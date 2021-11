Où trouver un jean quand on est petit ?

Les 4 caractéristiques qui font un ajustement parfait, ainsi que la façon de trouver un ajustement flatteur pour votre type de corps

Nous portons des jeans depuis près de 150 ans. Ils sont devenus omniprésents, tout le monde les porte ! Alors, comment se fait-il qu’il soit si difficile de trouver une paire qui vous convient ?

De petites différences entre les tailles, les tissus, les mesures, le traitement et une foule d’autres facteurs peuvent faire de grandes différences dans la façon dont deux paires de jeans vous ressemblent. Et cela ne tient même pas compte de vous et de votre type de corps.

A découvrir également : Quelle veste pour un mariage ?

Vous recherchez un jean de qualité et d’autres articles essentiels bien faits ?

Consultez nos guides d’achat avant votre prochain achat. Nous vous guidons vers les meilleurs jeans à lisière brute, vestes en jean, flanelles épaisses et plus encore.

Vous préférez écouter ?

Dans l’épisode 10 du Podcast Denimhunters, Thomas discute de son guide d’ajustement pour hommes. Vous pouvez écouter dans le lecteur intégré ci-dessus ou sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, et Stitcher.

A lire aussi : Comment porter un jean en 2021 ?

Dans ce troisième article, la série sur l’achat de jeans, je regarde pourquoi la coupe est le critère le plus important pour trouver un jean que vous allez adorer et porter. Ce n’est pas seulement mon opinion, mais les études de consommation le disent aussi ! Ce guide de coupe détaillé gratuit pour les jeans pour hommes vous aidera à trouver des jeans qui vous conviennent vraiment.

Les quatre épisodes de la série sur l’achat de jeans sont :

Comment acheter un jean « parfait »

Comment laver son jean

Comment trouver l’ajustement parfait (cet article)

Comment réparer votre jean

C’est plus que la taille et la taille de votre tour de taille

Le type européen moyen mesure environ 178 cm et porte probablement quelque chose comme un tour de taille 31 ou 32 en jean. Si c’est vous, félicitations, la plupart des jeans vous iront (probablement) très bien. C’est parce que les jeans sont généralement conçus en fonction des mesures des hommes moyens.

Mais en tant que personne qui mesure 178 cm et porte généralement une taille 31 (donner ou prendre), je sais par expérience directe que même nous, les gars de taille moyenne, avons du mal à trouver des jeans qui vont bien. Il y a bien plus que les mesures de notre tour de taille et de notre taille.

Trouver un jean parfaitement ajusté présente différents défis pour les deux sexes. Les femmes veulent généralement que les jeans accentuent ou cachent leurs courbes. Ce n’est pas (autant) un problème pour la plupart des hommes. Dans ce guide de coupe gratuit pour les jeans, je l’examine du point de vue d’un homme, mais la plupart des conseils fonctionnent également pour les femmes.

Au bon vieux temps, les jeans étaient des vêtements de travail : des vêtements de tous les jours qui devaient être durables. Son apparence était moins importante. Cela signifiait que les coupes étaient généreusement coupées et que les jeans devaient convenir à tous les types de corps. Lorsque le jean bleu est devenu une grande entreprise et un article de mode, les créateurs ont commencé à améliorer les coupes pour obtenir des looks spécifiques. De nos jours, les modélistes développent des techniques et des méthodes de couture qui créent un ajustement parfait.

Les jeans sont souvent décrit comme une seconde peau. Et parce que nous portons nos jeans pratiquement tout le temps, ils voient leur part d’usure et il faut généralement débourser beaucoup d’argent pour acheter une paire de qualité.

C’est pourquoi vous voudrez qu’ils vous correspondent bien et montrent vos bons côtés. Il n’y a pas de réponse définitive à la taille des jeans, mais l’objectif est de trouver quelque chose qui équilibre vos proportions et met en valeur vos meilleurs attributs.

