Quelle couleur de cheveux quand on a 40 ans ?

Conseils SoZo HAIR Salon

Vous voulez paraître plus jeune ? Nous arrivons tous à ce stade de la vie où nous voulons paraître plus jeunes. C’est une lutte. Nous changeons notre coupe de cheveux pour masquer les rides, le relâchement cutané, les taches de vieillesse dues aux dommages causés par le soleil, etc. Choisir une couleur de cheveux à plus de 40 ans fait une grande différence dans notre apparence. Nous changeons de style en matière de vêtements, de maquillage et oui, nous choisissons également des chaussures confortables plutôt que des talons hauts amusants. Nous dépensons des centaines de dollars en crèmes pour le visage, en soins de spa et en procédures pour garder nos jeunes. Ce que certaines personnes ne savent pas, c’est qu’il est important de choisir judicieusement la couleur de nos cheveux en vieillissant.

Faire face au changement

La peau mature évolue avec le temps. Nous avons tendance à devenir plus secs, ternes et moins élastiques. Nos cheveux font de même. Nous obtenons des cheveux gris qui peuvent être têtus à couvrir de couleur. Certaines personnes ont des taches blanches et notre couleur de cheveux n’est pas la même dans ces zones, donc certaines zones sont les nuance cible que nous voulons, tandis que les autres zones sont plus claires ou plus foncées.

La texture de nos cheveux change également. Des cheveux sains et brillants sont ce que nous aimons tous. Avec le temps, nos cheveux peuvent devenir crépus, ternes et secs. Jette tout ça ensemble et BAM… Nous avons des cheveux matures tenaces.

Changer la couleur de vos cheveux et vos produits capillaires est indispensable. Oui, l’ancienne règle qui veut que votre couleur de cheveux devienne plus claire lorsque nous vieillissons s’applique toujours dans la plupart des cas. Certaines personnes ont eu les cheveux foncés toute leur vie. Au fur et à mesure que nous vieillissons, notre teint change et nous devenons plus pâles. Par conséquent, nous devons aller un peu plus léger avec notre couleur de cheveux. Dans la plupart des cas, rester avec les cheveux plus foncés que nous avions quand nous étions plus jeunes peut nous vieillir. Il a l’air dur et non naturel, sans oublier que lorsque nos cheveux gris commencent à jeter un coup d’œil au cuir chevelu, ils sont plus visibles. Maintenant, nous devons colorer nos cheveux plus souvent.

Choisir le bon ton

Ne vous inquiétez pas, il existe plusieurs solutions de coloration des cheveux qui peuvent s’adapter à vos cheveux mûrissant et vous aider à allonger votre temps entre vos rendez-vous. La première chose que vous et votre styliste devez faire est de déterminer le ton qui vous convient le mieux. Un moyen simple consiste à regarder les veines du pli intérieur du coude. S’ils vous semblent bleus, vous devez choisir des tons de couleur de cheveux plus froids. S’ils ont l’air verts, vous devez choisir des tons de couleurs plus chauds. Cela s’applique également aux choix de maquillage et de couleur des vêtements.

Choix du niveau de profondeur

Une fois que vous avez déterminé la tonalité cible dont vous avez besoin, vous pouvez discuter avec votre styliste du niveau d’obscurité ou de luminosité souhaité. Être plus léger quand on a toujours été très sombre peut être effrayant. Faites des pas de bébé. Le meilleur moyen est de passer d’une demi-teinte à un briquet plein. Chaque fois que vous entrez, vous pouvez passer à un autre niveau de légèreté jusqu’à ce que vous atteigniez la profondeur souhaitée.

Ajouter quelques faits saillants

Une autre façon d’aller plus léger et d’avoir un look plus jeune consiste à ajouter des reflets à votre couleur unie. C’est peut-être un moyen plus facile de s’habituer à l’idée d’être un peu plus léger. Les reflets peuvent être aussi clairs que vous le souhaitez, ou vous pouvez les tonifier en une couleur caramel, un brun plus clair que votre teinte générale et/ou une nuance rouge amusante (froide ou chaude).

L’ajout de reflets à votre couleur unie peut être amusant et vous aider à vous habituer à être un peu plus léger. Ils aident également à estomper la ligne continue de repousse que vous obtenez et peuvent vous permettre d’aller un peu plus longtemps entre vos visites de couleur… Bonus ! !

Moderne et audacieux à tout âge

Ce n’est pas parce que nous sommes un peu plus vieux qu’avant que nous devions le regarder. L’ajout de nuances plus claires ou plus foncées à notre couleur unie peut toujours être moderne et audacieux. Les hautes lumières ou les basses lumières peuvent être placées dans certaines zones que vous souhaitez mettre en évidence. Ils peuvent être aussi audacieux que vous le souhaitez ou très mélangés. Vous pouvez ajouter plusieurs couleurs différentes de reflets et de basses lumières, même ajouter des couleurs de mode amusantes qui sont une tendance énorme en ce moment. Vieux, ça ne veut pas dire qu’il faut paraître plus vieux. Nous changeons tous notre alimentation, notre routine d’entraînement, notre budget, notre choix de vêtements, etc. N’oubliez pas que nous devons également changer la couleur de nos cheveux et les produits que nous utilisons. Je ne sais pas pour vous, mais je vais me battre pour garder ma jeunesse. Vous pouvez aussi… Alors accrochez-vous, mettez vos ducs en place, et venez me voir ici !

À PROPOS DE :

SoZo Salon Tips est un blog sur les conseils, astuces et astuces pour les salons de beauté. Le SoZo HAIR by Bajon Salon & Spa dessert la grande région de Cincinnati. Nous sommes situés à Olde West Chester, à l’angle des rues Cincinnati-Dayton et West Chester. Nous sommes à quelques minutes en voiture de Mason Oh et Fairfield Oh… un grand salon de coiffure de la ville sans le grand lecteur et la circulation.

Article de Michelle B. avec SoZo HAIR depuis 12 ans. Michelle possède 25 ans d'expérience dans la création de cheveux. Elle est à la pointe de la couleur des cheveux et des techniques avec une passion au-delà de la comparaison !

