujours un peu triste de voir un couple disparaître également. En tant que communauté de taille plus, j’espère que nous pourrons tous élever suffisamment notre voix pour insister pour que les marques commencent à s’adresser à un public plus large.

Joyeux shopping mes anges taille plus !