En règle générale, vous devriez toujours être en mesure de répondre « oui » à ces deux questions lorsque vous essayez un jean :

Vous sentez-vous à l’aise ? Êtes-vous convaincu que vous avez l’air bien en eux ?

Dans cet esprit, examinons de plus près les quatre caractéristiques tangibles à prendre en compte lorsque vous magasinez des jeans.

Les 4 caractéristiques qui font ou cassent l’ajustement

Trop souvent, nous sommes dictés par les tendances, ce que portent vos amis, ou même un tissu ou un look particulier. lorsque nous achetons des jeans. Recherchez plutôt un jean qui convient à votre corps.

De nombreux consommateurs achètent la coupe prescrite par la mode (probablement un skinny). Si vous examinez la question du point de vue du tailleur ou du point de vue technique, un skinny ne serait (presque) jamais recommandé », explique Paul Kruize, qui fabrique des jeans sur mesure.

Pour trouver un jean qui vous permet de vous sentir à l’aise et d’avoir fière allure, considérez ces quatre caractéristiques de la coupe : la forme de la jambe, la taille, la longueur (également connue sous le nom de « break ») et le tissu.

La forme de la jambe

La forme de la jambe est ce qui vous donne les différents types de coupes. Il est déterminé par trois mesures : la cuisse, le genou et l’ouverture de la jambe. Tous sont mesurés avec le jean à plat, puis les chiffres sont doublés.

La cuisse est le haut de la jambe, et elle est mesurée à angle droit juste sous l’entrejambe. Pour obtenir toute la largeur de la cuisse, vous devez inclure un peu de tissu à l’arrière de la jambe, et pas seulement la largeur de l’avant de la jambe. Le genou mesure 35 cm (14 pouces) en bas de l’entrejambe à partir de l’entrejambe. L’ouverture de la jambe correspond à la mesure de l’ourlet.

Voici quelque chose qui serait normalement défini comme une coupe ample. La combinaison de ces mesures vous donne la forme de la jambe. Mais il n’existe pas de norme sur la façon dont les marques et les créateurs de denim combinent les mesures pour créer des coupes différentes. Ainsi, dans une marque, la forme des jambes d’une coupe ample peut être similaire à celle d’une coupe classique d’une autre marque. Et, évidemment, les mesures réelles varient en fonction de la taille du jean.

Cela signifie que pour trouver des jeans à la fois confortables et beaux, vous ne pouvez pas simplement acheter des jeans en fonction de leur coupe. Vous devez les essayer ou les mesurer soigneusement par rapport à un jean que vous possédez déjà. L’exception serait un ajustement que vous connaissez déjà, mais même dans ce cas, vous pouvez avoir des écarts entre les cycles de production, les tissus et les lavages.

Les catégories de coupe les plus courantes sont les suivantes : super skinny, skinny, slim, regular et loose. Et à l’exception des coupes skinny, elles peuvent toutes avoir une jambe droite ou effilée.

Le Rise

La hauteur correspond à la distance entre l’articulation de l’entrejambe et le haut de la ceinture. Cela signifie que vous avez à la fois une montée avant et une montée arrière. Contrairement aux pantalons et pantalons, la taille arrière du jean est incurvée. Cela signifie qu’il s’enroule sur le devant du jean. C’est ce qui donne aux jeans leur coupe moulante.

La taille est importante car elle détermine la position du jean sur votre corps. Pour vous assurer d’avoir une coupe confortable et qui vous convient, la taille doit suivre vos contours.

En général, il existe quatre catégories de hausses : taille basse, taille moyenne, taille haute et entrejambe bas (où la longueur de la base de la braguette à la couture d’entrejambe est allongée). Comme pour la forme de la jambe, les marques ont différentes des définitions de ce que chaque catégorie de hausse implique dans les mesures réelles, et elles varient d’une taille à l’autre. Vous ne devriez donc utiliser la hausse qu’à titre indicatif.

La taille fait partie de ce que l’on appelle le « top block » du jean (en d’autres termes, la section allant de la taille à l’entrejambe). En plus de la longueur de la montée, vous devez également tenir compte de l’angle de l’étrier car il détermine la courbe de la montée arrière.

