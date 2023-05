Les tendances mode pour les rondes : comment s’habiller avec style

S’habiller avec style quand on a des formes rondes peut être un vrai défi. Pourtant, il existe des coupes flatteuses qui mettent en valeur la silhouette. Les robes en A, les pantalons droits et les jupes longues sont des choix judicieux. Côté couleurs et motifs, les tendances actuelles sont les imprimés animaliers, les rayures verticales et les couleurs vives comme le jaune moutarde ou le vert kaki. Pour sublimer sa tenue, les accessoires sont essentiels : une ceinture pour marquer la taille, des boucles d’oreilles pendantes ou un sac à main structuré. Il existe aussi des marques et des boutiques spécialisées dans la mode grande taille comme Asos Curve ou Navabi.

Mode : coupes flatteuses pour les silhouettes rondes

S’habiller avec style quand on a des formes rondes peut être un vrai défi. Pourtant, il existe des coupes flatteuses qui mettent en valeur la silhouette. Les robes en A, les pantalons droits et les jupes longues sont des choix judicieux pour les femmes rondes.

Les robes en A ont une coupe droite jusqu’à la taille puis s’évasent vers le bas, ce qui permet de camoufler les hanches et de mettre en valeur la poitrine. Les pantalons droits, quant à eux, allongent la jambe et affinent la silhouette tout en restant confortables à porter. Les jupes longues apportent une touche d’élégance sans être trop serrées ni courtes.

Pensez à bien choisir sa taille pour éviter que les vêtements ne soient trop larges ou au contraire trop serrés autour du ventre ou des cuisses. Il faut aussi privilégier les matières fluides comme le lin ou le coton plutôt que des tissus rigides qui marqueront davantage certaines zones du corps.

Pour celles qui souhaitent avoir l’air plus mince visuellement, pensez à bien utiliser certains artifices aussi simples qu’un talon haut (qui affine silencieusement), une robe noire simple (toujours élégante) ou encore un sac à main structuré (pour contraster avec vos courbes).

La mode grande taille est aujourd’hui très appréciée par toutes sortes de femmes, quel que soit leur âge, leur couleur, leur apparence et leur morphologie. Certains sites en ligne spécialisés dans la vente de vêtements grande taille recensent des marques incontournables pour les femmes rondes. Parmi eux, on peut citer Asos Curve qui propose une large gamme de vêtements tendance, mais aussi Navabi et sa sélection haut de gamme et son choix varié.

S’habiller avec style quand on est ronde demande juste un peu d’attention aux coupes flatteuses pour la silhouette ainsi qu’une dose d’accessoires bien choisis. En choisissant des vêtements adaptés à leur morphologie, les femmes rondes peuvent être élégantes et chic tout en restant confortables toute la journée.

Vêtements grande taille : couleurs et motifs tendance

En plus des coupes flatteuses et des accessoires de mode, les couleurs et motifs sont aussi importants pour créer un look tendance avec des vêtements grande taille. Les tons pastel comme le rose poudré, le bleu ciel ou encore le vert menthe sont parfaits car ils apportent une touche de fraîcheur tout en étant doux pour la silhouette.

Les imprimés floraux et animaliers sont aussi très populaires cette saison. Le motif fleuri donne une allure romantique à n’importe quelle tenue, tandis que les impressions animales créent un style audacieux qui ne passe pas inaperçu. Il faut bien choisir l’échelle du motif : si vous êtes petite, privilégiez plutôt des motifs fins, tandis que si vous êtes plus grande, optez pour des motifs plus largement espacés.

Le noir reste toujours un choix sûr et élégant, mais pourquoi ne pas essayer d’autres teintes telles que le bordeaux ou encore la couleur turquoise ? Il faut oser afin d’ajouter de la profondeur aux tenues. Les matières métalliques telles que l’or ou l’argent donnent un aspect luxueux aux vêtements, tandis qu’une étoffe texturée telle qu’un tricot ajoute une note cosy sans en faire trop.

Il est donc possible d’être à jour avec la mode même quand on porte des vêtements grande taille ! En choisissant soigneusement ses coupes flatteuses, ses couleurs et ses accessoires, chaque femme ronde peut être fière de son apparence.

Accessoires pour sublimer sa tenue ronde

Au-delà des coupes et des couleurs, les accessoires sont un élément essentiel pour sublimer une tenue. Les bijoux peuvent ajouter du brillant et de la couleur à n’importe quel look. Les boucles d’oreilles pendantes ou les colliers imposants attirent l’attention sur le visage, tandis que des bracelets empilés créent une ambiance bohème chic.

Les sacs à main sont aussi un choix important pour compléter une tenue. Un sac en cuir noir est toujours un bon investissement car il se marie avec tout, mais pourquoi ne pas expérimenter avec des formes plus audacieuses ? Un sac coloré ou orné d’imprimés peut ajouter de la personnalité à une tenue simple.

Les chaussures sont également très importantes pour donner du style à une tenue. Des bottines courtes s’accordent parfaitement avec des jupes fluides longues, tandis que des talons compensés ajoutent de l’allure à toute robe.

Il ne faut pas oublier les lunettes de soleil qui, non seulement protègent vos yeux, mais donnent aussi un côté mystérieux et élégant !

Choisir ses vêtements grande taille ne doit pas être synonyme de renoncement au style : toutes les tendances mode peuvent être adaptées aux corps ronds grâce aux coupes flatteuses et aux accessoires choisis soigneusement.

Où trouver des vêtements grande taille : marques et boutiques spécialisées

Bien que de plus en plus de marques grand public proposent des collections grandes tailles, il existe aussi un marché florissant de marques et boutiques spécialisées dans la mode grande taille. Voici quelques-unes des meilleures options disponibles :

ASOS Curve propose une gamme tendance allant jusqu’à la taille 60, offrant ainsi un large choix de vêtements pour les personnes ayant des courbes généreuses.

Navabi, quant à elle, est une boutique en ligne allemande qui offre un choix impressionnant d’articles haut-de-gamme. En plus du prêt-à-porter féminin, Navabi propose aussi des sous-vêtements et maillots de bain grande taille.

Pour les adept(e)s du vintage, Vintage Style est la marque idéale avec sa collection inspirée par l’esthétique rétro allant jusqu’à la taille 54.

New Look Curves, filiale dédiée aux grandes tailles chez New Look, offre une gamme complète allant jusqu’à la taille 32. Les coupes sont flatteuses tandis que le prix abordable fait le bonheur des consommateurs avertis.

Taillissime by La Redoute s’adresse aux femmes comme aux hommes souhaitant se constituer une garde-robe tendance au gré des saisons tout en bénéficiant d’une qualité supérieure adaptée à chaque morphologie grâce à leurs coupes différenciées selon le tour de poitrine ou encore le tour de cuisse.

Cette liste est non-exhaustive car il y a de plus en plus de marques et boutiques qui s'ouvrent aux tailles fortes, même des marques comme Mango, Zara ou H&M.