Les tendances actuelles pour les selfies avec un noeud papillon

Dans un monde où les réseaux sociaux occupent une place prépondérante dans la vie quotidienne, les tendances en matière de selfies évoluent constamment. L’une des dernières modes en date consiste à agrémenter ses autoportraits d’un accessoire élégant et intemporel : le nœud papillon. Cette tendance, qui séduit aussi bien les hommes que les femmes, apporte une touche de sophistication et d’originalité aux clichés partagés sur les plateformes telles qu’Instagram, Facebook ou Snapchat. Les nœuds papillon, déclinés en une multitude de couleurs, de motifs et de matières, permettent à chacun d’affirmer son style et de se démarquer de la masse, tout en restant fidèle à l’esprit fun et décalé propre aux selfies.

Selfies et noeuds papillon : une tendance qui dure

Si les nœuds papillon ont longtemps été considérés comme une affaire de messieurs élégants, ils font aujourd’hui leur grand retour dans le dressing féminin. Des stars telles que Cara Delevingne ou encore Emma Watson ont ainsi déjà adopté cette tendance et posté des selfies d’elles portant cet accessoire de mode.

A lire également : Quelle marque de doudoune choisir pour femme ?

Mais alors, comment porter son nœud papillon pour réussir son selfie ? Pensez à bien choisir la tenue. Que ce soit dans sa version classique en soie noire ou colorée et imprimée pour plus de fantaisie, le choix doit se faire selon sa personnalité et ses goûts vestimentaires.

Pour sublimer son look lors du selfie, on peut ajouter quelques accessoires bien choisis tels qu’une paire de boucles d’oreilles discrètes ou un bracelet fin assorti au nœud papillon. Attention néanmoins à ne pas tomber dans l’excès ! Le but étant avant tout de mettre en valeur l’accessoire principal sans alourdir la silhouette.

A lire aussi : Pourquoi suivons-nous la mode ?

Si les selfies avec nœud papillon sont synonymes de style affirmé et d’originalité assumée, il y a certainement des erreurs à éviter afin que le cliché ne vire pas au fashion faux-pas. Parmi ces erreurs figurent notamment l’utilisation excessive du filtre Instagram ‘Amara’ qui risquerait d’estomper la beauté naturelle du visage et masquerait le raffinement apporté par le nœud ; mais aussi éviter toute pose trop rigide ou artificielle qui nuirait au naturel de l’image.

Les selfies avec nœud papillon s’imposent comme une tendance forte en ce moment. Les stars hollywoodiennes comme les blogueuses mode ne manquent pas de poster des clichés sur leurs réseaux sociaux pour montrer leur adhésion à cette pratique.

Styles de noeuds papillon pour des selfies réussis

Mais il n’y a pas qu’une seule façon de porter un nœud papillon pour réussir son selfie. Effectivement, cette pièce peut être portée de différentes manières afin d’obtenir un résultat unique et original.

La première option consiste à porter le nœud papillon traditionnellement, c’est-à-dire avec une tenue habillée telle qu’un costume ou une robe chic. Dans ce cas-là, il doit être parfaitement ajusté et centré pour obtenir un rendu impeccable sur la photo.

La deuxième option est de porter le nœud papillon de manière plus décontractée en l’associant à des vêtements casual comme un jean ou un pull-over. Cette alternative permet d’apporter une touche d’originalité à sa tenue tout en restant confortable.

La troisième option consiste à jouer avec les couleurs et les textures du nœud papillon afin d’obtenir une image colorée et vibrante. Le choix du motif peut aussi apporter beaucoup de créativité au cliché.

Vous devez vous mettre devant l’appareil photo pour obtenir des selfies réussis. Quelques astuces supplémentaires peuvent aussi faire toute la différence : jouer sur les angles (de face ou légèrement de profil), trouver la bonne lumière naturelle qui mettra en valeur votre visage ainsi que votre accessoire fétiche sans éblouissement excessif…

Prendre des selfies avec un noeud papillon ne doit pas être compliqué si on respecte quelques règles simples tout en étant soi-même devant l’objectif.

Accessoires à associer pour un look impeccable

Pour un look parfait, il faut bien choisir les accessoires qui accompagneront votre nœud papillon. Voici quelques idées pour vous aider à créer une tenue harmonieuse.

Pensez aux chaussures. Si vous optez pour une tenue habillée, des chaussures en cuir verni noir sont la paire idéale. Pour une tenue plus décontractée, des baskets blanches ou des mocassins peuvent être la solution.

N’oubliez pas la ceinture. Elle doit être assortie aux chaussures et peut apporter une touche supplémentaire à votre look si elle est dotée d’une boucle originale.

Les boutons de manchette sont aussi un choix judicieux pour compléter votre tenue avec élégance. Ils se déclinent dans différentes formes : classique ou fantaisiste selon vos goûts personnels.

Les chapeaux ont fait leur grand retour ces dernières années et peuvent donner du caractère et du style à votre photo en ajoutant notamment un béret français ou un fedora anglais surmonté par-dessus le noeud papillon porté autour du cou. La clé est l’association subtile de toutes ces pièces afin qu’elles s’accordent parfaitement entre elles sans paraître trop chargées ni éclipser le nœud papillon qui reste l’élément central de toute votre composition.

Pour réussir son selfie avec un nœud papillon, cela nécessite non seulement le choix avisé d’un accessoire phare, mais aussi d’une association harmonieuse avec les autres pièces de la tenue.

Erreurs à éviter pour des selfies chics

Vous devez vous méfier de certaines erreurs qui peuvent malheureusement compromettre votre photo. Évitez les tenues trop chargées ou trop colorées qui risquent d’éclipser le nœud papillon et de rendre la composition déséquilibrée. Optez plutôt pour des couleurs sobres et élégantes, adaptées à l’occasion. Faites attention aux fautes de goût. Par exemple, ne portez pas un nœud papillon avec un tee-shirt imprimé ou une chemise froissée. Privilégiez les matières nobles comme le lin ou la soie pour donner plus de cachet à votre photo.

Gardez en tête que le choix du lieu doit être cohérent avec votre tenue vestimentaire. Évitez les endroits bruyants ou mal éclairés qui nuiront à la qualité visuelle de votre cliché. Veillez bien aux détails tels que l’inclinaison du nœud papillon sur vous-même et sa position par rapport au col, ainsi que la manière dont vous allez porter cette pièce emblématique : nouer correctement son nœud en fonction du style recherché (simple Windsor ? double Windsor ? Papillon ?) reste un exercice essentiel afin d’obtenir une posture élancée sans négliger aucun aspect technique lié au cadrage, ni renoncer à vos préférences personnelles.

Si vous souhaitez réussir vos selfies avec des nœuds papillons ces derniers mois, privilégiez une allure sobre et élégante tout en évitant les tenues chargées ou inappropriées, prêtez attention aux moindres détails et choisissez un lieu adapté pour une composition réussie.