La longueur

En ce qui concerne la longueur de votre jean, la règle d’or est que vous voulez que la pause (là où se terminent les jambes) soit juste là où vos pieds commencent. Porté sans chaussures, cela signifie que l’avant de l’ourlet reposera sur le dessus de votre cou-de-pied et que le dos embrassera le sol.

Avec des tendances telles que les jambes raccourcie, les poignets et l’empilement, la longueur des jeans est largement devenue une question de préférence personnelle. Mais la longueur de vos jeans est importante pour leur apparence, et vous pouvez l’utiliser à votre avantage pour créer des optiques. illusions.

Certains guides vous diront que les poignets allongeront vos jambes, mais comme le montre cette comparaison, je dirais le contraire. La longueur est la mesure de l’entrejambe, en partant de l’entrejambe et jusqu’à l’ouverture de la jambe. Par rapport à la forme de la jambe et de la taille, l’entrejambe est un standard un peu plus universel. Pourtant, soyez prudent et essayez le jean ou comparez-le à une paire que vous possédez déjà. Et n’oubliez pas de prendre en compte le rétrécissement ; même le denim sanforisé rétrécit un peu.

Un conseil avant votre boutique : faites mesurer votre entrejambe. Vous parcourez un long chemin en mesurant un jean que vous possédez avec un entrejambe parfait. Sinon, votre petite amie ou votre tailleur local peut vous aider à mesurer votre intérieur réel.

Le tissu

Le denim est traditionnellement fabriqué à partir de 100 % coton, auquel cas il est connu sous le nom de « denim rigide ». Cependant, au fur et à mesure que les crises ont diminué au cours des deux dernières décennies, et que la rotation la technologie a évolué, le denim extensible est devenu la norme pour de nombreux fabricants de denim de mode.

L’ « élastomère » (c’est-à-dire le matériau extensible, généralement une certaine forme de spandex) est filé dans le noyau du fil. C’est pourquoi le fil extensible ne peut être filé qu’à l’anneau. Techniquement, le fil extensible est « filé à âme », ce qui signifie que le coton est enroulé autour d’un fil de spandex. De cette façon, vous conservez le toucher doux et les capacités de décoloration du coton tout en ajoutant de la « extensibilité ».

Le principal avantage de l’élasticité du denim est bien connu de tous ceux qui l’ont essayé : le jean devient beaucoup plus confortable. Même avec quelques pourcentages de matière extensible, vous pouvez obtenir une extensibilité allant jusqu’à 30 à 40 %, ce qui signifie que le denim s’étirera de 1,3 à 1,4 fois sa taille réelle.

Le problème lié à l’ajout d’un élastomère au mélange de fibres est que le tissu perd souvent (en partie) son aspect denim authentique. Parce que le fil extensible rend le denim plus compact, les lignes de sergé caractéristiques deviennent moins nombreuses prononcé.

Un autre problème courant est que le denim extensible s’affaisse avec l’usure. Il manque de « récupération », comme l’appellent les initiés du denim. Pour lutter contre cela, les fabricants de fils ajoutent un fil de polyester au mélange et filent des fils avec plus d’un noyau. Cela en fait un double filage de cà coeur. Ou encore, ils mélangent les deux matières synthétiques de manière très secrète pour créer des fibres à deux composants comme le Lycra T400 ou la technologie Sling de Candiani (qui vous offre jusqu’à 75 % d’extensibilité).

Que vous le vouliez ou non, le denim stretch est là pour rester. Alors que les puristes du denim affirment obstinément que le denim stretch n’est pas aussi beau que le denim rigide, l’industrie de la filature fabrique désormais un denim très extensible qui est visuellement plus ou moins identique aux rigides. Si vous ne pouvez pas faire la différence, vous pourriez être prêt à échanger un peu d’authenticité contre le confort accru de l’étirement. Après tout, une paire de jeans moulants en denim rigide est pratiquement inutilisable. Mais le choix est le vôtre.

