Quel genre de robe de mariée pour les hanches larges ?

Travaillez avec vos courbes et choisissez le meilleur style vestimentaire pour votre silhouette grâce à notre guide facile sur le facteur de wow instantané – Shape Shifters : Wedding Gowns To Flatter Your Curves

Le sablier

A voir aussi : Comment s'habiller en pin-up ?

Vous avez : la silhouette de rêve de toutes les filles ! Une petite taille caractéristique avec des épaules et des hanches aux proportions égales crée des courbes aux bons endroits.

Allez-y… Vous pouvez porter presque n’importe quel style. Des robes avec une taille cintrée et des détails, comme une ceinture ou une fleur, mettront en valeur vos meilleurs traits. Un corset avec un décolleté en cœur soutiendra le buste et soulignera votre petite taille – ajoutez la robe de bal et vous aurez un romantisme époustouflant. Mais de même, une queue de poisson élancée qui s’évasera sous le genou ajoutera encore plus de courbes et suinte de glamour. Même une simple robe mince fonctionnera à merveille dans tous vos virages.

A lire en complément : Comment porter un jean en 2021 ?

Évitez : les lignes Empire, qui tombent sous le buste, et tout le reste qui déguise votre petite taille.

L’ovale

Vous avez : des épaules étroites avec une taille et un ventre plus larges, et des jambes élancées.

Allez-y… Les cols en V créeront de la forme et garderont l’accent sur le décolleté. Les corsets avec coutures, plis ou fronces allongeront le torse et soutiendront les bustes plus grands, tout en créant une forme pour les plus petits bustes. Les styles avec un corsage plus long, comme la coupe sirène, la queue de poisson et la trompette feront le point focal de votre moitié inférieure et créeront de la forme. Si vous voulez mettre l’accent sur votre buste tout en évitant les tissus qui vous serrent le ventre, essayez une ligne empire, qui par-dessus le ventre. Les tissus doux comme la mousseline de soie ou les volants ajouteront également une touche féminine.

Évitez : trop de détails ou d’embellissements sur la moitié supérieure, y compris des couches, des volants ou des appliques autour de la taille – cela ne fera qu’attirer l’attention sur cette zone et ajouter du volume à cette section.

Le Triangle inversé

Vous avez : des épaules larges avec une taille et des hanches étroites.

Allez-y… L’astuce consiste à équilibrer la moitié inférieure avec la partie supérieure tout en créant des courbes. Allongez le buste avec des lignes verticales – un col en V, un décolleté en cœur ou des fronces symétriques en A. Les robes bustier fonctionnent mieux. Des modèles avec une taille cintrée, des ornements comme une fleur assise sur la hanche ou un tissu supplémentaire fonctionneront tous pour créer une forme de sablier. Les robes de bal ou les jupes trapèze, les styles coupe sirène, queue de poisson et trompette qui s’évasent en dessous ajouteront de la forme à votre moitié inférieure et équilibreront le haut, tout comme un train ou une jupe fluide.

Évitez : les détails lourds sur le buste — cela fera de cette zone le point focal.

Le Diamant

Vous avez : un petit buste avec des épaules et des hanches étroites, et une section médiane plus large.

Allez pour… Améliorez vos épaules étroites en vous concentrant sur les détails en haut — Les cols en V, les lignes verticales et les lignes empire avec des ornements, des fronces ou des crêpes susciteront tous l’intérêt. Un corsage court qui s’évasera à la taille créera une forme de sablier. Choisissez des tissus légers comme le tulle ou la mousseline de soie, qui tombent doucement sous le buste pour une silhouette douce. Des tissus plus lourds comme le satin duchesse et des styles plus structurés aideront également à aplatir le ventre.

Évitez : les décolletés horizontaux, les détails sur la partie la plus large de votre taille et la taille cintrée – ils mettront tous en valeur cette zone.

Le Triangle

Vous avez : des épaules étroites, un petit buste et une moitié inférieure généreuse.

Allez-y… La robe de bal a été faite pour vous (avec beaucoup d’amour !). La robe de bal est la robe de mariée par excellence et est parfaite pour la mariée princesse – un corset ou un bustier moulant met en valeur votre moitié supérieure élancée, apporte du soutien et crée de la forme pour les petits bustes. Tissus plus lourds ajoutera de la profondeur et à la moitié supérieure pour équilibrer les proportions, tout comme les embellissements et les appliques florales. Vous êtes également l’un des rares chanceux à pouvoir porter un décolleté plongeant et une ligne empire qui tombe sous le buste et coule doucement sur vos courbes sera magnifique. Déguisez une moitié inférieure plus grande avec une jupe de bal ample qui s’évase à la taille ou aux hanches, ou une traîne à couper le souffle.

éviter : À les styles ajustés de la taille vers le bas.

Le rectangle

Vous avez : Les épaules, la taille et les hanches sont toutes proportionnellement similaires.

Partez pour… Des styles qui créeront de la forme et du mouvement autour du haut de votre corps. Le décolleté en cœur et les décolletés plongeants ajoutent des courbes et de l’intérêt à la moitié supérieure, tandis que les robes bustier avec beaucoup de formes comme une queue de poisson, une robe de bal et une coupe sirène créent une silhouette magnifique. Les volants, les détails et les tissus délicats et doux comme la dentelle et la mousseline ajouteront également une touche féminine sentir.

Évitez : coutures verticales, fourreau, taille basse comme les robes de style vintage des années 1920 – elles mettront en valeur une forme droite vers le haut et vers le bas.

5 Mariages les plus chers du monde