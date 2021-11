Pourquoi j’ai de la cellulite sur les cuisses ?

Le fait est que la plupart d’entre nous souffre de cellulite. Cependant, c’est aussi un fait que la plupart d’entre nous en sont mécontents, et aimerions pouvoir trouver comment nous en débarrasser sans remanier nos vies ou dépenser une fortune absolue (nous vous regardons, rayon de produits chères…) Alors, comment réduire la cellulite une fois qu’elle vous regarde dans le miroir ? Et si vous n’avez pas encore vu de fossettes d’écorce d’orange sur vos cuisses, comment pouvez-vous les garder à distance ? Si vous vous demandez comment vous débarrasser de la cellulite, nous sommes là pour vous dire que ce n’est pas impossible, et heureusement, il ne s’agit même pas de lotions et de potions coûteuses. Il existe plusieurs façons simples de le réduire, et de plus, vous pouvez les lancer dès aujourd’hui ! Environ 80 à 90 % d’entre nous ont de la cellulite, donc si vous en avez, vous n’êtes pas seul. Elle est causée par une accumulation de graisse qui pénètre dans la couche supérieure de la peau, ce qui donne cet aspect de peau d’orange alvéolée. La cellulite ne fait pas de discrimination et peut apparaissent indépendamment de la forme ou du type de corps, vous pouvez donc le trouver sur vos cuisses, vos fesses, le haut des bras ou le ventre, que vous soyez une taille 8 ou une taille 18. Il est également génétique, donc si votre mère en souffre, vous constaterez peut-être que vous êtes plus susceptible de l’attraper aussi. Mais bien que vous ne puissiez peut-être pas éviter de l’avoir en premier lieu, il y a plusieurs choses que vous pouvez essayer de réduire et d’améliorer l’apparence de votre peau à long terme. Ces exercices vous aideront également à perdre du poids facilement – en même temps ! Nous sommes vendus. Suivez ces 10 étapes simples et vous constaterez une réduction de la peau d’orange en un rien de temps. Prêt à commencer ? Quel est votre meilleur conseil pour vous débarrasser de la cellulite ? Laissez-nous un commentaire Facebook et partagez vos astuces préférées !

A lire également : Quelle bague pour quel doigt ?