Si vous êtes à la recherche de quelque chose de maigre contemporain, le denim stretch fera probablement l’affaire. Assurez-vous simplement qu’il ressemble toujours à du denim ! Si vous préférez des coupes authentiques plus larges, optez plutôt pour un denim rigide.

Maintenant que vous connaissez les quatre caractéristiques à prendre en compte lorsque vous achetez des jeans, voyons comment ils fonctionnent avec les cinq types de corps les plus courants.

Une coupe flatteuse pour votre type de corps

De nos jours, même les denimheads les plus durs portent un jean slim contemporain. Après tout, une coupe ajustée peut paraître très flatteuse si vous avez le corps pour elle. Le problème, c’est que toutes les coupes ne s’adaptent pas à tous les types de corps. Pourtant, de nombreuses personnes suivent encore les tendances de la mode au lieu de porter des jeans qui leur conviennent.

Lorsque nous parlons de coupes, nous ne parlons pas de la taille du jean. La coupe correspond à la bonne taille qui s’adapte à votre corps. Un bon ajustement doit équilibrer vos proportions.

Cela signifie que la meilleure façon de magasiner des coupes est de baser votre décision sur la façon dont vous êtes construit. Examinons les cinq types de corps masculins les plus courants et les types de jeans qui conviennent le mieux à chacun d’eux.

(Je m’utilise ici comme exemple pour montrer comment différentes coupes créent des looks différents. Je me considérerais comme une taille moyenne, mais mes cuisses sont un peu encombrantes. Et j’ai un peu de genoux qui se passe. Cela influence beaucoup l’ajustement !)

Guys de taille moyenne

Si vous avez la chance d’avoir une monture de taille moyenne, acheter un jean devrait être un jeu d’enfant. Que la coupe soit mince et ample, elle vous ira probablement bien. Cela signifie que vous disposez de nombreuses options de style.

N’importe quel type de hausse fera l’effet, mais évitez les extrêmes. Le choix le plus évident pour la forme des jambes est une coupe droite ajustée. Et, même si vous le pouvez, ne portez pas de jeans skinny si vous voulez ressembler à un homme : les femmes pensent que ce jean skinny vous fait ressembler à une adolescente, et cela ne les excite pas !

Voici ce qu’est une coupe fuselée ressemble à ma monture de taille moyenne et à mes cuisses charnues. Il s’agit du Levi’s Vintage Clothing 501ZXX. Cependant, pour les hommes de taille moyenne aux cuisses musclées, les coupes fuselées sont généralement plus flatteuses que les droites minces. Et sachez que les coupes plus minces ont tendance à accentuer les renversements et les genoux comme vous le remarquerez vraiment sur les photos de votre coupe. Mais cela vaut pour n’importe quel type de construction.

Les gars de taille moyenne devraient opter pour

N’importe quelle hausse

Jambe droite ou droite mince (si vos jambes ne sont pas trop épaisses)

Coupe fuselée (si vous avez des cuisses plus ardues)

Les gars de taille moyenne devraient éviter

Skinny fits (sauf si vous êtes un adolescent)

Des coupes plus minces (si vous avez des genoux cognés)

Les gars plus courts

C’est le gars qui a une taille inférieure à la moyenne mais qui a une carrité moyenne. Ce que vous voulez (généralement) d’un ajustement, c’est de devoir vous faire paraître plus grand que vous ne l’êtes réellement.

Pour ce faire, vous souhaitez éviter tout ce qui comporte un faible hauteur. Optez plutôt pour une taille mi-haute qui ajoute de l’équilibre à vos proportions.

En ce qui concerne la forme de la jambe, vous voudrez quelque chose qui soit droit car il a le merveilleux effet de rendre vos jambes plus longues qu’elles ne le sont.

