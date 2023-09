Les tendances incontournables de la mode automne/hiver

Alors que les feuilles commencent à tomber et que le froid s’installe, il est temps de ranger les tenues estivales et de faire place à la garde-robe d’automne et d’hiver. Cette saison, les créateurs revisitent les classiques et proposent de nouvelles tendances audacieuses. Du retour des motifs tartan, au triomphe des teintures naturelles, en passant par l’omniprésence des matières éco-responsables, l’automne/hiver promet d’être riche en style. Allons donc jeter un œil aux pièces incontournables de la saison, celles qui vont donner le ton et influencer la mode des mois à venir.

Dans cette saison automne/hiver, les matières à privilégier pour rester dans la tendance sont nombreuses et variées. Les créateurs ont fait preuve d’audace en proposant des pièces confectionnées avec des tissus innovants et de grande qualité.

Le velours, véritable star des podiums, revient en force cet automne/hiver. Doux au toucher et offrant une texture riche, il apporte une allure sophistiquée à toutes les tenues. Que ce soit sur un blazer ajusté ou une robe longue fluide, le velours sait se faire remarquer.

Le cuir n’est pas en reste cette saison. Toujours aussi intemporel, il se réinvente avec de nouvelles coupes et finitions originales. Des vestons structurés aux pantalons taille haute en passant par les robes moulantes, le cuir s’impose comme l’une des matières phares de l’automne/hiver.

Les mailles épaisses font aussi leur grand retour cette année. Tricotées de manière artisanale, elles confèrent chaleur et élégance à nos tenues hivernales tout en ajoutant une touche rustique très appréciée. Pulls oversize ou cardigans cocooning, ces mailles enveloppantes nous protègent du froid avec style.

Pour celles qui souhaitent ajouter une touche féminine à leur look hivernal, la dentelle est un choix parfait. Elle apporte légèreté et délicatesse aux vêtements tout en gardant notre silhouette au chaud. Une blouse ornée de dentelle fine ou une jupe midi romantique seront des alliés indispensables pour créer un look raffiné.

Les matières éco-responsables sont à l’honneur cette saison. Les consommateurs se tournent de plus en plus vers des alternatives durables et respectueuses de l’environnement. Le coton biologique, le lin et la viscose provenant de sources certifiées sont quelques exemples de matières privilégiées par les marques engagées dans une mode responsable.

Cet automne/hiver nous offre un large choix de matières pour créer des looks tendance. Que vous préfériez le velours luxueux, le cuir audacieux ou encore les mailles réconfortantes, il y en a pour tous les goûts. N’oublions pas non plus d’adopter des matériaux respectueux de l’environnement pour une mode consciente et durable.

Lorsqu’il s’agit de motifs et d’imprimés, l’automne/hiver nous propose une multitude de choix pour apporter une touche de dynamisme à nos tenues. Les créateurs ont rivalisé d’inventivité en proposant des motifs originaux et audacieux qui captent l’attention.

Les carreaux sont incontournables cette saison. Qu’ils soient tartan, vichy ou pied-de-poule, ils ajoutent instantanément du caractère à n’importe quelle pièce. Des pantalons amples aux vestons ajustés, les carreaux se déclinent dans toutes les coupes pour convenir à tous les styles.

Les imprimés animaliers font aussi leur grand retour cet automne/hiver. Que ce soit léopard, zèbre ou serpent, ces motifs sauvages apportent une dose d’exotisme et de glamour à nos tenues. On peut opter pour une robe moulante léopard ou simplement accessoiriser notre look avec un sac imprimé animalier pour une allure résolument chic.

Pour celles qui préfèrent un style plus romantique, les fleurs sont toujours présentes sur la scène mode automnale. Les imprimés floraux se parent de couleurs chaudes et profondes comme le bordeaux ou le vert foncé pour s’accorder parfaitement avec la saison. Robe longue fluide ornée de roses rouges ou blouse délicate parsemée de petites fleurs champêtres : tout est permis !

Pour sortir des sentiers battus et afficher son originalité, on peut oser les imprimés géométriques cette saison. Optez pour des lignes audacieuses sur vos jupettes évasées ou encore des motifs abstraits sur vos pulls oversize. Ces imprimés dynamiques apportent une touche moderne et avant-gardiste à nos tenues automnales.

