Quel est l’intérêt d’établir un budget ?

La budgétisation est un outil essentiel pour prendre le contrôle de vos finances, même dans un environnement économique normal. Au milieu du chômage historique et des difficultés financières provoqués par la pandémie de COVID-19, il est plus important que jamais d’avoir un plan pour répondre à vos besoins fondamentaux, rembourser vos dettes et investir dans votre avenir.

Et pour ceux qui ont déjà un budget en place, le moment est peut-être venu de le réévaluer. Ce qui était logique auparavant pourrait ne plus s’appliquer. Par exemple, si le remboursement de la dette est une priorité financière fondamentale, la sagesse financière conventionnelle pourrait ne pas s’appliquer autant à l’heure actuelle. Pour ceux qui n’ont pas de fonds d’urgence, l’auteure et éducatrice financière Tiffany « The Budgetnista » Aliche recommande de ne faire que des paiements minimaux en faveur de la constitution de l’épargne.

D’autres ont constaté que les exigences en matière d’abris sur place ont soudainement modifié leurs priorités de dépenses — et ont même produit des économies sous la forme de vacances abandonnées, d’abonnements à des gymnases et d’autres dépenses non essentielles. Le moment est peut-être venu de verrouiller ces économies et de réorienter cet argent vers un fonds d’urgence, des investissements ou des paiements de dette.

Quelle que soit votre situation financière, lorsque vous créez ou réexaminez un budget, vous devez suivre ces étapes pour vous approprier.

« Le meilleur type de budget est celui où les gens ont aligné leurs valeurs sur la façon dont ils dépensent leur argent », explique Erin Lowry, auteure de « The Broke Millennial : Stop Scraping by and Get Your Financial Life Together ». Trouver un style qui correspond à votre étape actuelle de la vie et qui s’harmonisera avec vos objectifs est la clé d’une budgétisation réussie à long terme, a-t-elle dit. « Ce n’est pas censé être restrictif, c’est censé vous donner le contrôle. »

Comme pour tout ce qui est dans la vie, il n’existe pas de solution universelle. Les rouages de votre stratégie budgétaire dépendront de vos objectifs, de votre personnalité et de votre style de vie. Mais à la suite de ces les principes fondamentaux peuvent vous aider à réussir.

1. Connaissez vos revenus

La première étape de la création d’un budget consiste à savoir combien vous gagnez. Et comme la plupart de vos dépenses les plus importantes sont payées mensuellement, il est courant de mesurer votre revenu mensuel. Cela est simple si vous êtes salarié ou si vous avez un chèque de paie régulier. N’oubliez pas que vous devez vous concentrer sur votre salaire à emporter, ou sur le montant d’argent net après impôts et toute déduction avant impôt, comme les primes d’assurance maladie ou les cotisations 401 (k).

Si vos revenus ne sont pas constants, un budget hebdomadaire ou bimensuel pourrait être plus logique. Cela s’applique aux propriétaires d’entreprises, aux pigistes, aux entrepreneurs indépendants et à toute personne dont le revenu principal provient de pourboires ou de commissions.

2. Suivez vos dépenses

Une fois que vous savez combien vous avez à gagner, il est temps de maîtriser vos dépenses. Lorsque vous débutez, Lowry vous suggère de consulter les relevés bancaires et de carte de crédit de chez au moins au cours des trois à six derniers mois. « Cela peut être une pratique tellement révélatrice », dit-elle. « Vous pensiez dépenser 200$ par mois pour aller manger avec des amis et aller aux happy hours, et en fait, vous dépensiez 450$. »

Une bonne façon de classer vos dépenses consiste à les diviser en deux catégories : les dépenses fixes et les dépenses variables. Les coûts fixes, comme l’assurance maladie, le loyer ou l’hypothèque, ne changent pas d’un mois à l’autre. Vous devez également tenir compte des dépenses irrégulières fixes que vous ne payez pas chaque mois. Les taxes foncières, certaines primes d’assurance et l’immatriculation des véhicules sont des exemples de factures qui ont un coût fixe, mais qui sont payées annuellement ou trimestriellement. Vous pouvez comptabiliser ces dépenses en divisant le coût annuel par 12 et en l’ajoutant à votre budget mensuel.