Il s’agit d’une jambe droite slim classique. (Indigofera le classement en fait comme une coupe normale, mais sur mes jambes épaisses, il ressemble plus à un slim.) Et vous voulez vous éloigner des coupes amples et des jeans trop longs si vous avez des jambes courtes ; ils rendent vos jambes encore plus courtes qu’elles ne le sont. Porter votre jean bas ne fait qu’empirer les choses. Et ne croyez pas au battage médiatique des jeans skinny, ils ne sont certainement pas pour vous !

Les petits gars devraient opter pour

Mid Rise pour ajouter de l’équilibre

Coupe droite qui allonge la monture de votre corps

Les petits gars devraient éviter

Rise basse

Jean décontracté et ample pour paraître plus petit

La coupe skinny impitoyable

Plus grand Les gars

Pour les hommes de grande taille, c’est-à-dire ceux qui ont une taille supérieure à la moyenne mais qui ont une carrure moyenne, le problème est généralement que vous ne voulez pas que votre jean vous fasse paraître encore plus grand.

Pour atteindre cet objectif, vous devez généralement éviter les jeans taille haute car ils allongent encore plus vos jambes. Au lieu de cela, choisissez quelque chose avec une taille moyenne ou basse. Cependant, si c’est votre torse et non vos jambes qui sont longues, une élévation plus élevée peut allonger vos jambes. Mais soyez prudent.

En ce qui concerne la forme des jambes, vous serez mieux avec une coupe ajustée ou régulière. Vous pourriez être tenté d’essayer quelque chose de maigre, mais cela semble ridicule dans tout ce qui dépasse un tour de taille 32. Dans le sens de la longueur, le jean doit être plutôt court que trop long.

Les grands gars devraient opter pour

Hauteur moyenne ou basse (si vos jambes sont longues)

Une taille plus élevée (si c’est votre torse qui est long)

Jambes fines ou régulières

Les grands gars devraient éviter

Skinny comme il attire l’attention sur vos longues jambes

Un jean trop long

Grands gars

Le type de corps de grand gars est le plus large. C’est le type avec une grosse monture ; vous pourriez avoir des cuisses massives ou c’est le ventre qui prend le plus de place. Il s’agit souvent d’une combinaison des deux. Et quand on parle de jeans, peu importe que la masse provienne du muscle ou de la graisse. Cela signifie que les conseils sont également valables pour les gros gars musclés. Pensez à Schwarzenegger.

Allez pour quelque chose avec une hausse plus basse. Surtout à l’avant. Il peut sembler contre-intuitif de ne pas essayer d’avoir une taille haute pour cacher le renflement de votre ventre (si vous avez cela), mais c’est exactement le contraire qui se produit, et vous serez sûr d’obtenir le fameux haut à muffins.

En ce qui concerne la forme des jambes, vous aurez besoin d’une coupe fuselée avec beaucoup d’espace au niveau des cuisses. L’important ici, c’est de ne pas être trop serré ! Vous obtiendrez presque inévitablement un look pulvérisé. D’un autre côté, choisir quelque chose qui est trop lâche va vous faire paraître encore plus grand. Éviter les tissus légers car ils se drapent davantage, ce qui rend le jean plus révélateur.

Pour les grands gars avec une silhouette athlétique, les coupes régulières peuvent également fonctionner. Ils donnent une apparence amincissante car le dos et les cuisses sont serrés par le denim tandis que le reste de la jambe est droit. La coupe régulière convient parfaitement aux hommes dont les hanches sont plus étroites que les épaules.

Les grands devraient opter pour

Hauteur moyenne ou basse

Jambe fuselée avec cuisse décontractée

Coupe normale (si vous êtes athlétique et que vous voulez un look slim)

Les grands devraient éviter

Jambes fines, minces et amples

Tissus légers

Les différences entre les tailles, même au sein d’une même marque et d’une même coupe, font qu’il est primordial pour les grands d’essayer le jean.

Mecs maigres

Si vous avez le corps d’un mannequin, la plupart des jeans vous iront bien. Cela vous donne de l’espace pour jouer.

Essentiellement, toute hausse fonctionnera. Mais une élévation plus basse est la meilleure solution pour renforcer votre stature.

