Quand les soldes en Belgique ?

Un escalier en acier compense les menuiseries de couleur algue et les surfaces en marbre à l’intérieur de cet appartement belge conçu par les architectes locaux Carmine Van Der Linden et Thomas Geldof.

Van Der Linden et Geldof ont pensé que l’utilisation de matériaux et de couleurs naturels refléterait l’emplacement côtier apaisant de cet appartement de deux étages, entouré de dunes de sable et de berges herbeuses.

La cuisine de l’appartement est dotée d’armoires de couleur algue-marine Dans la cuisine de l’appartement, le dosseret, les étagères et les armoires en bois de bouleau lambrissées ont été teintés d’un vert trouble.

« Le choix de la couleur du bois fait subtilement ressortir la couleur des algues marines de la mer adjacente et les marrams des dunes environnantes », ont déclaré les architectes.

La même teinture verte a été appliquée sur les murs lambrissés de l’appartement Cette teinte verte se poursuit sur une poignée de murs bordés de bois de l’appartement et dans les toilettes des invités, qui sont équipées d’un marbre gris violet bassin.

Le marbre Alga Marina a ensuite été utilisé pour fabriquer les plans de travail de cuisine et la surface d’une table de préparation centrale. Il est soutenu en dessous par des poteaux en métal argenté entrelacés.

Les toilettes pour invités comprennent un lavabo en marbre Les architectes ont recouvert les surfaces restantes de l’appartement d’une peinture blanche qui laisse une finition texturée semblable à de l’argile, dans l’espoir de favoriser un « sentiment inconscient de silence et de sérénité ».

Le terrazzo gris foncé traverse également le sol.

Un mur du salon présente une séquence d’étagères s’étendant sur les deux étages de l’appartement, offrant au propriétaire un endroit pour exposer des livres ou des ornements chéris.

Un escalier en acier galvanisé relie les deux étages de l’appartement Les étagères servent également de toile de fond à un escalier en colimaçon ouvert en acier galvanisé. Ce matériau a été spécifiquement choisi par Van Der Linden et Geldof, car ils ont estimé qu’il avait un effet presque nacré. qualité.

« Avec sa méthode de construction extrêmement logique et pragmatique, cet objet se présente comme une « pièce unique » dans l’espace de vie ouvert », expliquent-ils.

La menuiserie blanche pâle domine la chambre principale La menuiserie lambrissée, semblable à celle de la cuisine, apparaît à nouveau dans la chambre principale à l’étage, mais cette fois dans une couleur blanchâtre.

À ce niveau de l’appartement, il y a aussi une salle de sauna presque noire qui est frontée par un panneau de vitrage, offrant une vue sur le paysage balnéaire.

L’appartement comprend également un sauna offrant une vue sur l’extérieur Il s’agit du premier projet d’intérieur collaboratif de Van Der Linden et Geldof, qui sont respectivement basés à Gand et à Anvers.

Parmi les autres maisons belges remarquables, citons l’appartement A de l’Atelier Dialect, qui dispose d’une salle de bains vert menthe, et le penthouse Spinmolenplein de l’architecte Jürgen Vandewalle, qui est simplement disposé autour de trois blocs de meubles.

La photographie est de Piet-Albert Goethals.