Pour celles qui recherchent un look plus minimaliste, les rayures sont toujours de mise. Qu’elles soient horizontales ou verticales, fines ou épaisses, elles ajoutent une note classique et élégante à n’importe quelle pièce. Un pantalon rayé associé à un blazer uni constitue une combinaison parfaite pour un style sophistiqué au quotidien.

Que vous optiez pour des carreaux audacieux, des imprimés animaliers exotiques ou encore des fleurs romantiques, l’automne/hiver nous offre une variété d’options pour exprimer notre personnalité à travers notre style vestimentaire.

Les accessoires jouent un rôle essentiel dans la création d’une tenue réussie. Ils permettent de mettre en valeur nos vêtements et d’apporter une touche finale à notre style. Pour cette saison automne/hiver, voici les accessoires indispensables qui sauront parfaire votre look.

Le chapeau est un incontournable pour se protéger du froid tout en restant élégant. Cette saison, on opte pour des chapeaux en feutre ou en laine avec des détails tels que des rubans ou des broches. Que ce soit un fedora classique ou un béret parisien chic, le chapeau ajoute instantanément une note sophistiquée à n’importe quelle tenue.

Il ne faut pas négliger l’importance des gants. Non seulement ils gardent nos mains au chaud lors des journées fraîches, mais ils apportent aussi une touche de glamour à notre allure. Optez pour des gants en cuir luxueux avec des finitions métalliques ou choisissez plutôt des modèles longs jusqu’au coude pour une allure rétro-chic.

Les foulards sont aussi très populaires cette saison. En plus de nous protéger du vent glacial, ils ajoutent une dimension supplémentaire à notre tenue grâce à leurs imprimés et textures variés. On peut nouer un foulard autour du cou de manière décontractée ou encore l’enrouler autour de la poignée d’un sac pour lui donner du caractère.

Pour compléter notre look automnal, rien de tel qu’une ceinture. Non seulement elle permet de structurer notre silhouette, mais elle apporte aussi une touche d’élégance à nos pantalons et jupes.

Les ceintures largement ornées sont particulièrement en vogue cette saison. Optez pour des modèles en cuir avec des boucles imposantes ou des détails métalliques pour ajouter une touche de glamour à votre tenue. Les ceintures peuvent être portées sur les manteaux, les robes ou même par-dessus un pull oversize pour cintrer la taille et créer une silhouette féminine.

En parlant de pulls oversize, ils font aussi partie des tendances phares de cet automne/hiver. Ces pièces confortables et enveloppantes sont parfaitement adaptées aux températures fraîches. Optez pour des tricots doux dans des couleurs neutres comme le beige, le gris ou le camel pour un look minimaliste-chic.

Les bottines font leur grand retour cette saison et deviennent rapidement un incontournable du dressing automnal. Qu’elles soient plates, à talons carrés ou aiguilles, elles complètent à merveille nos tenues hivernales tout en apportant une touche d’élégance intemporelle. Misez sur des matériaux tels que le cuir véritable ou suédé pour garantir la durabilité de vos chaussures.

En plus des bottines classiques, les baskets connaissent aussi un regain d’intérêt cette saison. Elles se déclinent dans divers styles allant du rétro au sportswear chic et peuvent être aisément associées à toutes sorties vestimentaires : jeans amples, jupettes plissées ou pantalons ajustés.

Dans cette liste non exhaustive mais essentielle d’accessoires indispensables cet automne/hiver, n’oublions pas les sacs à main. Les modèles en cuir véritable avec des détails sophistiqués comme des chaînes ou des clous sont particulièrement tendance cette saison. Optez pour une forme structurée et pratique qui s’accordera facilement avec vos tenues du quotidien.

L’automne/hiver est la saison idéale pour sortir le grand jeu en matière d’accessoires. Chapeaux, gants, foulards, ceintures, pulls oversize, bottines et sacs à main sont autant de pièces maîtresses qui sauront sublimer votre style tout en vous protégeant du froid hivernal. Laissez libre cours à votre créativité et amusez-vous à mélanger ces accessoires pour créer un look unique qui reflète votre personnalité et affiche votre sens inné de la mode.