Vous pouvez également choisir votre préférée parmi les formes de jambes. C’est le seul type de corps sur lequel une coupe skinny peut vraiment bien paraître, surtout si vous n’êtes pas trop petit. Mais vous voulez éviter tout ce qui est super maigre car il vous donne des cuisses de poulet.

Vous voudrez peut-être essayer quelque chose fabriqué à partir d’un tissu volumineux, car il est parfait pour ne pas attirer l’attention sur la taille de votre jambe (ou son absence).

Les mecs maigres devraient opter pour

Toutes les formes de montants et de jambes

tissus volumineux

Les mecs maigres devraient éviter

Super maigre (parce qu’il y a une limite !)

5 choses à considérer pour obtenir un ajustement parfait

Une fois que vous avez trouvé un ajustement qui vous permet de vous sentir bien et de vous sentir bien, tenez compte des points suivants avant de remettre votre pile d’argent ou les informations de votre carte de crédit.

Faites un effort supplémentaire pour essayer le jean

Lorsque vous avez trouvé un ajustement qui vous plaît, essayez-le. Si ce n’est pas un , mesurez-le à l’un de vos jeans préférés pour voir si la coupe vous convient et quelle taille vous convient.

N’achetez pas de jeans trop grands. (Ici, je parle de taille, pas en forme.) Parce que le denim s’étire avec l’usure, vous obtiendrez le meilleur résultat si vous achetez une taille qui vous va bien lorsque vous l’essayez pour la première fois. N’allez pas trop loin et achetez-les deux tailles plus bas ! Et ne suivez jamais aveuglément les étiquettes de taille, surtout si vous n’avez aucune expérience de la marque, de la coupe ou du tissu.

La plupart des jeans sont pré-rétréci. Si ce n’est pas le cas, vous serez probablement informé par la marque ou le magasin que vous entrez dans le pays du denim rétrécissable et non sanforisé qui rétrécit jusqu’à 10 %. Dans ce cas, vous devez choisir votre taille en fonction de ce que la marque prescrit. Le rétrécissement réel varie d’un denim à l’autre, alors consultez le vendeur avant d’acheter (il devrait être en mesure de vous donner une réponse directe sur la réduction du denim, hein !).

Si le les jeans sont fabriqués à partir de denim extensible, et surtout s’ils sont du côté plus mince des coupes, c’est la croissance qui devrait vous préoccuper, en d’autres termes, de ce qui se passe lorsque le denim manque de récupération. Encore une fois, demandez au vendeur à ce sujet.

Lorsque vous n’êtes pas en mesure d’essayer le jean (si, par exemple, vous magasinez en ligne) et que vous n’êtes pas sûr de la taille ou de la taille à obtenir, essayez le « bracketing » ; achetez la taille que vous pensez être, puis une taille au-dessus et une taille en dessous. N’oubliez pas de retourner le jean dont vous n’avez pas besoin. Et assurez-vous de vérifier si le détaillant vous autorise réellement à ne retourner qu’une partie de la commande (certains ne le font pas !).

Ne vous laissez pas intimider par le tour de taille

Le tour de taille d’une paire de jeans n’est (dans la plupart des cas) pas le même que celui de votre taille naturelle (au bas du ventre).

Alors que les deux mesures étaient plus ou moins identiques à l’époque où seuls les cow-boys et les travailleurs portaient des jeans, la taille s’est glissé vers le bas les décennies.

Cela signifie que nous ne portons plus nos jeans à notre taille naturelle, ce qui nécessiterait une taille ultra haute. De nos jours, nous portons nos jeans quelque part sur nos hanches, où nous sommes généralement plus larges qu’à la taille. Mais les tailles de taille sont restées collées.

Une partie de l’explication pourrait aussi être que nous sommes en train de grossir. Tout fabricant de jeans qui a regardé Seinfeld sait que personne ne veut admettre qu’il a augmenté en taille. Ils modifient donc simplement le tableau des tailles et agrandissent le jean.

