Les coupes de cheveux et couleurs à adopter pour être tendance cet automne-hiver

Alors que les feuilles commencent à tomber et que les températures baissent, pensez à bien connaître les coupes et les couleurs qui domineront les prochains mois. Pour vous aider à rester à la pointe de la tendance, nous avons rassemblé les meilleures options pour sublimer votre chevelure durant cette période froide. Préparez-vous à découvrir les styles et nuances phares qui feront tourner les têtes cet automne-hiver.

Les coupes de cheveux tendance pour l’automne-hiver :

Les coupes de cheveux tendance de l’automne-hiver sont variées et peuvent être adaptées à tous les styles. Pour commencer, la frange droite est une option élégante qui convient aux visages ovales et ronds. Elle peut être combinée avec des coupes carrées ou dégradées pour un look moderne. Les carrés plongeants font aussi leur grand retour cette saison et peuvent donner du volume aux cheveux fins tout en soulignant les pommettes. Quant aux coupes asymétriques, elles ajoutent une touche d’avant-gardisme à votre coiffure.

Si vous êtes plus audacieuse, optez pour le fameux bob très court ou le « shaggy bob ». Ces deux modèles sont considérés comme étant des must-have cette année avec leur style désordonné mais bien travaillé qui donne immédiatement un look rock’n’roll à n’importe quelle tenue.

Il ne s’agit pas seulement de couper vos cheveux cet automne-hiver, il est aussi temps d’expérimenter avec les différentes teintures proposées par les marques cosmétiques afin de trouver celle qui correspondra parfaitement à votre personnalité ! Cette saison apporte son lot de couleurs vives telles que le rouge brique intense, le rose poudré scintillant ainsi que des nuances plus discrètes comme l’auburn glamour ou encore le châtain glacé.

En termes d’accessoires, nous avons vu fleurir sur Instagram toute sorte d’idées originales : barrettes strassées XXL motif crocodile chez Gucci (pour celles qui cherchent quelque chose de chic), bijoux discrets chez Chanel et Prada pour rester dans le minimalisme.

Pour que la coupe et la couleur de vos cheveux restent impeccables durant toute cette saison, il faut penser à l’entretien. Vous pouvez aussi utiliser des huiles nourrissantes pour redonner de la brillance à vos cheveux ou encore vous offrir des masques capillaires réguliers chez votre coiffeur afin de renforcer leur structure et améliorer leur texture.

Les couleurs de cheveux à adopter cette saison :

En parlant de texture, les mèches et les balayages sont toujours à la mode cette saison. Les mèches ajoutent des reflets lumineux aux cheveux et peuvent être appliquées sur une grande variété de coupes, tandis que les balayages donnent un aspect plus naturel.

Les couleurs pastel continuent aussi d’être populaires, avec des tons comme le rose doux ou le bleu ciel qui donnent une touche romantique et féminine. Si vous êtes adepte du changement radical, pourquoi ne pas essayer une coloration gris argenté ? Cette couleur audacieuse est parfaite pour ceux qui veulent sortir de leur zone de confort tout en restant à la pointe des tendances capillaires.

Si vous avez envie d’un look plus classique mais toujours élégant cette saison, optez pour un beau brun chocolat ou pour un blond mielleux. Ces deux couleurs intemporelles conviennent à tous types de peau et se marient bien avec toutes sortes de tenues vestimentaires.

Pensez à bien consulter votre coiffeur afin qu’il puisse vous conseiller sur l’option la plus adaptée à vos cheveux ainsi que sur l’entretien après la couleur.

Les accessoires pour sublimer votre coiffure :

Une fois votre coupe et couleur choisies, il est temps de passer aux accessoires pour sublimer votre look. Cette saison, les barrettes sont très en vogue. Que ce soit avec des strass ou des perles, une barrette peut ajouter une touche chic à n’importe quelle coiffure.

Les bandeaux sont aussi incontournables cet automne-hiver. Disponibles dans toutes sortes de matières et de motifs différents, ils peuvent être portés sur tous types de cheveux et ajoutent instantanément une touche bohème ou rétro à votre look.

Vous pouvez aussi opter pour un béret, qui revient en force cette saison comme l’un des accessoires phares pour la tête. Les bérets se déclinent dans différentes couleurs et textures pour apporter une touche sophistiquée ou décontractée selon vos envies.

Si vous avez les cheveux longs et que vous voulez ajouter du volume tout en gardant un style élégant, pensez à utiliser des pince-crabes. Ces derniers viennent maintenir les mèches sans entraîner d’effet plat grâce à leur forme originale.

Astuces pour entretenir votre coupe et couleur :

En ce qui concerne l’entretien de votre coupe et de la couleur de vos cheveux, pensez à bien choisir des produits adaptés à vos besoins. Si vous avez les cheveux colorés, veillez à utiliser un shampoing et un après-shampoing spécialement conçus pour protéger la couleur. De même, si vous avez une coupe avec beaucoup de volume ou des boucles naturelles, optez pour un produit coiffant léger qui permettra de maintenir le style sans alourdir les mèches.

Il est aussi crucial d’éviter les sources de chaleur excessives telles que les fers à lisser et les sèche-cheveux chauds. Si vous êtes obligé(e) d’utiliser ces outils régulièrement, assurez-vous toujours d’appliquer un protecteur thermique avant l’utilisation pour éviter tout dommage sur vos mèches.

Pour garder une belle brillance dans vos cheveux, pensez à faire des masques capillaires régulièrement. Il en existe différents types en fonction du type de cheveux (secs, gras…) mais aussi selon leurs besoins (réparation profonde…). Des recettes maison peuvent aussi être utilisées grâce à des ingrédients tels que l’avocat ou le miel.

N’hésitez pas à prendre soin régulièrement de votre cuir chevelu en le massant doucement lors du lavage. Essayez d’espacer autant que possible chaque passage chez le coiffeur afin d’éviter toute agression répétée sur vos fibres capillaires.