Tout le reste est une dépense variable, y compris l’essence, l’épicerie, les repas au restaurant et les événements spéciaux. Les dépenses variables sont plus difficiles à budgétiser, mais en examinant vos habitudes de dépenses passées, vous en aurez une bonne idée de ce qu’il faut budgétiser chaque mois.

3. Comparez les revenus et les dépenses

Il est maintenant temps de regarder vos gains et vos dépenses côte à côte. C’est peut-être l’étape la plus effrayante, mais c’est la plus importante. Vous voudrez gagner plus que ce que vous dépensez, et savoir où vous en êtes est est la première étape pour arriver là où vous voulez être. Peu importe où vous commencez, vous pouvez faire des mouvements pour vous orienter dans la bonne direction.

Si votre ratio revenus/dépenses est faible, le moyen le plus rapide de le renverser est de réduire vos dépenses variables. La réduction des déplacements ou des achats peut rapidement ajouter de la flexibilité à votre budget, mais ce n’est pas la solution à long terme la plus durable. Vous voudrez également réfléchir à des moyens d’augmenter vos revenus et de réduire vos dépenses fixes.

Les modifications les plus importantes que vous apportez prendront le plus de temps à s’ajuster. Déménager dans une maison ou un appartement moins cher peut vous faire économiser des tonnes en coûts d’entretien et de logement au fil des ans. Et les revenus que vous pourriez gagner en travaillant sur une cohue, en obtenant une promotion ou en changeant de carrière font que sauter le prochain café au lait semble sans conséquence en comparaison. Mais les deux peuvent prendre des mois, voire des années, et la patience est essentielle.

4. Choisissez le bon outil pour automatiser votre budget

Le bilan de vos revenus et de vos dépenses est la première étape de la création d’un budget réussi. Une fois que vous disposez de cette base pour votre budget, vous pouvez trouver le bon système ou l’outil de budgétisation approprié.

Vous pouvez configurer un système qui fonctionne correctement sans aucune application de budgétisation compliquée. Aliche croit que l’automatisation est la clé d’un budget réussi, mais elle n’utilise aucune des applications populaires. Elle garde les choses simples en utilisant le dépôt direct pour séparer l’argent qui entre dans les comptes pour les dépenses, le paiement des factures et l’épargne. Elle paie ses factures avec la fonction de paiement automatique de sa banque et garde une trace de tout cela avec une feuille de calcul Excel (Google Sheets fonctionne aussi).

Si vos revenus est plus imprévisible, Lowry recommande d’utiliser un budget basé sur zéro et affirme que l’application You Need a Budget est la meilleure solution pour cette stratégie. Avec la budgétisation à base zéro, vous baserez vos dépenses du mois en cours sur le revenu du mois précédent, et chaque dollar est comptabilisé, sans qu’il ne reste plus rien à la fin du mois. L’argent que vous ne consacrez pas aux dépenses est utilisé pour rembourser vos dettes, investir ou utiliser pendant des mois où vous ne gagnez pas autant. Cela vous encourage à économiser pendant les périodes de « fête » et vous donne un coussin en période de « famine ».

Il n’y a pas de pénurie d’applications et de services de budgétisation parmi lesquels choisir, allant de gratuit à 12$ et plus par mois. Quel que soit le prix, le meilleur outil sera celui qui vous aidera réellement à faire le travail. Vous constaterez peut-être que l’interface utilisateur ou que les publicités placées sur les applications gratuites ruinent l’expérience pour vous. Et payer pour une application de budgétisation élégante peut être une dépense supplémentaire inutile, car vous pouvez télécharger le budget modèles pour Excel ou Google Sheets gratuitement. N’oubliez pas que l’outil spécifique que vous utilisez est moins important que de développer une habitude de budgétisation qui correspond à votre style de vie.

Astuce Pro

Commencez à établir un budget simple ! En consacrant un petit montant de chaque chèque de paie à l’épargne, vous pouvez créer l’habitude sur laquelle bâtir.

Un budget ne doit pas seulement vous aider à vous en sortir, il devrait vous aider à aller quelque part. Cela signifie que vous devrez vous fixer des objectifs et revoir régulièrement votre budget pour ajuster votre cours.