Cela confirme mon argument selon lequel vous ne devriez pas suivre aveuglément ce que dit l’étiquette de taille. Il n’est pas rare que vous soyez une taille 30 dans une marque et une taille 33 dans une autre. Tout dépend de la forme de la jambe, de la taille, du tissu, de votre morphologie et peut-être de nombreux autres facteurs. Allez les essayer, pour l’amour de Pete.

La traction des trois couches de tissu plié que crée la tristement célèbre surpiqûre de chaîne sur les ourlets est ce qui donne une belle corde. Ce particulier Le travail d’ourlet a été effectué par Rivet and Hide. Faites appel à un professionnel pour raccourcir votre jean

Si vous avez besoin de raccourcir votre jean, laissez-le à quelqu’un qui sait comment utiliser une machine à coudre. Il faut de la pratique pour faire un bon travail d’ourlet. Et sachez que le raccourcissement modifie légèrement la coupe si le jean est fuselé.

Il existe plusieurs façons de contourner ce problème, mais si vos jeans ont été lavés et usés lorsque vous les avez achetés, vous obtiendrez le meilleur résultat si vous préservez l’ourlet d’origine.

La plupart des tailleurs n’ont pas la machine à coudre capable de faire le point de chaîne emblématique (sauf si vous êtes au Japon où un magasin de jeans qui se respecte). Si vous voulez que votre jean soit ourlé d’un point de chaîne original, voici une liste de tailleurs et de magasins qui peuvent le faire pour vous : Indigo Proof, Denim Repair, Self Edge, Rivet and Hide, Iron Heart et Nifty Jeans.

Poches arrière – Ami ou ennemi ?

En plus des quatre fonctionnalités que j’ai énumérées ci-dessus qui peuvent faire ou casser la coupe, vous devez tenir compte des poches arrière car elles influencent l’apparence du jean sur vous.

Tout d’abord, il y a le placement. Plus les poches sont rapprochées, plus votre dos sera petit. « L’attitude des marques peut parfois avoir un impact sur le placement d’une poche arrière », m’a confié mon ami, Klas Dalquist, qui créait des jeans pour Lee.

Ensuite, il y a la taille des poches. Ce n’est pas forcément intuitif, mais les grandes poches arrière créent également l’illusion d’optique que votre arrière est plus petit qu’il ne l’est en réalité. (Je commence à ressembler à une fille !) Enfin, il y a la quantité de « bruit » qu’ils font. Les signatures de poche arrière attirent l’attention sur elles, donc si vous ne le souhaitez pas, quelle que soit la raison, optez pour quelque chose de aussi propre que possible.

Réfléchissez à deux fois pour savoir si l’ajustement est adapté à l’âge

Lorsque vous avez trouvé un ajustement qui coche toutes les cases, demandez s’il correspond à votre âge. Ce n’est pas le cas forcément de votre âge biologique dont je parle, c’est plutôt de l’endroit où vous en êtes dans la vie.

Certaines choses ne transcendent pas très bien l’âge. Les jeans skinny sont l’une de ces choses. Si vous avez la quarantaine ou la cinquantaine, peu importe à quel point vous êtes maigre. Vous voulez ressembler à un homme, et les jeans skinny ne vous aident pas.

Cela va paraître très généralisant, mais plus vous êtes jeune, plus votre jean peut être serré.

Besoin d’aide pour trouver le jean parfait ?

Denimhunters est un portail de connaissances pour les passionnés de denim et les nouveaux arrivants. Lancé en 2011 en tant que blog pionnier sur le denim, nous sommes une source fiable de connaissances et de conseils sur le denim.

Nos guides d’achat Well-Made Essentials vous aident à créer une garde-robe intemporelle et adaptable composée d’articles soigneusement conçus pour durer. Commencez votre chasse ici !

Les recherches que j’ai effectuées pour ce guide de coupe de jeans m’ont conduit aux sources suivantes : FashionBeans, The Idle Man, Men’s Fitness, AskMen, Refinery29 et, bien sûr, BlueBlooded.