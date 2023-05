Les tendances de maquillage à adopter pour la saison automne-hiver : découvrez les couleurs et les styles en vogue

Pour la saison automne-hiver, les couleurs de maquillage tendance sont les tons chauds et riches tels que le bordeaux, le prune, le marron et le rouge brique. Les styles de maquillage en vogue incluent un teint lumineux et naturel avec des lèvres mates ou des yeux smoky. Les astuces pour un maquillage réussi en automne-hiver comprennent l’utilisation d’une crème hydratante pour protéger la peau contre les vents froids et secs, ainsi que l’application d’un fond de teint adapté à votre type de peau. Les marques de maquillage à découvrir pour la saison froide incluent Huda Beauty, Fenty Beauty et Anastasia Beverly Hills. Adoptez ces tendances pour un look automne-hiver chic et élégant.

Automne-Hiver : les couleurs à la mode

Les couleurs tendance pour la saison automne-hiver sont inspirées par les feuilles qui tombent des arbres et la nature dans son ensemble. Le bordeaux est une couleur incontournable de cette saison, car elle apporte une touche chaude et sophistiquée à tout look de maquillage. Cette teinte convient parfaitement aux lèvres ou même aux yeux en smoky eyes.

Le prune est aussi une couleur populaire pour cette période de l’année, car elle ajoute de la profondeur et du mystère à un regard intense. Cette nuance peut être utilisée sur les paupières supérieures ou inférieures pour créer un effet dramatique.

Quant au marron, c’est le choix idéal si vous voulez opter pour une approche plus naturelle tout en étant élégante. Le marron fonctionne bien sur toutes les carnations et peut être utilisé comme ombre à paupières ou comme rouge à lèvres.

Le rouge brique est aussi très prisé pendant la saison froide car il évoque l’aspect chaleureux des feux de cheminée avec ses subtilités orangées.

Maquillage : les tendances à suivre

En ce qui concerne les styles de maquillage, le look naturel reste une tendance forte pour cette saison. Une peau fraîche et lumineuse avec un soupçon d’illuminateur sur les pommettes est toujours appréciée, ainsi qu’un sourcil bien défini.

Il y a aussi des styles plus audacieux en vogue pour la saison automne-hiver. Le smoky eyes s’intensifie avec des teintes métalliques comme l’or ou l’argent, donnant un effet pailleté subtil et glamour à vos yeux.

Un autre style de maquillage qui revient en force est le cat-eye revisité. Cette année, on peut jouer avec différentes formules : une ligne graphique fine dans des couleurs vibrantes ou encore une version rock and roll étirée vers la tempe. Ce style permet aussi d’améliorer les traits du visage tout en apportant une touche sophistiquée que recherchent souvent nos fashionistas préférées lors des grands événements.

Pour celles cherchant un look plus original, pourquoi ne pas essayer le fard bleu ? Avec toutes ses nuances • du bleu électrique au bleu marine • c’est une couleur qui convient à tous types de regards et rend votre regard intense instantanément.

Quelques marques lancent aussi leurs nouveautés pour ces saisons afin de répondre aux nouvelles attentes des consommateurs. Parmi elles, Guerlain nous offre son nouveau rouge velours liquide mat offrant un confort extrême grâce à sa texture crémeuse, Shiseido suggère son fond de teint « Synchro Skin Self-Refreshing » qui promet une couvrance impeccable pour 24 heures, et la marque de cosmétiques MAC propose sa nouvelle palette de fards à paupières « Art Library Flame-boyant », composée de douze nuances chaudes et vibrantes, inspirées par les peintures des grands maîtres.

Automne-Hiver : conseils pour un make-up parfait

Voici quelques astuces pour un maquillage réussi en automne-hiver. Pensez à bien hydrater votre peau avant l’application du fond de teint afin d’éviter les tiraillements et les marques de sécheresse. Les crèmes hydratantes riches en huiles naturelles sont parfaitement adaptées à cette saison.

Pour obtenir un teint lumineux, n’hésitez pas à utiliser des produits illuminants sur les zones clés du visage comme le haut des pommettes, l’arcade sourcilière et le coin interne des yeux.

En ce qui concerne les yeux, vous pouvez ajouter une touche d’originalité avec une ombre à paupières colorée ou pailletée selon votre style vestimentaire. N’hésitez pas non plus à intensifier votre regard avec un trait de liner noir ou marron foncé au ras des cils supérieurs et inférieurs pour créer un effet dramatique et sensuel.

Pour sublimer vos lèvres durant cette période hivernale souvent rude pour elles, optez pour des rouges à lèvres mats dans des tons chauds comme le bordeaux ou le caramel qui feront ressortir leur beauté tout en assurant une tenue longue durée.

Saison froide : marques de maquillage à tester

Maintenant que vous connaissez les tendances maquillage de la saison froide, il est temps de découvrir les marques qui offrent des produits adaptés à cette période.

La première marque sur notre liste est Chanel, qui propose une large gamme de produits pour le teint, les yeux et les lèvres. La marque française est réputée pour ses formules innovantes et durables qui conviennent parfaitement aux températures froides.

Dior est aussi une marque incontournable pour obtenir un look chic et sophistiqué en automne-hiver. Les rouges à lèvres Dior sont particulièrement appréciés pour leur fini mat velouté longue tenue.

Si vous cherchez des cosmétiques plus abordables tout en ayant une qualité irréprochable, optez pour la collection L’Oréal Paris. Vous y trouverez toutes sortes d’options allant du fond de teint au mascara en passant par des ombres à paupières lumineuses ou mattifiées.

Huda Beauty, quant à elle, a conquis le cœur des amateurs de beauté avec sa gamme variée d’ombres à paupières pigmentées ainsi que ses rouges à lèvres mats ultra confortables.

Kat Von D Beauty offre non seulement un look grunge unique mais aussi une ligne complète de produits vegan. Le rouge à lèvres liquide ‘Everlasting Liquid Lipstick’ a été acclamé comme étant longue tenue et résistant aux transferts.

Avec ces marques sélectionnées, vous devriez être prête à affronter l’hiver avec un look frais et tendance.