Définir des objectifs

Des objectifs efficaces vous donnent une raison de dépenser moins que ce que vous gagnez et d’aligner votre argent sur vos valeurs. Les objectifs sont vos priorités. Si vous n’avez pas de fonds d’urgence ou d’épargne-retraite, ou si vous avez des dettes à taux d’intérêt élevé, ceux-ci devraient figurer en bonne place sur votre liste.

Urgence

fonds Vous devrez trouver un équilibre entre le remboursement de la dette et l’épargne pour un fonds d’urgence ; le montant que vous devez mettre de côté est un sujet de débat parmi les experts. Lowry suggère qu’au strict minimum, vous devriez mettre de côté un mois de frais de subsistance (idéalement plus) pendant que vous remboursez vos dettes. Aliche recommande de constituer des réserves pour couvrir six mois de dépenses de base dans le climat économique actuel, car lorsque des dépenses imprévues surgissent, « aucune épargne sans dette n’est égale à la dette ». Trouvez un numéro avec lequel vous êtes à l’aise et faites-en la cible.

Le remboursement de la dette

Il existe de nombreuses tactiques différentes pour rembourser efficacement la dette. L’une des stratégies consiste à se concentrer sur la dette dont le taux d’intérêt est le plus élevé, tout en ne payant que le minimum sur toutes les autres. C’est ce qu’on appelle la méthode de l’avalanche de dettes et vous aidera à rembourser vos dettes plus rapidement en payant moins d’intérêts. Cependant, essayer de gravir d’abord votre plus haute montagne de dettes peut être décourageant. Si c’est le cas, vous pouvez créer un élan en utilisant la méthode boule de neige, dans laquelle vous vous attaquez d’abord à votre plus petite dette. Une fois que cela est remboursé, prenez ce que vous payiez pour cette facture et mettez-le immédiatement au travail sur votre prochaine dette la plus importante. L’inspiration qui vient de récolter de petites victoires peut transformer vos perspectives financières d’une manière qui n’est pas reflétée dans les chiffres.

Objectifs à long terme comme la retraite

Vous voudrez également mettre de côté des fonds pour des achats plus importants et des objectifs à long terme, comme une maison, les études de vos enfants ou la retraite. Si votre employeur fait correspondre les cotisations à votre 401 (k), vous devez faire tout votre possible pour contribuer jusqu’à la correspondance. Pensez-y de cette façon : si votre emploi correspond à 50 % de vos cotisations 401 (k) jusqu’à 5 %, avez-vous une autre opportunité d’investissement qui rapportera instantanément un rendement de 50 % ? Sans doute rien de légal, alors prenez-le. Pour toute personne qui n’a pas de régime de retraite parrainé par l’employeur, vous pouvez ouvrir un IRA à un courtage à rabais comme Vanguard, et visez à maximiser vos cotisations chaque année (6 000$ pour 2020).

Quels que soient vos objectifs, inscrivez-les dans votre budget et mettez ces fonds de côté en premier. Considérez vos objectifs comme des dépenses fixes qui sortent du top. Commencez petit. Ne sortez pas trop fort ou trop vite de la porte. Si vous planifiez trop de sacrifices, vous risquez d’échouer à long terme.

« Les sacrifices excessifs sont vraiment préjudiciables aux budgets, car on ne peut pas continuer à le faire », déclare Aliche. Elle croit qu’il faut commencer par une petite somme d’économies sur chaque chèque de paie. Il ne s’agit pas du montant d’argent que vous économisez, mais de créer la bonne habitude.

Revisitez et affinez

Prévoyez de vérifier régulièrement votre budget, surtout lorsque vous débutez. Ne vous attendez pas à ce que tout soit parfait dès le premier essai. Soyez flexible et apportez des ajustements à mesure que votre situation change. Conservez les outils et les stratégies qui fonctionnent pour vous et Lancez ceux qui ne le sont pas et ce n’est pas grave de ne pas le faire à 100 % dès le départ, tant que vous vous dirigez dans la bonne direction.

Dès le début, vérifier votre plan budgétaire une fois par semaine est un bon moyen de rester sur la bonne voie. Ensuite, une fois votre système affiné, des vérifications mensuelles pour surveiller la diminution de votre dette et la croissance de votre épargne peuvent être un excellent moyen de continuer à prendre des décisions financières saines aujourd’hui.